„The Night Agent“, Staffel 3: Die Dreharbeiten laufen – das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

Seit dem Start im März 2023 gehört „The Night Agent“ zu den meistgesehenen Serien auf Netflix. Die Handlung folgt dem FBI-Agenten Peter Sutherland, der in eine weitreichende politische Verschwörung hineingezogen wird und sich im Machtgefüge zwischen Geheimdiensten, Regierung und eigenen Prinzipien behaupten muss. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk verbindet die Serie politische Spannungen mit klassischen Thriller-Elementen. „The Night Agent“ wurde mehrfach für seine herausragende Produktion gelobt und erhielt Nominierungen bei den Cirtics Choice Super Awards sowie große Aufmerksamkeit in internationalen Medien. Aufgrund des riesigen Erfolgs wurden mehrere Staffeln in Auftrag gegeben.

Wann kommt Staffel 3 von Night Agent? Worum wird es gehen? Und welche Schauspieler sind dabei? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um Staffel drei finden Sie in diesem Artikel.

„The Night Agent“, Staffel 3: Start und Sendetermine

Die Produktion der dritten Staffel ist bereits in vollem Gange. Den Auftakt machten die Dreharbeiten in Istanbul, ehe sie ab Februar 2025 in New York fortgeführt wurden. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde von Netflix bisher nicht bekannt gegeben. Nach aktuellem Stand (Juni 2025) ist davon auszugehen, dass die neuen Folgen frühestens Anfang 2026 erscheinen werden.

Handlung von „The Night Agent“, Staffel 3: Worum wird es gehen?

„The Night Agent“ folgt FBI-Agent Peter Sutherland, der in der geheimen Einheit „Night Action“ arbeitet. In Staffel 1 wird er nach einem Notruf in eine Verschwörung verwickelt, die bis ins Weiße Haus reicht. Mit der Tech-Expertin Rose Larkin deckt er ein Netzwerk aus Verrat auf und verhindert einen Anschlag auf die Präsidentin.

Staffel 2 spielt zehn Monate später: Peter jagt eine gestohlene Chemiewaffe und taucht nach dem Tod einer Kollegin unter. Rose findet ihn, gemeinsam verhindern sie einen UN-Anschlag. Doch Peter muss dafür einen gefährlichen Deal mit dem Informationshändler Jacob Monroe eingehen – und wird zum Doppelagenten.

Die geplante Staffel 3 stellt Peter endgültig zwischen die Fronten. Er arbeitet für den Geheimdienst, aber gegen Monroe, der nun Zugang zum Präsidenten hat. Während er Beweise sammelt, gerät er tiefer in Machtspiele und Intrigen. Mit neuen Schauplätzen wie Istanbul und New York, vertrauten Figuren wie Rose und Chelsea – und frischen Gesichtern – wird die neue Staffel zur Zerreißprobe für Peter.

Besetzung von „The Night Agent“: Diese Schauspieler sind in Staffel 3 dabei

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel laufen bereits – und auch bei der Besetzung gibt es erste Informationen. Sowohl bekannte Rollen als auch neue Gesichter werden in den kommenden Folgen zu sehen sein. Hauptdarsteller Gabriel Basso kehrt als Peter Sutherland zurück. Hier eine Übersicht der bisher vermuteten Darstellerinnen und Darsteller:

Gabriel Basso als Peter Sutherland

Luciane Buchanan als Rose Larkin

Amanda Warren als Catherine Weaver

Albert Jones als Aiden Mosley

Louis Herthums als Jacob Monroe

Ward Hortons als Richard Hagan

Fola Evans-Akingbola als Personenschützerin Chelsea