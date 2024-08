„Murmel Mania“ 2024: Sendetermine, Übertragung im TV & Stream, Moderator, Gäste und Wiederholung

"Murmel Mania" ist 2024 mit der vierten Staffel zurückgekehrt und bringt erneut prominente Teilnehmer zusammen, um sich im Murmelspiel zu messen. In der Gameshow dreht sich alles um mehr die als tausend kleinen, bunten Kugeln aus der Kindheit. Die Show, die 2021 startete und bisher mit drei Staffeln auf RTL ausgestrahlt wurde, findet nun ein neues Zuhause bei Sat.1. Der Senderwechsel markiert somit einen neuen Abschnitt für das TV-Format.

Sie wollen mehr zur vierten Staffel von "Murmel Mania" 2024 wissen? Wann startete die TV-Show? Wann sind die Sendetermine? Wie viele Folgen gibt es? Wer sind die Gäste und wie steht es um die Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream? Alle Fragen beantworten wir hier für Sie.

„Murmel Mania“ 2024: Sendetermine auf Sat.1

Die erste Folge der neuen Staffel wurde am Freitag, dem 12. Juli 2024, um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Folge 2 lief am 19. Juli 2024. Danach folgen noch zwei weitere Folgen der neuen Staffel, die für den 26. Juli und 9. August geplant sind. Jede Folge hat neue prominente Teilnehmer, die sich in den verschiedenen Murmelspielen beweisen müssen. Die Folgen laufen jeweils zur Primetime ab 20.15 Uhr.

Hier sind alle vier Folgen und Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Freitag, 12. Juli 2024, um 20.15 Uhr

Folge 2: Freitag, 19. Juli 2024, um 20.15 Uhr

Folge 3: Freitag, 26. Juli 2024, um 20.15 Uhr

Folge 4: Freitag, 9. August 2024, um 20.15 Uhr

Wer sind die Gäste bei "Murmel Mania" 2024?

In jeder Folge der Familienshow treten drei Prominente im Murmelspiel gegeneinander an. In der ersten Ausgabe waren die drei Musiker Michi Beck, Sasha und Tom Beck an den kniffligen Murmelbahnen gefragt. Der beste prominente Murmelspieler des Abends gewinnt in jeder Folge das Preisgeld für seinen Publikumsblock im Studio.

Chris Tall kehrt nach dem Senderwechsel zwar nicht als Moderator, aber als Teilnehmer zurück. Als Moderator hatte er drei Staffeln lang Gelegenheit, die besten Murmeltechniken zu beobachten. Auch die anderen Gäste wie TV-Koch Steffen Henssler, Schauspieler Tom Beck, Moderatorin Panagiota Petridou und Frank Rosin sind erfahrene Teilnehmer in Spielshows.

Alle Teilnehmer der 4. Staffel „Murmel Mania“ 2024 im Überblick:

Am 12. Juli: die Musiker Michi Beck, Sasha und Tom Beck

Am 19. Juli: die Profi-Köche Frank Rosin, Steffen Henssler und Ali Güngörmüş

Am 26. Juli: die Comedians Ilka Bessin, Paul Panzer und Chris Tall

Am 9. August: die Moderatorinnen Mareile Höppner, Panagiota Petridou und Jeannine Michaelsen

"Murmel Mania" 2024: Neue Moderatorin und neuer Kommentator

Die neue Staffel bringt auch eine neue Gastgeberin mit sich: Melissa Khalaj, bekannt aus verschiedenen Formaten von ProSieben und Sat.1, moderiert die Show. Sie ist eine deutsche Fernsehmoderatorin und Sängerin iranischer Abstammung und arbeitet seit 2014 in der TV-Branche. Ihren Durchbruch hatte sie 2014 durch einen Auftritt in der Sendung "Circus Halligalli".

Als Kommentator fungiert ebenfalls ein Neuer: Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld, deutscher Sportkommentator, der für Handball, Fußball und American Football bekannt ist. Mittlerweile moderiert er aber auch Unterhaltungsshows. Zuvor war Frank "Buschi" Buschmann Kommentator der Show. Schmiso und Buschmann kennen sich von ihrer gemeinsamen Zeit bei Sky und haben zusammen sogar einen Podcast namens "Lauschangriff".

Übertragung "Murmel Mania" 2024: Wo laufen die Folgen im TV & Stream?

Staffel 4 von "Murmel Mania" wird durch den Wechsel des Senders nun auf Sat.1 ausgestrahlt. Dadurch laufen die Folgen nicht nur im TV bei Sat.1, sondern sind auch über den Streaming-Dienst Joyn verfügbar. Neben dem Live-Stream steht die Show dort auch nachträglich zum Abruf bereit.

"Murmel Mania" 2024: Gibt es eine Wiederholung im Fernsehen?

Die Ausgaben von „Murmel Mania“ 2024 gibt es nicht nur freitagabends im TV zu sehen, sondern auch in der darauffolgenden Nacht von Freitag auf Samstag als Wiederholung:

Folge 1: Samstag, 13. Juli 2024, um 0.50 Uhr

Folge 2: Samstag, 20. Juli 2024, um 0.55 Uhr Uhr

Folge 3: Samstag, 27. Juli 2024, um 0.40 Uhr

Folge 4: Samstag, 10. August 2024, um 0.55 Uhr

Jedoch können alle neuen Folgen über Joyn angesehen werden. Hier stehen sie ab der Ausstrahlung in der Mediathek des Streaming-Dienstes bereit.