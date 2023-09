"My Mom, Your Dad": Sendetermine, Übertragung und alle Infos

"My Mom, Your Dad": Eine Kuppelshow der etwas anderen Art kommt auf Vox. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Moderatorin.

Verkuppelt und nach der große Liebe gesucht wird im deutschen TV an allen Ecken und Enden. So zum Beispiel bei den Sendeterminen der "Bachelorette" oder auch bei den "Charming Boys". Mit "My Mom, Your Dad" erschließt Vox allerdings eine neue Zielgruppe, die bisher noch nicht im Fokus von TV-Verkupplungsversuchen stand: Hier geht es um 12 alleinerziehende Elternteile, die die große Liebe unter den anderen Kandidaten und Kandidatinnen suchen.

Was die Mamas und Papas allerdings zu Beginn nicht wissen: Ihre Kinder sind auch mit dabei und beobachten das Flirtverhalten und die Partnerwahl ihrer Eltern. Und nicht nur das, sie können auch aktiv eingreifen. Denn die Kinder messen sich in verschiedenen Spielen und wer als Gewinner hervorgeht, kann beispielsweise entscheiden, wen die eigene Mutter oder der eigene Vater als nächstes daten darf.

Sie wollen wissen, wann die einzelnen Folgen gesendet werden, ob es eine Ausstrahlung im Free-TV gibt und wer durch das Format führt? Hier gibt es alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Moderatorin von "My Mom, Your Dad".

Start von "My Mom, Your Dad" auf Vox

Die neue Vox-Sendung startete Mitte August. Genau genommen läuft die Show seit Dienstag, dem 15. August 2023. Los ging es zur Primetime um 20.15 Uhr.

Beim Streaminganbieter RTL+ fiel der Startschuss noch etwas früher: Schon eine Woche vorher, am 8. August 2023, stand dort die erste Folge der Sendung "My Mom, Your Dad" zur Verfügung.

Sendetermine von "My Mom, Your Dad" auf Vox

Vox zeigt die neuen Folgen von "My Mom, Your Dad" seit dem 15. August. Immer dienstags kommt im wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus eine neue Episode im TV. Daraus ergibt sich folgender Sendeplan für die Ausstrahlung der Folgen im Fernsehen:

Folge 1: Dienstag, 15. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 22. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: Dienstag, 29. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 5. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 12. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Dienstag, 19. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 7: Dienstag, 26. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 8: Dienstag, 3. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Beim Streaminganbieter RTL+ sind die Folgen bereits eine Woche früher verfügbar. Folgendermaßen sieht deshalb der Veröffentlichungsplan für RTL+ aus:

Folge 1: Dienstag, 8. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 15. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: Dienstag, 22. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 29. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 5. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Dienstag, 12. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 7: Dienstag, 19. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 8: Dienstag, 26. September 2023, 20.15 Uhr

Übertragung von "My Mom, Your Dad" im TV und Stream

Wer die neue Vox-Sendung "My Mom, Your Dad" mitverfolgen möchte, hat zwei verschiedene Optionen. Auf der einen Seite kann man sie ganz bequem von der heimischen Couch aus im TV verfolgen, denn der Sender strahlt die Kuppelshow einmal die Woche im Free-TV aus. Wer flexibler sein und sich nicht an den festen Ausstrahlungstermin binden möchte, der hat mit dem Streaminganbieter RTL+ die Möglichkeit, die Sendung auch außerhalb des Dienstagabends anzusehen. Dort stehen die einzelnen Folgen auch nach der Erstausstrahlung zur Verfügung. Zudem hat man auf RTL+ die Option, alle Episoden eine Woche vor der Ausstrahlung im Free-TV anzusehen.

Wer auf alle Inhalte von RTL+ zugreifen möchte, muss ein Abonnement abschließen. Das günstigste Modell ist aktuell das "Premium"-Paket, welche 6,99 Euro kostet. Wer RTL+ komplett ohne Werbung nutzen möchte und mehrere Accounts zum gleichzeitigen Streamen benötigt, der muss sich entweder für das Modell "Max" (9,99 Euro im Monat) oder "Family" (14,99 Euro im Monat) entscheiden (Stand September 2023).

Amira Pocher ist Moderatorin von "My Mom, Your Dad"

Durch die Sendung führt Amira Pocher. Die Moderatorin und Podcasterin wurde am 28. September 1992 in Klagenfurt am Wörthersee in Österreich geboren. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie 2020 in der Sendung "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!". Seitdem war sie immer wieder in verschiedenen Shows im deutschen TV zu sehen - darunter beispielsweise "5 Gegen Jauch", "Let's Dance" oder "Grill den Henssler". 2021 stand sie das erste Mal als Moderatorin vor der Kamera: für die Vox-Sendung "Die Superzwillinge".