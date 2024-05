"Outer Range", Staffel 2: Start, Folgen und Handlung der Sci-Fi-Serie

Die Sci-Fi-Serie "Outer Range" kehrt mit Staffel 2 zurück. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream der Mystery-Serie.

"Outer Range" kehrt im Mai 2024 mit Staffel 2 zurück. Die Science-Fiction-Serie, die auch Western- und Mystery-Elemente enthält, dreht sich um den Rancher Royal Abbott, der am Rande des US-Bundesstaates Wyoming lebt und um sein Land sowie seine Familie kämpft. Eines Tages entdeckt er jedoch auf dem Gelände seiner Farm, der Westside Ranch, ein mysteriöses, schwarzes und schier endlos tiefes Loch.

Dieses unergründliche Phänomen in Form einer dunklen Leere stellt Royal und seine Familie vor Rätsel. Auch Staffel 2 von "Outer Range" dreht sich um das geheimnisvolle schwarze Loch. Zudem kämpfen Royal und seine Frau Cecelia nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Enkelin mehr denn je darum, ihre Familie zusammenzuhalten. Für die Abbotts steht einiges auf dem Spiel, denn sie sehen sich gleich an mehreren Fronten bedroht.

Wann startet Staffel 2 von "Outer Range" und worum geht es in den neuen Folgen? Gibt es schon einen Trailer? Welche Schauspieler sind mit dabei und wie kann die Serie im Stream verfolgt werden? Die wichtigsten Infos zur neuen Staffel haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Staffel 2 von "Outer Range": Wann geht es los?

Der Starttermin für Staffel 2 von "Outer Range" ist bereits offiziell bekannt: Die neue Staffel des Sci-Fi-Westerns erscheint am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, auf Amazon Prime Video. Insgesamt gibt es sieben einzelne Episoden, die alle gleichzeitig veröffentlicht werden und Ihnen somit ab dem ersten Tag vollständig zur Verfügung stehen. Die Titel der Folgen sind derzeit noch nicht bekannt.

"Outer Range", Staffel 2: Die neuen Folgen im Stream

Wie ihre Vorgängerin gibt es die zweite Staffel von "Outer Range" exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Die Nutzung der Streaming-Plattform ist allerdings nicht umsonst - wer sich die neuen Folgen von "Outer Range" ansehen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum. Derzeit liegen die Kosten für das Monatsabo von Amazon Prime Video bei 8,99 Euro, das Jahresabo gibt es aktuell für 89,90 Euro.

Worum dreht sich Staffel 2 von "Outer Range"?

In den neuen Episoden von "Outer Range" verkompliziert sich die gesamte Lage rund um das Geheimnis des rätselhaften schwarzen Lochs auf der Westside Ranch der Familie Abbott. Royal und seine Frau Cecelia sehen sich mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert, insbesondere nachdem ihre kleine Enkelin Amy auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Die Abbott-Ranch wird von einer Reihe mysteriöser Vorkommnisse heimgesucht, die allesamt im Zusammenhang mit dem schwarzen Loch stehen, durch das man offenbar durch die Zeit reisen kann.

Durch verschiedene Bedrohungen an gleich mehreren Fronten steht für die Abbotts nun nahezu alles auf dem Spiel. In Staffel 2 von "Outer Range" werden die handelnden Charaktere somit noch weiter und tiefer in das geheimnisvolle Loch getrieben als jemals zuvor. Das Gefährliche dabei: Die tiefgreifenden und unvorhersehbaren Konsequenzen könnten sogar die Grundfesten der Zeit selbst unwiderruflich erschüttern.

"Outer Range": Das ist der Cast von Staffel 2

Die Hauptrolle des Royal Abbott übernimmt auch in der zweiten Staffel der US-amerikanische Schauspieler Josh Brolin. Lili Taylor verkörpert nach wie vor Royals Ehefrau Cecelia, während Tom Pelphrey den Sohn des Ehepaares spielt, nämlich Perry Abbott.

Hier einmal der Cast der zweiten Staffel von "Outer Range" im Überblick:

Rolle Darsteller/in Royal Abbott Josh Brolin Cecelia Abbott Lili Taylor Perry Abbott Tom Pelphrey Deputy Sheriff Joy Tamara Podemski Amy Abbott Olive Abercrombie Autumn Imogen Poots Rhett Abbott Lewis Pullman Luke Tillerson Shaun Sipos Billy Tillerson Noah Reid Wayne Tillerson Will Patton Patricia Tillerson Deirdre O'Connell Maria Olivares Isabel Arraiza

Der Trailer zu "Outer Range", Staffel 2

Wer sich vorab schon mal einen ersten Eindruck der zweiten Staffel von "Outer Range" verschaffen möchte, kann sich hier den offiziellen Trailer ansehen:

"Outer Range", Staffel 2: Offizieller Trailer