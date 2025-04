„Neo Ragazzi“, Staffel 4 im ZDF: Gäste, Start und Sendetermine

„Neo Ragazzi“ kehrt im April mit einer 4. Staffel zurück. Wie in den vergangenen Staffeln laden die Moderatoren Tommi Schmitt und Sophie Passmann auch dieses Mal jede Woche neue Gäste in die ZDFneo-Sendung ein. In das Genre „Talkshow“ möchte das Duo mit Humor neuen Wind bringen – dabei nehmen sich Schmitt und Passmann selbst nicht allzu ernst. Mit ihren Gästen aus den verschiedenen Bereichen von Popkultur, Sport, Musik, Fernsehen, Internet und Schauspiel sprechen sie unter anderem über Privates. Im Vordergrund stehen allerdings gute Unterhaltungen, ganz ohne gezielte Konfrontation. Aktionen und Spiele mit den Gästen unterstützen die lockere Atmosphäre der Show.

In den zurückliegenden Staffeln waren unter anderem Top-Model Toni Garrn, Nachrichtensprecherin Gundula Gause sowie der Rapper Ski Aggu in der Sendung zu Gast. Auch für die 4. Staffel der Talkshow können die Zuschauerinnen und Zuschauer viele Gäste erwarten. Wann startet Staffel 4 von „Neo Ragazzi“? Welche Gäste sind dabei? Alles, was Sie zum Start, den Sendeterminen und den Gästen wissen müssen, erfahren Sie hier.

„Neo Ragazzi“: Start und Übertragung von Staffel 4 im TV und Stream

Die neue Staffel „Neo Ragazzi“ kommt mit sechs Folgen zurück ins Fernsehen. Ab Donnerstag, 10. April 2025, ist „Neo Ragazzi“ immer donnerstags um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen. Im Stream können Sie die neueste Folge bereits ab 10 Uhr des jeweiligen Ausstrahlungstages kostenlos in der ZDF-Mediathek anschauen. Dort sind auch die Episoden der letzten Staffel abrufbar.

„Neo Ragazzi“: Das sind die Gäste und Sendetermine in Staffel 4

Auch in Staffel 4 empfangen Sophie Passmann und Tommi Schmitt in ihrer Show jede Woche neue Gäste aus unterschiedlichen Bereichen. Dieses Mal sind unter anderem mit dabei der Schauspieler Damian Hardung, die Rapperin Ikkimel und der Webvideoproduzent Max Knabe, bekannt unter dem Pseudonym „HandOfBlood“. Die Sendetermine und Gäste stehen bereits fest.

Das sind Gäste und Sendetermine der neuen „Neo-Ragazzi“-Staffel im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 10. April 2025, 22.15 Uhr in ZDFneo , Gäste: Jorge González, Vanessa Mai und Ikkimel

Folge 2: Donnerstag, 17. April 2025, 22.15 Uhr in ZDFneo , Gäste: Damian Hardung, Ralf Schmitz und Yvonne Catterfeld

Folge 3: Donnerstag, 24. April 2025, 22.15 Uhr in ZDFneo, Gäste: Claudia Roth, Laura Wontorra und Filow

Folge 4: Donnerstag, 8. Mai 2025, 22.15 Uhr in ZDFneo, Gäste: Jan Köppen, Thelma Buabeng und Max Knabe

Folge 5: Donnerstag, 15. Mai 2025, 22.15 Uhr in ZDFneo, Gäste: Thomas Anders, Maria Ziffy und Tobias Krell

Folge 6: Donnerstag, 22. Mai 2025, 22.15 Uhr in ZDFneo,

„Neo Ragazzi“: Die Moderatoren der Talkshow

Sophie Passmann ist auch als Autorin aktiv und hat bereits mehrere SPIEGEL-Bestseller geschrieben, unter anderem „Alte weiße Männer“ und „Pick me Girls“. In der Vergangenheit moderierte sie gemeinsam mit Joko Winterscheidt den Podcast „Sunset Club“. 2020 übernahm Passmann die Moderation für die Ausgabe „Männerwelten“ des Formats „15 Minuten Joko & Klaas“ und erhielt dafür den Grimme-Preis.

Ihr Kollege Tommi Schmitt ist vor allem durch den Podcast „Gemischtes Hack“, welchen er zusammen mit Comedian Felix Lobrecht seit 2017 jeden Mittwoch veröffentlicht, bekannt. Außerdem arbeitet er als Comedy-Autor und schrieb bereits Witze für TV total und Late Night Berlin. Er selbst moderierte schon seine eigene Fernsehsendung „Studio Schmitt“, die ebenfalls in ZDFneo lief.