NFL Play-offs im Football: Übertragung, Termine und alle Infos

Die NFL Play-offs im Football starten. Wissenswertes rund um Termine, Uhrzeiten sowie Übertragung im Free-TV und Stream erfahren Sie hier.

Sportbegeisterte dürfen sich im Januar über Unterhaltung aus den verschiedensten Sportarten freuen. Aktuell läuft die Handball-WM 2023, die Bundesliga geht in die zweite Phase der Saison, die Australian Open finden zum 111. Mal statt und auch die entscheidende Phase im Football hat begonnen: Die NFL-Play-offs sind in vollem Gange. In insgesamt 13 Spielen stehen sich die amerikanischen Football-Teams gegenüber.

Möchten Sie gerne mehr zu den NFL Play-offs erfahren? Wann sind die Termine? Wann finden die Spiele statt? Wie läuft die Übertragung ab? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Die Termine der NFL Play-offs im Football

Football-Fans sollten sich wenig vornehmen. Die NFL Play-offs begannen am 14. Januar und enden mit dem Super Bowl am 12. Februar 2023. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Terminen:

14. Januar 2023: Wild Card Round

15. Januar 2023: Wild Card Round

16. Januar 2023: Wild Card Round

17. Januar 2023: Wild Card Round

21. Januar 2023: Divisional Round

22. Januar 2023: Divisional Round

23. Januar 2023: Divisional Round

29. Januar 2023: Conference Championships

30. Januar 2023: Conference Championships

12. Februar 2023: Super Bowl

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Wann laufen die NFL-Spiele? Das sind die Uhrzeiten der NFL Play-offs

Für einen besseren Überblick haben wir hier für Sie eine Tabelle mit den Uhrzeiten sowie Teams der einzelnen Partien:

Runde Tag Uhrzeit Teams Wild Card Round 14. Januar 2023 22.10 Uhr Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers Wild Card Round 15. Januar 2023 22.20 Uhr New York Gigants @ Minnesota Vikings Wild Card Round 15. Januar 2023 2.00 Uhr LA Chargers @ Jacksonville Jaguars Wild Card Round 15. Januar 2023 18.30 Uhr Miami Dolphins @ Buffalo Bills Wild Card Round 16. Januar 2023 2.05 Uhr Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals Wild Card Round 17. Januar 2023 2.00 Uhr Dallas Cowboys @ Tampa Bay Buccaneers Divisional Round 21. Januar 2023 22.30 Uhr Kansas City Chiefs @ Jacksonville Jaguars Divisional Round 22. Januar 2023 2.15 Uhr Philadelphia Eagles @ New York Giants Divisional Round 22. Januar 2023 21.00 Uhr Buffalo Bills @ Cincinnati Bengals Divisional Round 23. Januar 2023 0.30 Uhr San Francisco 49er @ Dallas Cowboys Conference Championships 29. Januar 2023 20.15 Uhr noch nicht bekannt Conference Championships 30. Januar 2023 0.20 Uhr noch nicht bekannt Super Bowl 12. Februar 2023 22.25 Uhr noch nicht bekannt

Übertragung der NFL Play-offs live im Free-TV und Stream

Viele NFL-Spiele laufen aus deutscher Sicht spät nachts. Trotzdem zeigt der Privatsender ProSieben alle Spiele der Football-Play-offs live im Free-TV. Die Spiele werden zusätzlich kommentiert. Für alle, die lieber online schauen möchten, gibt es auch Alternativen. Alle 13 Spiele der NFL werden außerdem auf Joyn sowie auf ran.de übertragen. Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Übertragung:

Was? NFL Play-offs

Play-offs Wann? 14. Januar 2023 bis 12. Februar 2023

14. Januar 2023 bis 12. Februar 2023 Wo? ProSieben ( TV ), Joyn (Stream), ran.de (Stream)

Sollten Sie also ein Spiel aufgrund der späten Stunde verpassen, haben Sie auch im nachhinein die Möglichkeit die Matches über ran.de oder auf Joyn abzurufen.

Das sind die Teams bei den NFL Play-offs

Für einen besseren Überblick haben wir hier die Liste der Teams: