News zu „Promi Big Brother“ 2024: Mike Heiter macht eine Liebeserklärung

Bei „Promi Big Brother“ 2024 wohnen die Kandidatinnen und Kandidaten auf begrenztem Raum zusammen. Wie kommen die Teilnehmer damit zurecht? Welche Dramen spielen sich ab? Und was passiert allgemein in Staffel 12 von Promi BB? Hier im Ticker bekommen Sie aktuelle News.

„Promi Big Brother“ 2024: News im Ticker

7. Oktober 2024: Mike Heiter macht eine Liebeserklärung

Mike Heiter ist zusammen mit seiner Freundin Leyla Lahouar im Promi-Big-Brother-Container dabei. Dort machte er ihr im Gespräch mit Mimi Fiedler direkt eine Liebeserklärung. Sat.1. zitiert ihn vor der Ausstrahlung so: „Ich werde für immer mit ihr zusammenbleiben. Ja, Hunderprozent.“

Allerdings könnte es für Mike Heiter und Leyla Lahouar auch Ärger geben: In der Sendung ist nämlich mit Elena Miras auch Heiters Ex-Freundin mit dabei.

4. Oktober 2024: Alle 14 Kandidaten bekannt - Drama für Mike Heiter?

Es sind alle 14 Kandidaten für „Promi Big Brother“ 2024 bekannt. So hat Sarah Wagner die Wildcard gewonnen, die auf TikTok von „Laberrhababer“ bekannt ist. Und Bewohner Mike Heiter droht Drama: Nicht nur seine Freundin Leyla Lahouar zieht in den Container, auch Ex-Freundin Elena Miras ist dabei.

Das ist der Überblick über alle 14 Kandidatinnen und Kandidaten von Promi BB 2024:

30. September 2024: Auch diese drei Kandidaten sind dabei

Sat.1 hat drei weitere Kandidaten für „Promi Big Brother“ 2024 enthüllt: Moderatorin Alida Kurras, Reality-Darsteller und Content Creator Matze Höhn und Promi-Reporterin Bea Peters sind dabei.

Alida Kurras war im Jahr 2000 in Staffel 2 von „Big Brother“ eine der Bewohnerinnen - und am Ende auch die Siegerin. Danach startete ihre Karriere als Moderatorin: zehn Jahre beim Quizsender 9Live, danach beim Teleshopping. Zu ihrer Rückkehr in den Container sagt die 47-Jährige zu Sat.1 nun, was sie sich davon erwartet: „Ein persönliches Revival meiner Erinnerungen!“

Matze Höhn wurde als Pascal in der Daily-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt. Nun arbeitet der 28-Jährige vor allem als Content Creator. Zu seiner Teilnahme an „Promi Big Brother“ 2024 sagt er laut Sat.1: „Egal was passiert, egal wer kommt – ich werde alles geben, um den Sieg für mich, meine Familie und meine Community nach Hause zu bringen.“

Bea Peters hat sich als Promi-Reporterin einen Namen gemacht. Die 42-Jährige verrät Sat.1, was ihr für ihre Zeit bei Promi BB Sorgen bereitet: „Ich bin zickig, kann keine Hausarbeit und als ich mal versucht habe, zu kochen, kam die Feuerwehr – ich bin somit absolut WG-untauglich.“

Sie ziehen bei PromiBB ein: Alida Kurras, Matze Höhn & Bea Peters. Foto: Joyn/Marc Rehbeck



27. September 2024: Max Kruse will im Container abnehmen – sein Körper besteht zu einem Drittel aus Fett

Max Kruse will seine Teilnahme an der Staffel 12 von „Promi Big Brother“ auch nutzen, um dort abzunehmen. Der Körper des Ex-Fußballprofis besteht nach eigenen Aussagen nämlich zu einem Drittel aus Fett, wie er in seinem gemeinsamen Podcast „Flatterball“ mit Ex-Profi Martin Harnik sagte.

Sat.1 zitiert Kruse: „Mein Arzt hat gesagt, mein Körper besteht zu 33 Prozent aus Fett.“ Das ist für einen ehemaligen Profisportler in der Tat ungewöhnlich. Profifußballer haben einen Körperfettanteil von durchschnittlich circa acht bis dreizehn Prozent, wie Sat.1 schreibt. Und demnach liegt Kruse auch über dem Normalwert eines erwachsenen Mannes, der im Durchschnitt zehn bis etwa 22 Prozent beträgt.

Der 36-Jährige, der laut Sat.1 gerne Nutella-Brötchen isst, will im Container also neben der Selbstüberprüfung einen Gewichtsverlust erreichen. Das reduzierte Nahrungsangebot dürfte ihm dabei wohl zugute kommen.

26. September 2024: Sat.1 enthüllt drei neue Kandidaten

Drei weitere Kandidaten stehen fest: Auch „Balko“-Schauspieler Jochen Horst, Reality-TV-Darstellerin Cecilia Asoro und TikToker Sinan Movez ziehen in den Container.

Der 63-jährige Jochen Horst wird vom Sender so zitiert: „Ich möchte die Zuschauer zum Lachen bringen und für gute Stimmung sorgen.“ Die Serie Balko bedeutete 1995 den Durchbruch für den Schauspieler, wie Sat.1 schreibt.

Von Cecilia Asoro gibt es eine klare Ansage: „Nehmt euch in Acht, ich nehme kein Blatt vor den Mund“, kündigt die 28-Jährige an. Sie wurde 2015 durch „Germany’s Next Topmodel“ bekannt.

Sinan Movez erreicht auf TikTok aktuell mehr als 2,6 Millionen Follower. Über seine Teilnahme bei Promi Big Brother sagt der 19-Jährige: „Ich bin nicht hier, um zu posten – ich bin hier, um zu siegen!“

Sie sind bei "Promi Big Brother" 2024 dabei: Jochen Horst, Sinan Movez und Cecilia Asoro. Foto: Joyn/Marc Rehbeck

24. September 2024: Promi macht Verena Kerth ein unmoralisches Angebot für 20.000 Euro

Verena Kerth ist als Kandidatin bei „Promi Big Brother“ 2024 dabei. Im Vorfeld der Sendung hat sie nun ein unmoralisches Angebot bekommen, wie ProSieben.de berichtet. Das Model zeigt auf einem neuen Instagram-Foto viel Haut und bekommt dafür viele begeisterte Kommentare von ihren Fans. Aber auch Promis kommentieren das Bild – darunter Claudia Obert.

Dabei macht Claudia Obert Verena Kerth ein unmoralisches Angebot. Sie schreibt im Kommentar: „Ich bin Oscarpreisträger und biete 20.000 Euro für einen Abend mit dir.“

Ernst gemeint ist das wohl nicht. Wie ProSieben.de weiter schreibt, sind Claudia Obert und Verena Kerth nämlich Freundinnen. Daher reagierte Kerth auch mit einem lachenden Smiley auf dieses besondere Angebot.

23. September 2024: Zwei weitere Kandidaten für „Promi Big Brother“ 2024 bestätigt

Nach Max Kruse, Mimi Fiedler und Mike Heiter hat Sat.1 jetzt zwei weitere Kandidaten für Staffel 12 von „Promi Big Brother“ bestätigt: Model und Radio-Moderatorin Verena Kerth und Sänger Daniel Lopes ziehen in den Container.

Verena Kerth war schon in vielen TV-Shows zu sehen – unter anderem war sie 2023 Dschungelcamp-Kandidatin. Über „Promi Big Brtoher“ 2024 sagt sie laut Sat.1: „Ich hatte schon durchaus spannende Wohnsituationen, mich kann nichts mehr schocken.“

Sänger Daniel Lopes wurde vor über 20 Jahren in der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Vor seinem Einzug bei Promi BB macht er eine klare Ansage: „Ich werde kämpfen, mit Herz und Verstand – aber immer fair.“

Verena Kerth und Daniel Lopes ziehen in den "Promi Big Brother"-Container. Foto: Joyn/Marc Rehbeck

20. September 2024: Über diese Wildcard-Kandidaten kann abgestimmt werden

Auch 2024 kann ein Influencer über eine Wildcard in den Container von „Promi Big Brother“ ziehen. Sat.1 hat eine Vorauswahl von acht Bewerberinnen und Bewerbern getroffen. Wer es davon wirklich in die Sendung schafft, wird über eine Abstimmung in der Joyn-App bestimmt. Das sind die möglichen Kandidaten samt Link auf ihre Instagram-Profile:

11. September 2024: „Promi Big Brother“-Sieger bekommt Deal bei „Die Höhle der Löwen“

Als damaliger Kandidat von „Promi Big Brother“ sprach Kult-Fußballkommentator Werner Hansch 2020 offen über seine Spielsucht. Am Ende gewann er als Sieger das Preisgeld und kündigte an, diese neue Chance nicht wieder zu verspielen. Von dem Gewinn bezahlte er Schulden. Er möchte aber auch anderen Spielsüchtigen helfen und hat dafür zusammen mit Anwalt Marc Ellerbrock ein Start-up gegründet. In der Sendung „Die Höhle der Löwen“ waren die beiden damit nun erfolgreich.

Werner Hansch konnte sich mit „Zockerhelden“ einen Deal sichern: Mit Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl investieren zwei „Löwen“ 125.000 Euro in das Projekt. Hansch und sein Geschäftspartner Ellerbrock wollen Betroffenen dabei helfen, Glücksspielverluste von Anbietern zurückzufordern. Das könnte unter Umständen möglich sein, wenn die Anbieter nicht die nötige Lizenz haben.

9. September 2024: Max Kruse hat ungewöhnlichen Plan

Kandidat Max Kruse hat in seinem Podcast „Flatterball“ mit Co-Host Martin Harnik über die anstehende Zeit im Container von „Promi Big Brother“ 2024 gesprochen. Dabei ging es auch um das rationierte Essen. „Wenn man da in zwei Wochen acht bis zehn Kilo abnimmt, halte ich das schon für sehr extrem“, sagte Kruse.

Doch der Fußballer kann dem Hungern auch positive Seiten abgewinnen und will die Chance ergreifen, etwas Gewicht zu verlieren: „Das Abnehmen ist ein schöner Beigeschmack“, sagte er in dem Podcast dazu.

5. September 2024: Das will Mike Heiter im Promi-BB-Container

Die ersten Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2024 stehen fest. Neben Max Kruse und Mimi Fiedler ist auch Mike Heiter dabei. Der Influencer verriet auf einer Pressekonferenz zur Sendung, auf welche drei Dinge er im Contrainer nicht verzichten möchte: „Ruhe ist auf erster Stelle. Manchmal brauche ich meine Ruhe.“ Außerdem seien ihm Schlaf und Essen wichtig.

Promi BB 2024: Die Infos zu Staffel 12 von „Promi Big Brother“

Am 7. Oktober 2024 startet Staffel 12 von „Promi Big Brother“. Dann gibt es zwei Wochen lang täglich die Übertragung auf Sat.1 und Joyn. Neben diesen Sendeterminen von Promi BB gibt es auch einen 24-Stunden-Live-Stream auf Joyn PLUS+.

Wie kommen die Promi-BB-Kandidaten wie Fußballer Max Kruse, Schauspielerin Mimi Fiedler und Influencer Mike Heiter damit zurecht, rund um die Uhr von Kameras beobachtet zu werden? Das erfahren Sie nicht nur in den Folgen, sondern auch hier im Ticker zu „Promi Big Brother“ 2024. Erfahrungsgemäß sorgen die fehlende Privatsphäre und das Zusammenleben auf begrenztem Raum für einige Dramen.

Die Zuschauer stimmen darüber ab, welche Bewohnerinnen und Bewohner den Promi-BB-Container nach und nach verlassen müssen. Wer am Ende zum Sieg gekürt wird, bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro. Im vergangenen Jahr konnte sich Yeliz Koc zur Gewinnerin krönen.