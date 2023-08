Wo steht Deutschland? - Interview-Reihe mit Bundeskanzer Olaf Scholz im TV

Ende August startet mit "newstime SPEZIAL" eine neue Interview-Reihe mit Bundeskanzler Olaf Scholz als Gast. Alle Infos rund um die Sendung gibt es hier.

Die ProSiebenSat1 Medien-Gruppe geht ab Ende August mit einem neuen Format an den Start. Mit der Interview-Reihe "newstime Spezial: Wo steht Deuschland?" sollen politische Themen in den Vordergrund gerückt werden. Unter der Fragestellung "Wo steht Deutschland?" liegt der Fokus dabei sowohl auf dem innen- als auch außenpolitischen Status Quo der Bundesrepublik Deutschland. Passend dazu ist in der ersten Ausgabe kein geringerer als der gegenwärtige Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast.

Wo und wann startet die Interview-Reihe? Wer wird das neue Format moderieren? Und wie viele Ausgaben sind geplant? Alle Informationen rund um das neue "newstime Spezial" erfahren Sie hier.

Start des "newstime Spezial" mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Auftakt des "newstime Spezial" mit der Fragestellung "Wo steht Deutschland" ist Sonntag, der 20. August 2023. Zu Gast ist der aktuelle Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, der seit 2021 die Ampel-Koalition bestehend aus SPD, Grünen und FDP anführt. Die Fragen, denen sich Olaf Scholz stellen wird, sind so divers wie die politischen Herausforderungen in Deutschland. Wie steht es um den Zusammenhalt innerhalb der Koalition? Wie kann Deutschland dem Fachkräftemangel entgegenwirken? Und wie steht es um die fortwährende finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine? Zu diesen und vielen weiteren Fragen wird Bundeskanzler Olaf Scholz Stellung nehmen.

"newstime Spezial": Sendetermin und Übertragung im TV und Stream

Wie bereits erwähnt, ist der erste Sendetermin mit Bundeskanzler Olaf Scholz für Sonntag, den 20. August 2023 angesetzt. Um 19.45 Uhr wird die Sendung sowohl im linearen Fernsehen zeitgleich auf den Privatsendern ProSieben und Sat1, als auch auf der Streaming-Plattform Joyn übertragen. Voraussichtlich wird es im Anschluss möglich sein, das "newstime Spezial" auf Joyn als Wiederholung anschauen zu können.

Das "newstime Spezial" mit Olaf Scholz hat demnach folgende Eckdaten:

Was?: "newstime Spezial" - Wo steht Deutschland ?

? Wann?: Sonntag, 20. August 2023, 19.45 Uhr

Wo?: ProSieben , Sat1 , Joyn

Wer übernimmt die Moderation vom "newstime Spezial"?

Beim "newstime Spezial" übernehmen Charlotte Potts und Heiko Paluschka die Moderation und stellen gleichzeitig auch die Fragen. Während Charlotte Potts als newstime-Chefreporterin arbeitet, ist Heiko Paluschka Leiter des Hauptstadtstudios. Im Duo werden sie somit genauer nachfragen, um herauszufinden wo Deutschland im Moment steht.

Die nächsten Sendungen und Gespräche

Bisher ist lediglich bekannt, dass der Auftakt vom "newstime Spezial" am 20. August 2023 mit Bundeskanzler Olaf Scholz als Gast stattfindet. Jedoch steht bereits jetzt fest, dass im Spätsommer und Herbst weitere Gespräche geplant sind. Wann und mit wem diese stattfinden werden, dazu gibt es bisher noch keine Informationen.