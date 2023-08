NFL-Preseason 2023 live im Free-TV und Stream: Übertragung und Termine

Die NFL-Preseason 2023 ist in vollem Gange. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream auf RTL NITRO, Termine und Kickoff gibt es hier.

Die National Football League steht kurz vor dem Start in die Saison 2023 - Anfang September geht es los. Bis es so weit ist, läuft im August die NFL-Preseason. Alle 32 Teams haben bei den Vorbereitungsspielen die Chance, sowohl ihre Rookies als auch ihre erfahrenen Footballer richtig warmzuspielen und noch einmal auf die anstehende Saison vorzubereiten. Insgesamt hat jede Mannschaft mindestens drei Testspiele.

Sie wollen mehr zur NFL-Preseason 2023 erfahren? Wo werden die Spiele live im Free-TV und Stream übertragen? Wann ist das Kickoff und was wie lauten die Termine der Testspiele? Welche Teams spielen gegeneinander? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Preseason der NFL gibt es hier.

NFL-Preseason 2023: Übertragung live im Free-TV und Stream bei RTL NITRO

Insgesamt gibt es drei Spiele der NFL-Preseason 2023 live im Free-TV bei RTL NITRO zu sehen, und zwar mit allem Drum und Dran: Moderatorin Jana Wosnitza und die beiden Kommentatoren Jan Stecker und Florian Schmidt-Sommerfeld begleiten den Zuschauer live aus Köln durch die Testspiele. Die Football-Experten Björn Werner und Patrick Esume sind ebenfalls live dabei und haben besonderes Wissen zu Teams und Spielverläufen. Weitere Infos aus dem Internet gibt es von Mitja Lafere und Alex von Kuczkowski, die als Community Hosts dabei sind. Neben der Free-TV-Ausstrahlung kann man die Spiele außerdem im Live-Stream auf RTL+ mitverfolgen.

Und das ist noch nicht alles. In dieser Saison wird der American Football auf RTL+ besonders groß, denn zeitgleich mit dem Start der NFL-Preseason erscheint die mehrteilige Doku-Serie mit dem Titel "The Franchise", bei der sich alles um Football dreht: Es geht um die Vorbereitung und anschließende Saison der Kansas City Chiefs. Anfang August kommt die erste Folge heraus und die Serie soll dann während der gesamten Saison weiterlaufen.

Start der NFL-Preseason 2023: Wann ging es los?

Die NFL-Preseason 2023 startete im August. Am Freitag, den 4. August, war das Auftaktspiel, bei dem die New York Jets auf die Cleveland Browns trafen.

Das erste Spiel, das auf RTL NITRO live übertragen wird, findet heute am Samstag, dem 12. August 2023 statt. Dort treffen die Carolina Panthers auf die New York Jets. Um 21.15 Uhr geht's los, Kickoff ist um 22 Uhr. Hier gibt es nochmal alle Infos zu Übertragung und Start auf einen Blick:

Sport-Event: NFL-Preseason 2023

NFL-Preseason 2023 Datum: Samstag, 12. August 2023 (Start der Preseason 4. August 2023)

Samstag, 12. August 2023 (Start der Preseason 4. August 2023) Übertragung im Free-TV: RTL NITRO

NITRO Übertragung im Live-Stream: RTL +

Termine und Kickoff der NFL-Preseason 2023 bei RTL Nitro

Drei NFL-Spiele aus der Preseason gibt es im August auf NITRO. Das sind die Termine und Kickoffs im Überblick, die Uhrzeiten beziehen sich allesamt auf die Mitteleuropäische Zeitzone (MESZ):

Spiel Termin Kickoff Jets @ Panthers Samstag, 12. August 2023, 21.15 Uhr 22 Uhr Chiefs @ Saints Sonntag, 13. August, 18.30 Uhr 19 Uhr Browns @ Chiefs Samstag, 26. August, 18.30 Uhr 19 Uhr

Jedes der drei Vorbereitungsspiele wird im Free-TV und Stream vom RTL-Team live aus Köln begleitet. Wer welches Match moderiert und kommentiert, unterscheidet sich je nach Spiel.

NFL-Preseason 2023: Jets @ Panthers im Free-TV bei RTL NITRO

Am Samstag, dem 12. August 2023 spielten die New York Jets gegen die Carolina Panthers. Kickoff war um 22 Uhr. Das Testspiel fand im Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina statt.

Jana Wosnitza überahm die Moderation, Jan Stecker war Kommentator, Björn Werner war als NFL-Experte dabei. Die Übertragung wurde außerdem von Alex von Kuczkowski als Community Host begleitet.

Chiefs @ Saints in der NFL-Preseason 2023: Übertragung im Free-TV auf RTL NITRO

Das zweite Preseason-Game, das es bei NITRO live im Free-TV zu sehen gab, fand am Sonntag, den 13. August 2023 im Caesars Superdome in New Orleans, Los Angeles statt. Dort trafen die Kansas City Chiefs auf die New Orleans Saints. Um 18.30 Uhr begann das Spiel, Kickoff war um 19 Uhr.

Jana Wosnitza moderierte, Jan Stecker war Kommentator, als Experte war Patrick Esume dabei und Alex von Kuczkowski hatte alle Insights aus dem Netz.

NFL-Preseason 2023: Browns @ Chiefs live im Free-TV und Stream

Die Cleveland Browns und Kansas City Chiefs spielen am Samstag, dem 26. August 2023, gegeneinander. Das Match beginnt um 18.30 Uhr, Kickoff ist um 19 Uhr. Die Teams begegnen sich im GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri.

Jana Wosnitza ist auch bei Spiel drei die Moderation, Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert, die Expertenmeinung kommt von Patrick Esume und Mitja Lafere bringt die News aus dem Internet mit.