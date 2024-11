„Outlander: Blood of My Blood“: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

In der Serie „Outlander“ geht es um die Krankenschwester Claire Rendall, die 1946 mit ihrem Mann eine Art zweite Hochzeitsreise macht. Claire wird jedoch in dem Urlaub durch einen magischen Steinkreis in die Highlands des Jahres 1743 gezogen. Das weiß Claire jedoch nicht und entfernt sich von den Steinen. Als sie herausfindet, was passiert ist, versucht die junge Frau den Weg zurück zu den Steinen und damit auch zu ihrem Mann und ihrem alten Leben zu finden. Nach acht Staffeln der Serie geht die Geschichte nun zu Ende. Für die Zuschauer und Zuschauerinnen gibt es aber eine gute Nachricht. „Blood of my Blood“ ist das Spin-Off zu „Outlander“ und wurde offiziell bestätigt. Wann kommt die Spin-Off Serie? Was ist zur Handlung bekannt und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos zu „Outlander: Blood of My Blood“ finden Sie hier.

„Outlander: Blood of My Blood“: Start des Spin-Offs - Was ist bekannt?

Ein genaues Startdatum wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Zwar sollen die Dreharbeiten bereits begonnen haben, die Zuschauer und Zuschauerinnen müssen sich jedoch noch eine ganze Weile gedulden. Zwischen der Idee, dem Drehbuch, den Dreharbeiten und der Postproduktion liegen oft Jahre. Aktuell wird über ein Starttermin Mitte bis Ende 2025 spekuliert - mitunter heißt es auch 2026. Das bezieht sich aber erstmal nur auf den Start in den USA. Kurze Zeit später sollte die Serie dann auch in Deutschland zu sehen sein. Übertragen wird sie auf dem Streaminganbieter Starz. Insgesamt zehn Folgen soll das Spin-Off umfassen.

Die Handlung von „Outlander: Blood of my Blood“

Auch in „Blood of My Blood“ wagen die Autoren einen Schritt in die Vergangenheit. Die Serie soll sowohl in den schottischen Highlands des frühen 18. Jahrhunderts als auch während des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) spielen. Das hat vor allem mit den neuen Hauptcharakteren zu tun. Das Spin-Off von „Outlander“ soll sich nämlich um die Liebesgeschichte von Jamies Eltern Ellen MacKenzie und Brian Fraser drehen. Jamie Fraser ist in der Vergangenheit der Zeitlinie der neue Mann von Claire Rendall, geborene Beauchamp. Später nimmt Claire auch seinen Namen an und wird zu Claire Fraser.

Auch der Großvater Simon Fraser alias Lord Lovat soll in der neuen Serie eine größere Rolle spielen. Neben den Eltern von Jamie werden auch die Eltern von Claire Julia Moriston und Henry Beauchamp genauer portätiert. Auch einige weitere bekannte Rollen werden den Zuschauerinnen und Zuschauern in ihren jungen Jahren begegnen. Murtagh FitzGibbons Fraser, Dougal MacKenzie, Colum MacKenzie, Ned Gowan werden ebenfalls Teil der Handlung von „Blood of My Blood“.

„Outlander: Blood of My Blood“: Besetzung und Schauspieler

Auch zur Besetzung sind schon einige Details durchgesickert. Die Hauptrollen, also Claires Eltern, werden von Hermione Corfield und Jeremy Irvine gespielt. Harriet Slater und Jamie Roy schlüpfen in die Rollen von Jamies Eltern Ellen Mackenzie und Brian Fraser. Wie bereits erwähnt sollen auch weitere bekannte Rollen in der neuen Serie vorkommen, jedoch in jüngerem Alter. Das bedeutet natürlich auch eine neue Besetzung der Rollen. Der Patenonkel Murtagh Fitzgibbons Fraser (Rory Alexander), die Onkel Dougal Mackenzie (Sam Retford) und Colum Mackenzie (Séamus Mclean Ross) und Anwalt Ned Gowan (Conor Mcneill) sind einige dieser Charaktere. Brian McCardie soll außerdem Isaac Grant spielen, das Oberhaupt des Grant-Clans. Hier finden Sie eine Übersicht der Besetzung:

Hermione Cornfield als Julia Moriston

Jeremy Irvine als Henry Beauchamp

Harriet Slater als Ellen Mackenzie

Jamie Roy als Brian Fraser

Rory Alexander als Murtagh Fitzgibbons Fraser

Sam Retford als Dougal Mackenzie

Seamus Mclean Ross als Colum Mackenzie

Conor MacNeill als Ned Gowan

Brian McCardie als Isaac Grant

Sara Vickers als Davina Porter

Peter Mullan als Jakob Mackenzie

Sally Messham als Mrs. Fitz

Terence Rae als Bug

Sadhbh Malin als Jocasta

Ailsa Davidson als Janet Mackenzie