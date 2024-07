Japan – Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung vom Handball bei Olympia 2024

Etwa 10.000 Sportlerinnen und Sportler kommen aus 200 Ländern nach Frankreich, um an den Olympischen Sommerspielen 2024 teilzunehmen. Diese finden in diesem Jahr vom 26. Juli bis zum 11. August statt. Handball gehört zu den 32 verschiedenen Disziplinen von Olympia 2024. Unter der Leitung von Trainer Alfreð Gíslason hat sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris qualifiziert. Bei der Auslosung wurde die DHB-Auswahl der Gruppe A zugeteilt. In dieser Gruppe trifft die deutsche Handball-Mannschaft der Herren auf verschiedene Gegner - unter anderem auch Japan. Im Vorbereitungsspiel konnte die deutsche Mannschaft noch mit 35:25 gegen Japan siegen. Laut dem Zeitplan von Olympia 2024 steht ein weiteres Spiel der beiden Mannschaften an.

Doch wann genau ist der Termin und die Uhrzeit von der Begegnung Japan gegen Deutschland im Handball bei Olympia 2024? Und wo und wie können Sie das Spiel im Free-TV oder Stream live verfolgen? Falls Sie keine Tickets für Olympia 2024 haben, sind Sie nämlich auf die Übertragung vom Handball bei Olympia 2024 angewiesen. Hier finden Sie alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung von Japan gegen Deutschland im Herren-Handball bei Olympia 2024.

Japan gegen Deutschland im Handball bei Olympia 2024: Termin und Uhrzeit

In Gruppe A treten Spanien, Slowenien, Kroatien, Schweden, Deutschland und Japan an. Laut dem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2024 ist der Termin von Deutschland gegen Japan für Montag, den 29. Juli 2024 angesetzt. Los soll es um 9.00 Uhr gehen. Alle Spiele der Gruppenphase werden in der Süd Paris Arena gespielt.

Japan – Deutschland live im Free-TV und Stream: Handball-Übertragung bei Olympia 2024

Die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele 2024 liegen bei Warner Bros. Discovery. Falls Sie also auf eine Übertragung der Olympischen Spiele 2024 im Free-TV und Stream hoffen, dann folgt hier die gute Nachricht: Eurosport 1 zeigt viele der Wettkämpfe live im Free-TV. Aber um mehr als nur einige Begegnungen der verschiedenen Rubriken zu sehen, benötigen Sie ein Abo für die kostenpflichtige Streaming-Plattform discovery+. Dort haben Sie Zugriff auf über 3.800 Stunden Live-Sport und alle 329 Medaillenentscheidungen. Aktuell kostet discovery+ monatlich 5,99 Euro ohne Werbung und 3,99 Euro mit Werbung. (Stand: Juli 2024) Eurosport 1 zeigt jedoch das Spiel Deutschland gegen Japan im Handball bei Olympia 2024 live im Free-TV. Der kostenpflichtige Stream ist in diesem Fall also kein Muss. Jedoch sind neben Eurosport 1 auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF an der Übertragung von Olympia durch den Erwerb von Sublizenzen beteiligt. Das Handball-Spiel Deutschland gegen Japan am 29. Juli wird daher im Free-TV auch in der ARD übertragen.

Für alle, die das Spiel lieber im Stream schauen möchten, bietet der Streamingdienst discovery+ natürlich eine kostenpflichtige Alternative. Einen kostenlosen Live-Stream bieten aber auch der ARD und das ZDF in ihren jeweiligen Mediatheken. Um das Handball-Spiel zwischen der deutschen und japanischen Mannschaften live zu sehen, sind also eine Menge an Möglichkeiten geboten.

Alle Informationen rund um die Übertragung von Deutschland gegen Japan am 29. Juli finden Sie hier in einer Übersicht zusammengefasst:

Spiel: Deutschland – Japan, 2. Spieltag der Gruppenphase, Gruppe A

Datum: Montag, 29. Juli 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 9.00 Uhr

Ort: Süd Paris Arena, Paris (Frankreich)

Übertragung im Free-TV: ARD, Eurosport 1

Übertragung im Stream: ARD , ZDF, discovery+

Japan gegen Deutschland: Bilanz der Mannschaften

Die beiden Handball-Mannschaften trafen insgesamt siebenmal aufeinander. Alle diese Spiele endeten mit einem Sieg für die deutsche Mannschaft. Das letzte Mal standen sie sich noch am 21. Juli 2024 vor Olympia gegenüber. Der Sieg im Testspiel vor den Olympischen Spielen lässt die Mannschaft von Bundestrainer Alfreð Gíslason auf einen Erfolg hoffen. Um am Viertelfinale teilnehmen zu können, ist ein weiterer Sieg gegen Japan fast schon notwendig. Das DHB-Team hat zwar den letzten bedeutenden Titel bei der EM 2016 gewinnen können, aber bei Olympia gab es seit 1936 keine Goldmedaille mehr, auch wenn einige Medaillen in Silber und Bronze folgten. Die japanische Mannschaft hatte dagegen noch keine Erfolge bei Olympia.