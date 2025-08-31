"Neue Geschichten vom Pumuckl", Staffel 2: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Nicht schlecht gestaunt haben die meisten, als es im vergangenen Jahr plötzlich hieß: "Hurra, Hurra, der Pumuckl ist wieder da!" RTL hatte nämlich gemeinsam mit der Münchner Produktionsfirma à 25 Minuten zurück auf die Bildschirme geschickt.

Da sich die Neuauflage der Serie quotenmäßig als Glücksgriff für RTL erwiesen hat und auch die Kritiken überwiegend positiv waren, ist es wenig überraschend, dass nun eine Staffel 2 von "Neue Geschichten vom Pumuckl" für RTL, Toggo und RTL+ angekündigt wurde.

Ab wann geht Staffel 2 der Serie für Groß und Klein an den Start? Sind sind gleichen Schauspieler wieder mit dabei? Und worum wird es in den neuen Folgen gehen? Wir verraten Ihnen, was bereits zu Start, Besetzung und Handlung der 2. Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" bekannt ist.

"Neue Geschichten vom Pumuckl", Staffel 2: Start der neuen Folgen

RTL hat sogar schon ein ungefähres Startdatum für die Fortsetzung von "Neue Geschichten vom Pumuckl" bekanntgegeben: Ende 2025 soll Staffel 2 zunächst exklusiv beim hauseigenen Streaming-Service RTL+ erscheinen, um dann später auch auf RTL und TOGGO ausgestrahlt zu werden. Sobald es ein genaues Datum gibt, wird es an dieser Stelle ergänzt. Ein tieferer Einblick in einzelne Episoden oder Gastauftritte wird voraussichtlich im Herbst 2025 folgen.

Die Besetzung von "Neue Geschichten vom Pumuckl": Schauspieler in Staffel 2

Die Besetzung bleibt in den Grundzügen die gleiche: Kabarettist Maxi Schafroth leiht Pumuckl wieder seine Stimme. Diese wird dann von einer KI so verfremdet, dass sie wie die Stimme von Hans Clarin klingt, der Pumuckl im Original synchronisiert hat. Als langjähriger Fastenprediger beim Münchner Starkbieranstich ist Schafroth abgesägt worden – Ende Juli 2025 wurde bekannt, dass er beim Derblecken 2026 auf dem Nockherberg von Stephan Zinner abgelöst wird.

In der Originalserie aus den 80er-Jahren verkörperte Gustl Bayrhammer den Meister Eder, bei dem der Pumuckl in der Serie lebte. In Staffel 1 von „Neue Geschichten vom Pumuckl" trat Florian Brückner an dessen Stelle und spielte stattdessen Meister Eders Neffen Florian Eder, der die Werkstatt nach 30 Jahren Stillstand wieder zum Laufen bringen will. Auch diese Besetzung bleibt in Staffel 2 von "Neue Geschichten vom Pumuckl" gleich.

Zur weiteren Besetzung hält sich RTL noch bedeckt, lediglich von "namhaften" Schauspielerinnen und Schauspielern ist die Rede. In der ersten Staffel waren neben Florian Brückner auch Milan Peschel, Frederic Linkemann, Katharina Thalbach und Teresa Rizos zu sehen.

Hinter den Kulissen herrscht ebenfalls Kontinuität: Die neuen Pumuckl-Folgen werden erneut von der Münchner Produktionsfirma NEUESUPER unter Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente produziert. Regie führt wieder Marcus H. Rosenmüller, der bereits so einige bayerische Filmklassiker wie "Wer früher stirbt ist länger tot" und "Beste Zeit" verantwortet hat.

Laut filmstarts.de sind für Staffel 2 Korbinian Dufter, Matthias Pacht, Katharina Köster und Julian Witt als Verantwortliche für das Drehbuch bestätigt.

Die Handlung von Staffel 2 von "Neue Geschichten vom Pumuckl"

Welche Geschichten Pumuckl und Florian Eder in den neuen Folgen erleben werden, ist noch nicht klar. Produzent Korbinian Dufter verspricht lediglich: "Jetzt, wo sich Eder und Pumuckl kennengelernt haben, erzählen wir wieder große und kleine Abenteuer voller Schabernack, Herzlichkeit und Humor – mit der einen oder anderen Überraschung".

Bereits klar ist, dass es 13 neue Episoden mit dem rothaarigen Kobold geben soll. Die Dauer ist jeweils für 25 Minuten angesetzt. Die Titel der Folgen stehen allerdings noch nicht fest. Wir ergänzen sie, sobald es hierzu neue Informationen gibt.

Kinofilm von "Neue Geschichten vom Pumuckl"

Aber nicht nur Staffel 2 von "Neue Geschichten vom Pumuckl" wird produziert, sondern auch ein Kinofilm mit dem Arbeitstitel "Pumuckl und das große Missverständnis". Die Veröffentlichung des neuen Kinofilms ist ebenfalls für 2025 geplant.

Bereits aus der ersten Staffel der neuen Pumuckl-Serie wurde 2023 ein Kinofilm ausgekoppelt. Unter dem Titel "Neue Geschichten vom Pumuckl" lockte dieser rund 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im deutschsprachigen Raum ins Kino und konnte sich damit in die Top 5 der erfolgreichsten deutschen Familienfilme des Kinojahres 2023 einreihen.