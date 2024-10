Neue DSDS-Jury 2024: Die Juroren in Staffel 21 vorgestellt

RTL zeigt 2024 Staffel 21 der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Allerdings wird es in der diesjährigen Ausgabe weniger Sendetermine als früher geben - und nur noch eine Liveshow, hat der Sender inzwischen amtlich verkündet. Eines ändert sich aber auch bei DSDS 2024 nicht: Erneut müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten der ehrlichen und teilweise harten Kritik der DSDS-Juroren stellen.

Welche Größen der deutschen Musikbranche 2024 zur DSDS-Jury gehören, hat der Sender mittlerweile bekannt gegeben. Neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi werden wieder zwei Damen am Jury-Pult Platz nehmen. Laut dem Sender habe man die absolute Wunschbesetzung für die Sendetermine von Staffel 21 gefunden. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur aktuellen Jury von "Deutschland sucht den Superstar".

DSDS-Jury 2024: Das sind die Juroren in Staffel 21

Mit Dieter Bohlen und Pietro Lombardi standen bereits seit längerem zwei Jurymitglieder für die kommende Staffel von DSDS fest. Mittlerweile ist auch bekannt, wer neben den beiden Musikern die Gesangskünste der Kandidaten und Kandidatinnen beurteilen wird: Die einstige DSDS-Gewinnerin und Schlagersängerin Beatrice Egli sowie die Rapperin Loredana. Hier stellen wir Ihnen die Juroren kurz vor.

Dieter Bohlen

2024 läuft die 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL. Auch wieder mit dabei: DSDS-Vollprofi Dieter Bohlen. Der 68-jährige war von 2007 bis 2021 in jeder Staffel der Castingshow dabei und machte besonders durch seine mitunter bissigen Kommentare gegenüber den Kandidaten, aber auch durch sein großes musikalisches Wissen auf sich aufmerksam. 2022 übernahm Schlagerstar Florian Silbereisen seinen Platz in der Jury. In der Jubiläumsstaffel 2023 kehrte der Pop-Titan jedoch zurück - und wird seinen Platz auch 2024 nicht räumen.

Chefjuror Dieter Bohlen Foto: RTL, Stephan Pick

Pietro Lombardi

Alle DSDS-Fans der ersten Stunde dürften Juror Pietro Lombardi schon lange kennen. Im Alter von 18 Jahren gewann der gebürtige Karlsruher Staffel 8 von "Deutschland sucht den Superstar". Aufgrund seiner eigenen Erfahrung kann der Sänger die Lage der Castingteilnehmer wohl bestens nachvollziehen. Für ihn ist es außerdem nicht das erste Mal, dass er als Juror bei DSDS mit dabei ist. In der Castingshow war er bereits 2019, 2020 und 2023 Teil der Jury. Neben DSDS setzt Lombardi 2024 seine Tour durch Deutschland fort.

Juror Pietro Lombardi Foto: RTL, Stephan Pick

Beatrice Egli

Mit dem Ohrwurm-Song "Mein Herz" gewann Beatrice Egli 2013 die zehnte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Anschließend folgte eine erfolgreiche Schlagerkarrriere für die heute 35-Jährige. 2014, ein Jahr nach ihrem DSDS-Sieg, gewann sie den Echo in der Kategorie "Newcomer des Jahres". Außerdem erreichte sie mit vielen ihrer Alben Platz 1 der Charts in Deutschland und der Schweiz. Tatsächlich ist Beatrice gemessen an ihren Nummer-1-Alben die derzeit erfolgreichste Künstlerin in ihrer Schweizer Heimat. Ihr Sieg bei der Castingshow liegt mittlerweile elf Jahre zurück, 2024 sitzt sie nun selbst am Jury-Pult.

Jurorin Beatrice Egli Foto: RTL, Stephan Pick

Loredana

Die Rapperin Loredana komplettiert die DSDS-Jury 2024. Sie gilt als eine der populärsten Deutsch-Rapperinnen des Landes, alleine ihr Song "Kein Wort" (2020) erreichte über 92 Millionen Streams. Ihren Durchbruch feierte die 28-Jährige 2018 mit dem Titel "Sonnenbrille". Seitdem hat sich ihr Bekanntheitsgrad stetig gesteigert. Mit dem Rapper Mozzik brachte sie im selben Jahr den Song "Bonnie & Clyde" heraus, der es auf Platz drei der deutschen Charts schaffte. Ihr Debüt-Album "King Lori" erreichte 2019 ebenfalls Platz drei der Charts. 2024 unterstützt sie Dieter Bohlen und Co. bei der Suche nach dem neuen Superstar.

Jurorin Loredana Foto: RTL, Stephan Pick