Patricia Blanco musste "Promi Big Brother" 2023 bereits verlassen

Patricia Blanco war dieses Jahr im "Promi Big Brother"-Haus mit dabei. Hier stellen wir Ihnen die Reality-Darstellerin und Sängerin näher vor.

Patricia Blanco ist kein unbekanntes Gesicht im deutschen Reality-TV. Sie war unter anderem auch schon bei "Big Brother" mit dabei. Für sie dürften also viele Aspekte der neuen "Promi Big Brother"- Staffel kein Problem darstellen. Allerdings gibt es ja eine entscheidende Neuerung bei der Übertragung: Diese endet nämlich nie, sondern findet rund um die Uhr im 24 Stunden Livestream aus dem Haus statt.

Das dürfte für die Kandidaten bei "Promi Big Brother" diesmal alles andere als leicht werden. Selbst die Reality-TV erfahrene Patricia Blanco hat so etwas noch nicht erlebt. Doch letzten Endes spielte es keine Rolle, denn sie musste bereits als Erste die Show verlassen.

Was gibt es sonst noch über Patricia Blanco zu erfahen? Hier haben wir Ihnen einiges an Wissenswertem rund um das Reality-TV-Sternchen zusammengetragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Patricia Blanco bei "Promi Big Brother" 2023: Die Reality-Darstellerin im Porträt

Patricia Blanco ist mittlerweile ein alter Hase in der Reality-TV-Branche. Bereits 2009 war sie im "Big Brother"-Haus zu sehen und ist damit eines der Urgesteine des Formats. Aber auch in anderen Klassikern des Reality-TVs war sie schon mit dabei, so etwa 2015 in der legendären Ekel-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"!" Die heute 52 Jahre alte Patricia Blanco hat also wirklich schon so einiges mitgemacht. Ihre Teilnahme bei " Promi Big Brother" 2023 war daher keine allzu große Überraschung. Auch wenn sie den meisten also bereits bekannt sein dürfte, haben wir hier noch einmal einen kleinen Steckbrief mit den wichtigsten Infos für Sie.

Name: Patricia Blanco

Alter : 52 Jahre

: 52 Jahre Geburtsdatum : 18. Januar 1971

: 18. Januar 1971 Geburtsort : Unterhaching

: Beruf : Reality-TV-Star

: Reality-TV-Star Social Media: Instagram @patriciablancoofficial

Neben ihren Auftritten in diversen Fersehformaten hat Patricia Blanco aber auch mit einigen anderen Dingen für Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem ein Streit mit ihrem Vater wurde sehr öffentlich ausgetragen. Sie möchte sich allerdings wieder mit ihm vertragen, wie Focus berichtet. Daneben schaffte sie es aber auch immer wieder durch zahlreiche Schönheitsoperationen in die Medien. Dass sie damit heute ganz offen und locker umgeht, zeigt sich auch an ihrer Ansage an ihre "Promi Big Brother"-Mitbewohner: "Zieht Euch warm an! Meine Problemzonen habe ich bearbeitet. Das Gute ist: sie lagen noch nie hinter meiner Stirn. Also erwartet nur das Beste von mir!"

Patricia Blanco hat einen berühmten Vater: Schlagerstar Roberto Blanco

Bekanntheit erlangte Patricia Blanco ursprünglich bereits aufgrund der schlichten Tatsache, dass sie die Tochter von Roberto Blanco ist. Der kubanisch-deutsche Schauspieler und Schlagersänger war über viele Jahrzehnte ein echter Publikumsliebling der Deutschen. In dessen Fußstapfen trat Patricia auch zunächst und startete eine Gesangskarriere, die jedoch nie so richtig Fahrt aufnahm.

Im Bereich Reality-TV hatte Patricia allerdings schon Erfahrungen gesammelt, als ihr Vater sein Reality-TV-Debüt 2013 in der RTL-Realityshow "Der VIP-Bus - Promis auf Pauschalreise" gab. Nach ihrer erfolgreichen Etablierung als Reality-TV-Star hat Patricia Blanco zudem auch einen Instagram-Account mit mehr als 60.000 Followern. Dort teilt sie ihren Alltag mit ihrem Publikum. Dazu zählt der Ski-Urlaub genauso wie ein zufälliges Treffen mit Rapper maxwell.