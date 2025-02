Nathalie & Cosimo: „My Big Fat Italian Wedding“: Termine, Übertragung, alle Infos

RTL 2 entführt die Zuschauer in eine Hochzeit voller Leidenschaft, Temperament und unvergesslicher Momente: In der neuen Doku-Soap „My Big Fat Italian Wedding“ begleiten die Kameras den Reality-Mann Cosimo Citiolo und seine Verlobte Nathalie Gaus auf ihrem turbulenten Weg zum Jawort in Italien. Zwischen großen Gefühlen, temperamentvollen Familienmitgliedern und den Herausforderungen einer Traumhochzeit verspricht die Reise jede Menge Romantik, Chaos und pure italienische Lebensfreude.

„My Big Fat Italian Wedding“: Die Termine

RTL 2 hat diese Sendetermine angekündigt:

Mittwoch, 19. Februar 2025

20.15 Uhr: Staffel 1, Folge 1

21.15 Uhr: Staffel 1, Folge 2

Donnerstag, 20. Februar 2025

10.00 Uhr: Staffel 1, Folge 1 (Wiederholung)

11.00 Uhr: Staffel 1, Folge 2 (Wiederholung)

Mittwoch, 26. Februar 2025

20.15 Uhr: Staffel 1, Folge 3

21.15 Uhr: Staffel 1, Folge 4

Donnerstag, 27. Februar 2025

10.00 Uhr: Staffel 1, Folge 3 (Wiederholung)

11.00 Uhr: Staffel 1, Folge 4 (Wiederholung)

Wer ungeduldig ist, kann das Ganze auch schon vorher sehen: „My Big Fat Italian Wedding“ ist bereits seit dem 12. Februar 2025 im Premium-Bereich des sendereigenen Streaming-Dienstes RTL+ abrufbar. Es gibt eine echte Holzklasse – die ist gratis. Man muss sich nur registrieren. Die „Basic“-Version (kein Live, Werbeunterbrechungen)kostet 5,99 Euro im Monat. Die „Premium”-Ausgabe allerdings, die man zum Beispiel für Live-Sendungen oder – wie in diesem Fall – für Vorab-Ausstrahlungen braucht, kostet 8,99 Euro monatlich. Dafür läuft die Werbung nur vor der Sendung. (Stand: Februar 2025). Infos zu den Konditionen finden Sie stets auf der Website des Anbieters.

„My Big Fat Italian Wedding“: Das sind Nathalie & Cosimo

Cosimo möchte seiner Traumfrau Nathalie in Italien das Ja-Wort geben. Er plant eine Märchenhochzeit in seiner Heimat Apulien, wobei eine Weddingplanerin hilft. Die Doku-Soap begleitet das Paar von der Planung bis zum Traualtar, wobei Hochzeitsstress vorprogrammiert ist. Nathalie ist nicht getauft und Cosimos Vater steht eine Operation bevor. Dazu kommt Drama mit der Trauzeugin und Sorge um den Junggesellenabschied. Die Hochzeit droht mehrmals ins Wasser zu fallen.

Wer sind die beiden Ptogonisten eigentlich? RTL hat uns mit den nötigen Infos versorgt.

Cosimo Citiolo

Cosimo Citiolo ist ein bekannter Reality-TV-Darsteller, vor allem durch „DSDS“. Er nahm 2022 am „Sommerhaus der Stars“ teil und war 2023 Kandidat im Dschungelcamp. Als „Checker vom Neckar“ gewann er eine Art Kultstatus in einschlägigen Kreisen. Er trat auch bei „Kampf der Realitystars“ an und belegte dort den 4. Platz. Im „Dschungelcamp“ 2023 schied er kurz vor dem Finale aus und belegte den 5. Platz.

Natalie Gaus

Nathalie Gaus ist seit Ende 2019 die Freundin von Cosimo Citiolo. Sie ist gelernte Kosmetikerin und nahm 2022 gemeinsam mit Cosimo am „Sommerhaus der Stars“ teil. Die beiden hatten sich in einem Club kennengelernt, wo Cosimo Nathalie mit seinem Charme und italienischem Temperament überzeugte.

Gibt es auch eine Wiederholung von „My Big Fat Italian Wedding“?

Na klar – sogar im linearen Programm von RTL 2 werden zeitnah Zweit-Ausstrahlungen angeboten. Die Termine finden Sie oben. Doch auch wenn Sie die verpassen, müssen Sie sich nicht grämen. Der Streamer RTL+ ist auch hier an Ihrer Seite und hält die Doku-Soap noch sieben Tage gratis für Sie bereit – danach müssen Sie allerdings in das kostenpflichtige „Premium“-Abo wechseln.