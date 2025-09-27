„Outlander: Blood of My Blood“: Start, Folgen und alle Infos

In der Serie „Outlander“ geht es um die Krankenschwester Claire Rendall, die 1946 mit ihrem Mann eine Art zweite Hochzeitsreise macht. Claire wird jedoch in dem Urlaub durch einen magischen Steinkreis in die Highlands des Jahres 1743 gezogen. Das weiß Claire jedoch nicht und entfernt sich von den Steinen. Als sie herausfindet, was vorgefallen ist, versucht die junge Frau den Weg zurück zu den Steinen und damit auch zu ihrem Mann und ihrem alten Leben zu finden. Staffel 8 wird das Ende von „Outlander“ auf Netflix sein. Zuvor wurde aber das Spin-Off zu „Outlander“ mit dem Titel „Outlander: Blood of My Blood“ veröffentlicht, das sich um die Liebesgeschichte von Jamies und Claires Eltern dreht.

Wann war der Start der Spin-Off-Serie? Wie viele Folgen hat „Outlander: Blood of My Blood“? Was ist zur Handlung bekannt und welche Schauspieler sind dabei? Wo wird die Serie im Stream übertragen? Alle Infos zu „Outlander: Blood of My Blood“ finden Sie hier in diesem Artikel.

Start von „Outlander: Blood of My Blood“: Wann erschien das Spin-Off?

Das „Outlander“ Spin-Off „Blood of my Blood“ hatte ein lange zuvor verkündetes Startdatum: Die Serie wurde in Deutschland am Samstag, 9. August 2025, veröffentlicht. Somit erfolgte die Veröffentlichung noch vor dem Start der finalen Staffel der Originalserie, deren Produktion bereits beendet ist.

„Outlander: Blood of My Blood“: Folgen des Spin-Offs

Die Serie „Outlander: Blood of My Blood“ startete am 9. August 2025 mit einer Doppelfolge auf MagentaTV. Insgesamt umfasst die Staffel zehn Episoden, von denen im Anschluss jeweils eine pro Woche veröffentlicht wird.

Das sind die bisher nur auf Englisch veröffentlichten Titel der Folgen von „Outlander: Blood of My Blood“:

Folge 1, Samstag, 9. August 2025: Providence

Folge 2, Samstag, 9. August 2025: S.W.A.K. (Sealed with a Kiss)

Folge 3, Samstag, 16. August 2025: School of the Moon

Folge 4, Samstag, 23. August 2025: A Soldier‘s Heart

Folge 5, Samstag, 30. August 2025: Needfire

Folge 6, Samstag, 6. September 2025: Birthright

Folge 7, Samstag, 13. September 2025: Luceo Non Uro

Folge 8, Samstag, 20. September 2025: A Virtuous Woman

Folge 9, Samstag, 27. September 2025: Braemar

Folge 10, Samstag, 4. Oktober 2025: Something Borrowed

Im Herbst 2025 wird übrigens auch Staffel 3 von „Alice in Borderland“ bei Netflix veröffentlicht.

Die Handlung von „Outlander: Blood of my Blood“

Auch in „Blood of My Blood“ wagen die Autoren einen Schritt in die Vergangenheit. Die Serie spielt sowohl in den schottischen Highlands des frühen 18. Jahrhunderts als auch während des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918). Das hat vor allem mit den neuen Hauptcharakteren zu tun. Das Spin-Off von „Outlander“ dreht sich nämlich um die Liebesgeschichte von Jamies Eltern Ellen MacKenzie und Brian Fraser. Jamie Fraser ist in der Vergangenheit der Zeitlinie der neue Mann von Claire Rendall, geborene Beauchamp. Später nimmt Claire auch seinen Namen an und wird zu Claire Fraser. Auch der Großvater Simon Fraser alias Lord Lovat soll in der neuen Serie eine größere Rolle spielen. Neben den Eltern von Jamie werden auch die Eltern von Claire Julia Moriston und Henry Beauchamp genauer portätiert. Murtagh FitzGibbons Fraser, Dougal MacKenzie, Colum MacKenzie, Ned Gowan sind ebenfalls Teil der Handlung von „Blood of My Blood“.

Cast von „Outlander: Blood of My Blood“: Schauspieler in der Besetzung

Die Hauptrollen, also Claires Eltern, werden von Hermione Corfield und Jeremy Irvine gespielt. Harriet Slater und Jamie Roy schlüpfen in die Rollen von Jamies Eltern Ellen Mackenzie und Brian Fraser. Außerdem kommen auch weitere bekannte Rollen in der neuen Serie vor, jedoch in jüngerem Alter. Das bedeutet natürlich auch eine neue Besetzung der Rollen. Der Patenonkel Murtagh Fitzgibbons Fraser (Rory Alexander), die Onkel Dougal Mackenzie (Sam Retford) und Colum Mackenzie (Séamus Mclean Ross) und Anwalt Ned Gowan (Conor Mcneill) sind einige dieser Charaktere. Brian McCardie wird außerdem Isaac Grant spielen, das Oberhaupt des Grant-Clans.

Hier finden Sie eine Übersicht der Besetzung:

Hermione Cornfield als Julia Moriston

Jeremy Irvine als Henry Beauchamp

Harriet Slater als Ellen Mackenzie

Tony Curran als Lord Lovat

Jamie Roy als Brian Fraser

Rory Alexander als Murtagh Fitzgibbons Fraser

Sam Retford als Dougal Mackenzie

Jhon Lumsden als Malcolm

Séamus Mclean Ross als Colum Mackenzie

Conor MacNeill als Ned Gowan

Brian McCardie als Isaac Grant

Sara Vickers als Davina Porter

Peter Mullan als Jakob Mackenzie

Allison McKanzie als Mrs. Hughes

Gregor Firth als Marcus the drunk

Sally Messham als Mrs. Fitz

Annabelle Dowler als Lizbeth

Harry Eaton als Private Charlton

Adam Mcnamara als John Cameron

Terence Rae als Bug

Sadhbh Malin als Jocasta

Ailsa Davidson als Janet Mackenzie

Stream: Wo läuft „Outlander: Blood of My Blood“?

Die neue Serie „Outlander: Blood of My Blood“ wird nicht wie die bisherigen sieben Staffeln der Hauptserie über Netflix bereitgestellt. Stattdessen übernimmt MagentaTV die Ausstrahlung des Prequels. Der Zugriff auf das Streaming-Angebot von MagentaTV ist ab einem monatlichen Preis von 10 Euro möglich. Seit dem 9. August 2025 steht die erste Folge beim Streaming-Dienst allerdings kostenfrei und ohne Registrierung zur Verfügung. Aufgrund der Altersfreigabe ab 16 Jahren ist der Abruf jedoch täglich erst ab 22 Uhr freigeschaltet.

„Outlander: Blood of My Blood“: Das ist der offizielle Trailer

Alle, die einen ersten Einblick in „Outlander: Blood of My Blood“ bekommen möchten, können sich hier den offiziellen Trailer ansehen.