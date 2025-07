„Notruf Hafenkante“, Staffel 20: Besetzung, neue Folgen und Handlung - Was ist bekannt?

Die deutsche Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ wird seit 2007 im ZDF übertragen und spielt im imaginären Polizeikommissariat 21 (PK 21) in Hamburg. Im Fokus der Serie stehen die Einsätze der Polizeibeamten des PK 21 sowie die Notaufnahme des fiktiven Elbkrankenhauses (EKH). Die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Ärzten des Elbkrankenhauses spielt in der Serie eine wichtige Rolle, da viele der Fälle medizinische Unterstützung benötigen. Seit nahezu zwei Jahrzehnten führt die Serie die Zuschauer durch den abwechslungsreichen Berufsalltag des PK 21 und hat sich zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms entwickelt. In der Anfangszeit der Serie wurden in jeder Episode mehrere Fälle parallel behandelt. Seit einigen Staffeln konzentriert sich jedoch jede Folge auf einen einzelnen Fall.

2025 hat die Studio Hamburg Produktion den Drehstart für die 20. Staffel von „Notruf Hafenkante“ via Instagram bestätigt. Wann die neuen Folgen schließlich aber im ZDF zu sehen sind, wurde bisher allerdings nicht mitgeteilt. Alle Informationen, die bislang rund um Besetzung, Folgen und Handlung bekannt gegeben wurden, haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengetragen.

Cast von „Notruf Hafenkante“: Das sind die Schauspieler in Staffel 20

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Änderungen im Cast von „Notruf Hafenkante“. Einige Darsteller sind seit der ersten Staffel Teil der Serie. Auf dem offiziellen Instagram-Account von „Notruf Hafenkante“ wurde nun mitgeteilt, dass Schauspieler Atheer Adel in der Rolle des Oberarztes Dr. Lazar Sharif in Staffel 20 nicht mehr zurückkehren wird:

Ein weiterer offizieller Abgang wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Laut den Informationen von bild.de werden in der 20. Staffel von „Notruf Hafenkante“ unter anderem diese Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen sein:

Sanna Englund als erste Polizeihauptkommissarin Melanie Hansen

Matthias Schloo als Polizeihauptkommissar Mattes Seeler

Rhea Harder-Vennewald als Polizeikommissarin Franziska „Franzi“ Jung

Raúl Richter als Polizeiobermeister Nick Brandt

Zejhun Demirov als Polizeiobermeister Malik Hakim

Lilli Hollunder als Polizeihauptkommissarin Isabell „Isa“ Nowak

Marc Barthel als Polizeiobermeister Kristian „Kris“ Freiberg

Gerit Kling als leitende Oberärztin Dr. Jasmin Jonas

Tino Führer als Dr. Lee Evans

Manuela Wisbeck als Krankenschwester Frauke Prinz

Fabian Harloff als Notarzt Dr. Philipp Haase

Hanife Sylejmani als Dr. Samantha Jordan

„Notruf Hafenkante“: Neue Folgen in Staffel 20

In Hamburg und der näheren Umgebung werden nach angaben von kino.de derzeit 24 neue Episoden für die 20. Staffel von „Notruf Hafenkante“ produziert. Die Dreharbeiten sollen bis Anfang November 2025 abgeschlossen sein. Im Vergleich zur 19. Staffel wird für Staffel 20 somit eine Folge weniger produziert. Sobald weitere Neuigkeiten zu den neuen Folgen bekannt gegeben werden, halten wir Sie hier an dieser Stelle darüber auf dem Laufenden.

Handlung von „Notruf Hafenkante“: Worum geht es in Staffel 20?

Über die Handlung der 20. Staffel von „Notruf Hafenkante“ wurden bisher keine Details veröffentlicht. Ein Rückblick auf die 19. Staffel zeigt jedoch einige markante Wendepunkte. Der Abschied von Hannes Hellmann als Revierleiter Wolf Haller und die zunehmenden Konflikte zwischen Mattes und dem neuen Teammitglied Malik. Auch in Staffel 20 dürften spannende Fälle aus dem Polizeialltag sowie die persönlichen Beziehungen im Polizeikommissariat 21 somit wieder für Unterhaltung sorgen.