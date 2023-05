Paul Janke ist raus bei "Kampf der Realitystars" 2023: Er freute sich auf die Zeit ohne das Handy

Paul Janke ist nach seinem Ausscheiden nicht mehr bei "Kampf der Realitystars" 2023 mit dabei. Wir stellen Ihnen den ehemaligen Bachelor im Porträt vor.

Am 12. April 2023 starteten die Sendetermine von "Kampf der Realitystars". Auch in Staffel 4 ziehen in jeder Folge neue Realitystars in die Villa ein, was bedeutet, dass auch immer eine Person wieder ausscheiden muss. Die Person, die am Ende die Sala wieder verlassen muss, wird von den anderen Kandidaten nominiert. Grundlegend stehen sich die Teilnehmer in Spielen gegenüber und konkurrieren um den Sieg. Die Moderation von "Kampf der Realitystars" 2023 übernimmt Cathy Hummels. Die Übertragung läuft wie jedes Jahr beim Privatsender RTL2. 2023 sind 23 Stars mit dabei - darunter auch der Ex-Bachelor Paul Janke, der sich besonders auf die Zeit ohne Handy freute. Wir stellen Ihnen Paul Janke im Porträt vor.

"Kampf der Realitystars" 2023: Paul Janke im Porträt

Paul Janke wurde am 16. September 1981 in Hamburg geboren. Für einen besseren Überblick, haben wir hier einen Steckbrief zum ehemaligen "Bachelor" für Sie:

Name: Paul Janke

Geburtstag: 16. September 1981

16. September 1981 Geburtsort: Hamburg

Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Größe: 1,80

In einem Interview mit RTL2 gibt er an, dass er sehr stolz darauf ist, ein gutes Verhältnis zu seiner Familie und zu langjährigen Freunden zu haben. Außerdem hat er erfolgreich ein Studium abgeschlossen. Mittlerweile ist er seit 11 Jahren im Fernsehbusiness dabei. Nach eigenen Angaben im Interview, beschreibt sich Janke selbst als sehr ordentlich. Außerdem brennt er für den Sport - ein Hobby, das ihn bereits seit vielen Jahren begleitet. Er war bisher auch schon in einigen TV-Formaten mitdabei, wie z.B. 2021 als " Der Bachelor" im gleichnamigen Dating-Format. Daraufhin war er auch in anderen TV-Shows wie "Grill den Henssler", "Das Turmspringen" und "Joko und Klaas gegen ProSieben" zu sehen.

"Kampf der Realitystars" 2023: Paul Janke war der Bachelor 2012

"Man kennt mich vermeintlich durch den Bachelor", gab Paul Janke im genannten Interview preis. Auch wenn die damalige Staffel bereits 11 Jahre zurückliegt, ist der Rosenkavalier von 2012 immer noch im TV bekannt. Paul Janke ging als zweiter deutscher Bachelor in die Geschichte der Rosenverteiler ein. Die letzte Rose verteilte er an Anja Polzer. Im Finale standen sich damals Anja Polzer und Sissi Fahrenschon gegenüber.

Das sind alle Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" 2023

