„Notruf Hafenkante“, Staffel 20: Wann gibt es neue Folgen?

Die deutsche Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ wird seit 2007 im ZDF übertragen und spielt im imaginären Polizeikommissariat 21 (PK 21) in Hamburg. Im Fokus der Serie stehen die Einsätze der Polizeibeamten des PK 21 sowie die Notaufnahme des fiktiven Elbkrankenhauses (EKH). Die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Ärzten des Elbkrankenhauses spielt in der Serie eine wichtige Rolle, da viele der Fälle medizinische Unterstützung benötigen. Seit nahezu zwei Jahrzehnten führt die Serie die Zuschauer durch den abwechslungsreichen Berufsalltag des PK 21 und hat sich zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms entwickelt. In der Anfangszeit der Serie wurden in jeder Episode mehrere Fälle parallel behandelt. Seit einigen Staffeln konzentriert sich jedoch jede Folge auf einen einzelnen Fall.

„Notruf Hafenkante“: Start von Staffel 20 - wann kommen neue Folgen?

Die 22 neuen Folgen starten am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, um 19.25 Uhr im ZDF. Bereits seit dem 2. Oktober 2025 steht die Vorabend-Serie im Web und in der App des ZDF zur Verfügung – auch in dieser Staffel kann man „Notruf Hafenkante“ dort immer eine Woche früher sehen als im linearen Fernsehprogramm.

Besetzung von „Notruf Hafenkante“: Das sind die Schauspieler in Staffel 20

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Änderungen im Cast von „Notruf Hafenkante“. Einige Darsteller sind seit der ersten Staffel Teil der Serie. Auf dem offiziellen Instagram-Account von „Notruf Hafenkante“ wurde nun mitgeteilt, dass Schauspieler Atheer Adel in der Rolle des Oberarztes Dr. Lazar Sharif in Staffel 20 nicht mehr zurückkehren wird.

Laut Presseseite des ZDF ist dies die Besetzungsliste der Staffel 20 von „Notruf Hafenkante“:

Sanna Englund als Polizeikommissarin Melanie Hansen

Matthias Schloo als Polizeioberkommissar Mattes Seeler

Zejhun Demirov als Polizeikommissar Malik Hakim

Marc Barthel als Polizeikommissar Kris Freiberg

Lilli Hollunder als Polizeikommissarin Isabell Nowak

Rhea Harder-Vennewald als Polizeioberkommissarin Franzi Jung

Raúl Richter als Polizeikommissar Nick Brandt

Gerit Kling als Notärztin Dr. Jasmin Jonas

Tino Führer als Notarzt Dr. Lee Evans

Fabian Harloff als Notarzt Dr. Philipp Haase

Manuela Wisbeck als Revierassistentin Frauke Prinz

In Gastrollen treten diese Darsteller und Darstellerinnen auf:

Christian Kahrmann, Anne Kanis, Patricia Meeden, Nadine Menz, Söhnke Möhring, Regine Hentschel, Sarina Radomski, Nina Kronjäger, Esther Roling, Rainer Reiners, Marie Hacke, Eric Bouwer, Andreas Guenther, Thomas Arnold, Clelia Sarto, Tobias van Dieken, Ralf Richter, Jonas Minthe, Dietrich Hollinderbäumer, Bianca Nawrath, Christoph Glaubacker, Katrin Heß, Ludwig Trepte, Haiyti, Das Bo, Smudo, Isabel Schosnig, Andreas Nickl, Jackson-Mukamba Mabimana, Johannes Kühn und Rebecca Immanuel.

Handlung von „Notruf Hafenkante“: Worum geht es in Staffel 20?

Das Polizeikommissariat 21 liegt mitten im Herzen Hamburgs – direkt an der Hafenkante, jener markanten Uferlinie, die vom Museumshafen am Fischmarkt über die Landungsbrücken bis zur Speicherstadt und zur Elbphilharmonie reicht. Hier sind die Streifenpolizistinnen und -polizisten täglich im Einsatz, um für Sicherheit und Ordnung in der Elbmetropole zu sorgen.

Ein zentraler Partner ihrer Arbeit ist das nahegelegene Elbkrankenhaus. Die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und dem medizinischen Notfall-Team ist längst eingespielt – ob bei Verkehrsunfällen, häuslichen Notlagen oder dramatischen Einsätzen im Hafenbereich. Gemeinsam leisten beide Gruppen von Einsatzkräften einen wichtigen Beitrag für das Leben in der Stadt.

In der neuen Staffel stehen personelle Veränderungen im Mittelpunkt: Melanie Hansen übernimmt die Leitung des PK 21 und muss sich in ihrer neuen Rolle erst behaupten. Ihre Kolleginnen und Kollegen stehen ihr zur Seite – doch die neue Verantwortung bringt auch Spannungen und Herausforderungen mit sich.

Parallel beginnt im Elbkrankenhaus ein neuer Notarzt seinen Dienst: Dr. Lee Evans. Der erfahrene Mediziner bringt nicht nur fachliche Kompetenz mit, sondern auch eine persönliche Geschichte, die ihn bis in die Hansestadt begleitet. Seine Vergangenheit scheint ihn einzuholen – und könnte bald auch Auswirkungen auf seinen Berufsalltag haben.

Mit frischen Konstellationen, neuen Fällen und vertrauter Kulisse verspricht die aktuelle Staffel von „Notruf Hafenkante“ erneut spannende Einblicke in das Zusammenspiel von Polizei und Medizin – mitten in Hamburg.

Die Sendetermine der Staffel 20 von „Notruf Hafenkante“

Hier kommen alle Sendetermine in der Übersicht:

Donnerstag, 9. Oktober 2025, 19.25 Uhr: „Der letzte Tag“

Donnerstag, 16. Oktober 2025, 19.25 Uhr: „Game over“

Donnerstag, 23. Oktober 2025, 19.25 Uhr: „Was bleibt“

Donnerstag, 30. Oktober 2025, 19.25 Uhr: „Aus der Tiefe“

Donnerstag, 6. November 2025, 19.25 Uhr: „Allein gelassen“

Donnerstag, 13. November 2025, 19.25 Uhr: „Gefahrgut“

Donnerstag, 20. November 2025, 19.25 Uhr: „Im Schock“

Donnerstag, 27. November 2025, 19.25 Uhr: „Toxisch“

Donnerstag, 4. Dezember 2025, 19.25 Uhr: „Kieztour“

Donnerstag, 11. Dezember 2025, 19.25 Uhr: „Gefährliche Mission“

Donnerstag, 18. Dezember 2025, 19.25 Uhr: „Dreamteam“

Donnerstag, 8. Januar 2026, 19.25 Uhr: „Vertrauensbruch“

Donnerstag, 15. Januar 2026, 19.25 Uhr: „Tot geglaubt“

Donnerstag, 22. Januar 2026, 19.25 Uhr: „Böses Erwachen“

Donnerstag, 29. Januar 2026, 19.25 Uhr: „Erlösung“

Donnerstag, 5. Februar 2026, 19.25 Uhr: „Besuch in der Nacht“

Donnerstag, 19. Februar 2026, 19.25 Uhr: „Dreckiger Deal“

Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.25 Uhr: „Kalter Entzug“

Donnerstag, 5. März 2026, 19.25 Uhr: „Unter der Haut“

Donnerstag, 12. März 2026, 19.25 Uhr: „Allerbeste Freunde“ (Arbeitstitel)

Donnerstag, 19. März 2026, 19.25 Uhr: „Lila und der Tod“ (Arbeitstitel)

Donnerstag, 26. März 2026, 19.25 Uhr: „Böse Träume“ (Arbeitstitel)