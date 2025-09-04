„Ninja Warrior Germany“ 2025: Wann startet die 10. Staffel und welche Teilnehmer sind dabei?

„Ninja Warrior Germany“, die Wettkampfshow mit Hindernisparcours nach japanischem Vorbild, wird 2025 seit zehn Jahren in Deutschland ausgestrahlt. In der Sendung stellen sich Athletinnen und Athleten einem Parcours aus mehreren Hindernissen, bei dem Kraft, Ausdauer, Technik und Mut gefragt sind. Im Verlauf der Staffel durchlaufen die Teilnehmer Vorrunden, Halbfinals und Finalrunden. Nur wer am Ende den legendären „Mount Midoriyama“ bezwingt darf sich Ninja Warrior Germany nennen und erhält ein Preisgeld von 300.000 Euro.

Auch in der zehnten Staffel wird die Show vom Moderatoren-Trio Frank „Buschi“ Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra begleitet. Die drei sind bereits seit der ersten Staffel Teil der Show und kommentieren das Geschehen oder interviewen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Für die Jubiläumsstaffel verspricht RTL einige Highlights und auch „Buschi“ selbst hält eine Überraschung parat. Zudem kehren bekannte Gesichter aus vergangenen Staffeln zurück. Wann wird die 10. Staffel ausgestrahlt? Welche Kandidatinnen und Kandidaten gehen an den Start? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

„Ninja Warrior Germany“: Start von Staffel 10

Der Starttermin für die Jubiläumsstaffel steht fest. Zwölf neue Folgen erscheinen ab dem 19. September 2025 auf RTL und bereits eine Woche davor auf RTL+.

„Ninja Warrior Germany“ 2025: Sendetermine der 10. Staffel

Wie bereits erwähnt, sind für die 10. Staffel von „Ninja Warrior Germany“ insgesamt zwölf Episoden angesetzt. Die genauen Sendetermine hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Sollte die Ausstrahlung sich aber an vorherigen Staffeln orientieren, könnten sich die folgenden Termine ergeben:

Sendetermine auf RTL:

Folge 1: Freitag, 19. September 2025, 20.15 Uhr

Folge 2: Freitag, 26. September 2025, 20.15 Uhr

Folge 3: Freitag, 3. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 4: Freitag, 10. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 5: Freitag, 17. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 6: Freitag, 24. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 7: Freitag, 31. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Folge 8: Freitag, 7. November 2025, 20.15 Uhr

Folge 9: Freitag, 14. November 2025, 20.15 Uhr

Folge 10: Freitag, 21. November 2025, 20.15 Uhr

Folge 11: Freitag, 28. November 2025, 20.15 Uhr

Folge 12: Freitag, 5. Dezember 2025, 20.15 Uhr

Sendetermine auf RTL+:

Folge 1: Freitag, 12. September 2025

Folge 2: Freitag, 19. September 2025

Folge 3: Freitag, 26. September 2025

Folge 4: Freitag, 3 Oktober 2025

Folge 5: Freitag, 10. Oktober 2025

Folge 6: Freitag, 17. Oktober 2025

Folge 7: Freitag, 24. Oktober 2025

Folge 8: Freitag, 31. Oktober 2025

Folge 9: Freitag, 7. November 2025

Folge 10: Freitag, 14. November 2025

Folge 11: Freitag, 21. November 2025

Folge 12: Freitag, 28. November 2025

„Ninja Warrior Germany“ 2025: Welche Teilnehmer sind dabei?

Wer an der 10. Staffel von „Ninja Warrior Germany“ teilnimmt, hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Der Sender hat aber bereits verraten, dass einige Athletinnen und Athleten aus vergangenen Staffeln mit von der Partie sind. Zudem zeigen sich Fan-Favoriten, die seit Jahren nicht mehr in der Show zu Gast waren.

Übrigens: Deutschland ist erst das dritte Land weltweit, in dem die Show „Ninja Warrior“ die Marke von zehn Staffeln erreicht hat. Die Spitze bilden Japan mit 42 Staffeln seit 1997 und die USA mit 17 Staffeln seit 2009.