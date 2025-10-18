„Ninja Warrior Germany“ 2025: Wann läuft die 10. Staffel und welche Teilnehmer sind dabei?

„Ninja Warrior Germany“, die Wettkampfshow mit Hindernisparcours nach japanischem Vorbild, wird 2025 seit zehn Jahren in Deutschland ausgestrahlt. In der Sendung stellen sich Athletinnen und Athleten einem Parcours aus mehreren Hindernissen, bei dem Kraft, Ausdauer, Technik und Mut gefragt sind. Im Verlauf der Staffel durchlaufen die Teilnehmer Vorrunden, Halbfinals und Finalrunden. Nur wer am Ende den legendären „Mount Midoriyama“ bezwingt, darf sich Ninja Warrior Germany nennen und erhält ein Preisgeld von 300.000 Euro.

Auch in der zehnten Staffel wird die Show vom Moderatoren-Trio Frank „Buschi“ Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra begleitet. Die drei sind bereits seit der ersten Staffel Teil der Show und kommentieren das Geschehen oder interviewen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Für die Jubiläumsstaffel hat RTL einige Highlights versprochen und auch „Buschi“ selbst hält eine Überraschung parat. Zudem kehren bekannte Gesichter aus vergangenen Staffeln zurück. Wann wird die 10. Staffel ausgestrahlt? Welche Kandidatinnen und Kandidaten gehen an den Start? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

„Ninja Warrior Germany“: Start von Staffel 10

Der Startschuss für die Jubiläumsstaffel ist auf der Streaming-Plattform RTL+ gefallen. Aber auch im Free-TV bei RTL erscheinen die zwölf neuen Folgen seit dem 19. September 2025.

„Ninja Warrior Germany“ 2025: Sendetermine der 10. Staffel

Wie bereits erwähnt, sind für die 10. Staffel von „Ninja Warrior Germany“ insgesamt zwölf Episoden angesetzt. Im Free-TV laufen die neuen Folgen immer Freitagabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr bei RTL. Im Stream bei RTL+ stehen die einzelnen Folgen immer eine Woche im Voraus zur Verfügung. Das sind die Sendetermine von „Ninja Warrior Germany“ im Free-TV und Stream:

Sendetermine auf RTL:

Folge 1: Freitag, 19. September 2025, 20.15 Uhr

Folge 2: Freitag, 26. September 2025, 20.15 Uhr

Folge 3: Freitag, 3. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 4: Freitag, 10. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 5: Freitag, 17. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 6: Freitag, 24. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 7: Freitag, 31. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 8: Freitag, 7. November 2025, 20.15 Uhr

Folge 9: Freitag, 14. November 2025, 20.15 Uhr

Folge 10: Freitag, 21. November 2025, 20.15 Uhr

Folge 11: Freitag, 28. November 2025, 20.15 Uhr

Folge 12: Freitag, 5. Dezember 2025, 20.15 Uhr

Sendetermine auf RTL+:

Folge 1: Freitag, 12. September 2025

Folge 2: Freitag, 19. September 2025

Folge 3: Freitag, 26. September 2025

Folge 4: Freitag, 3 Oktober 2025

Folge 5: Freitag, 10. Oktober 2025

Folge 6: Freitag, 17. Oktober 2025

Folge 7: Freitag, 24. Oktober 2025

Folge 8: Freitag, 31. Oktober 2025

Folge 9: Freitag, 7. November 2025

Folge 10: Freitag, 14. November 2025

Folge 11: Freitag, 21. November 2025

Folge 12: Freitag, 28. November 2025

„Ninja Warrior Germany“ 2025: Welche Teilnehmer sind dabei?

RTL hat bereits im Voraus verraten, dass 2025 einige Athletinnen und Athleten aus vergangenen Staffeln mit von der Partie sind. Zudem zeigen sich Fan-Favoriten, die seit Jahren nicht mehr in der Show zu Gast waren. Diese bekannten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden bereits im Voraus für Staffel 10 von „Ninja Warrior Germany“ angekündigt:

Folge 1

René Casselly

Daniel Gerber

Joel Mattli

Jun Kim

Folge 2

Giovanni Ertl

Sandro Scheibler

Jona Schöne

Folge 3

Moritz Hans

Simon Brunner

Artur Schreiber

Folge 4

Viktoria Krämer

Lukas Kilian

Sladjan Djulabic

Leon Wismann

Rainer & Dennis Leiber

Folge 5

Nicola Wulf

Kim Marschner

Jescher Heidl

Folge 6

David Eilenstein

Max Prinz

Folge 7

Christian Balkheimer

Philipp Göthert

Andrea Meßner

Übrigens: Deutschland ist erst das dritte Land weltweit, in dem die Show „Ninja Warrior“ die Marke von zehn Staffeln erreicht hat. Die Spitze bilden Japan mit 42 Staffeln seit 1997 und die USA mit 17 Staffeln seit 2009.