NFL-Draft 2023 live im Free-TV: Übertragung und Sendetermine

Das erste Mal wird der NFL-Draft des American Football im deutschen TV live aus Kansas City übertragen. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Sendetermine und Experten haben wir hier für Sie.

Ein US-amerikanisches Großereignis findet wieder statt: Zwischen dem 27. und dem 29. April 2023 findet der 88. NFL-Draft auf dem Platz vor der Union Station in Kansas City, Missouri, statt. Dieses Jahr ist das Football-Event zum ersten Mal live im deutschen Free-TV zu sehen.

Beim NFL-Draft werden Nachwuchsspieler von den 32 NFL-Teams in insgesamt sieben Runden rekrutiert. Die erste Wahl hat das Team mit der schlechtesten Bilanz der letzten Saison, der Super-Bowl-Sieger wählt als letztes. Dabei kommt es nicht selten vor, dass sich die Reihenfolge der Auswahl leicht verändert.

Sie möchten erfahren, wann und wo der NFL-Draft im deutschen Free-TV und Stream übertragen wird? Wer sind die Experten, die das Event moderieren? Hier bekommen Sie alle Antworten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

NFL-Draft 2023: Übertragung live im Free-TV und Stream sehen

Es ist das erste Mal, dass die jährliche die Ziehung ausgewählter Nachwuchstalente des American Football im deutschen TV zu sehen ist. Die Übertragung des NFL-Drafts im TV läuft auf NITRO.

Den NFL-Draft 2023 und den Abschluss des Events gibt es außerdem kostenlos bei RTL+ zu sehen. Alle mit einem Premium-Abo können den NFL-Draft auch in der RTL+-App verfolgen.

Das sind die Sendetermine vom NFL-Draft 2023

Live aus den USA laufen Ende April alle Draft-Runden an drei Sendeterminen im deutschen TV. Um 0.30 Uhr in der Nacht auf Freitag, den 28. April startete der NFL-Draft 2023. Der zweite Tag begann am frühen Samstag, ebenfalls ab 0.30 Uhr. Beide Runden werden bei NITRO und auf RTL+ ausgestrahlt. Runde Nummer drei ist am Samstag ab 18 Uhr im Stream von RTL+ zu sehen.

Lesen Sie dazu auch

Das sind alle Infos zur den NFL-Drafts 2023 auf einen Blick:

Ereignis: NFL-Draft 2023

NFL-Draft 2023 Ort: Union Station in Kansas City , Missouri , USA

Station in , , Runde 1: Freitag, 28. April, 0.30 Uhr

Freitag, 28. April, 0.30 Uhr Runde 2: Samstag, 29. April, 0.30 Uhr

Samstag, 29. April, 0.30 Uhr Runde 3: Samstag, 29. April, 18 Uhr

Samstag, 29. April, 18 Uhr Free-TV: NITRO (Runde 1 und 2)

NITRO (Runde 1 und 2) Kostenloser Stream: RTLplus.de (allle Runden)

Diese Experten sind live und vor Ort beim NFL-Draft 2023

Um den American Football authentisch ins deutsche TV zu bringen, sind gleich drei Experten live dabei, die zum ersten Mal hautnah berichten, wie der NFL-Draft abläuft. Sie sind außerdem für exklusive Einblicke hinter die Kulissen und für die Beantwortung von Fragen deutscher Football-Fans zuständig.

Das sind die vier Begleiter des NFL-Drafts 2023 im deutschen Fernsehen:

Jan Stecker , Moderator (vor Ort)

, Moderator (vor Ort) Sebastian Vollmer , deutscher Super-Bowl-Champion (vor Ort)

, deutscher Super-Bowl-Champion (vor Ort) Markus Kuhn , ehemaliger NFL-Profi (vor Ort)

, ehemaliger NFL-Profi (vor Ort) Alex von Kuczkowski, Sportjournalist (zugeschaltet)

Moderator Jan Stecker führt die Zuschauer durch das Ereignis. Im RTL-Interview freute er sich im Vorfeld bereits "enorm" auf den NFL-Draft 2023 und ist gespannt, für welche Nachwuchsspieler sich "der Traum von der NFL-Karriere" erfüllt. Auch freut er sich, die neuen Kollegen von RTL und NITRO kennenzulernen.

Der deutsche Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer ist der ideale Begleiter und Berichterstatter für das Event, denn laut RTL "brennt" er regelrecht für den American Football. Er ist sich sicher, der NFL-Draft ist "immer etwas ganz Besonderes", so auch 2023.

Als ehemaliger NFL-Profi ist Markus Kuhn ein Experte erster Güte. Da er sowohl als Spieler als auch in offizieller Rolle für die New York Giants bereits dabei war, kann er den Zuschauern sogar aus zwei verschiedenen Blickwinkeln berichten und hat mit Sicherheit den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen auf Lager.

Sportjournalist Alex von Kuczkowski ist live aus Köln zugeschaltet und hat die Fragen der Fan-Community im Gepäck. Dabei weiß er ganz genau: "Das werden wilde Nächte". Seine Aufgabe ist es, deutsche Fans live in die Sendung zu holen und seine Football-Kenntnisse mit ihnen zu teilen.