"Aktenzeichen XY… ungelöst" gestern am 12. April 2023: Fälle der Sendung mit Mord und einem Überfall

Am 12. April 2023 schien eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY… ungelöst" im ZDF. Hier gibt es alle Informationen rund um die Fälle und die Übertragung im TV.

" Aktenzeichen XY… ungelöst" ist eine Konstante im deutschen Fernsehen und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Seit 1967 werden gegenwärtige und auch länger zurückliegende Kriminalfälle in kurzen Filmen von Schauspielern nachgestellt. Das Ziel der Sendung ist es, die Fälle erneut ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und somit neue Hinweise zu erhalten. So konnten in der Vergangenheit bereits mit Hilfe der Sendung viele ungeklärte Fälle gelöst und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Behandelt werden ausschließlich Kapitaldelikte, also besonders schwere Verbrechen, die bei der Polizei höchste Priorität besitzen. Dabei arbeitet "Aktenzeichen XY… ungelöst" stets eng mit den jeweiligen Ermittlungsbehörden zusammen. Moderiert wird "Aktenzeichen XY… ungelöst" von Rudi Cerne.

Welche Fälle werden in der kommenden Ausgabe gezeigt? Und wann wird "Aktenzeichen XY..." übertragen? Hier erhalten Sie alle Informationen zu den Fällen, dem Sendetermin und der Wiederholung der nächsten XY-Sendung.

"Aktenzeichen XY": Die Fälle gestern am 12. April 2023

In der letzten Ausgabe ging es um folgende Fälle:

Schlimme Befürchtung

Eine Frau verschwindet völlig überraschend. Weder Familie, Freunde noch ihr Arbeitgeber wissen wohin. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem Verbrechen aus.

Wer sagt die Wahrheit?

Der Mord an einem aus dem Zuhälter-Milieu stammenden 41-jährigen Mann hinterlässt viele offene Fragen. Trotz zahlreicher Verhöre bleibt unklar wer lügt und wer die Wahrheit sagt.

Elf Minuten Todesangst

Ein Krimineller überfällt eine Postfiliale. Die Angestellten kooperieren jedoch nicht im Sinne des Räubers. Daraufhin eskaliert die Situation sehr schnell.

Nominierung für den XY-Preis 2023

Nach einem Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft sorgt eine Frau mit ihrem beherztem Einsatz dafür, dass ein schwer verletzter Mann nach einem Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft überlebt.

"Aktenzeichen XY" gestern im ZDF: Übertragung und Wiederholung

"Aktenzeichen XY… ungelöst" wird jeden Monat einmal im Programm des ZDF ausgestrahlt. Die März-Ausgabe lief am 22. März 2023. Die Sendung am 12. April 2023 begann wie immer zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr und läuft in der Regel für 90 Minuten. Parallel zur TV-Ausstrahlung bot das ZDF auch einen Live-Stream an, den Sie auf der Homepage des Senders verfolgen konnten. Zusätzlich ist die gestrige Ausgabe nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar. Darüber hinaus wurde XY am gleichen Abend um 23.10 Uhr auf ZDFneo wiederholt.

12.4.2023, 20.15 - 21.45 Uhr, ZDF

12.4.2023, 23.10 - 00.40 Uhr, ZDFneo

"Aktenzeichen XY": Erfolgsquote von 40 Prozent

"Aktenzeichen XY… ungelöst" ist für die Ermittlungsbehörden eine wertvolle Plattform, um viele Menschen zu erreichen und somit den ungeklärten Fällen eine noch größere Reichweite zu geben. Dabei spricht die Anzahl der Fälle, die mit Hilfe der Sendung aufgeklärt werden konnten, für sich. So wurden bei insgesamt knapp 5000 vorgestellten Fällen nahezu 40 Prozent aufgeklärt.