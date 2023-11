Im Reality-TV zuhause: Paulina Ljubas ist bei "Promi Big Brother" 2023 dabei

Ex-"Köln 50667"-Schauspielerin Paulina Ljubas ist bei Promi Big Brother 2023 dabei. Wir stellen Ihnen die Influencerin, ihre Karriere und ihre neue Liebe vor.

Im Gegensatz zu einigen anderen Kandidaten bei "Promi Big Brother"-2023 ist Paulina Ljubas nicht zum ersten Mal bei einem Reality-TV-Format dabei.

Paulina hat bereits Erfahrungen in Reality-Formaten wie "Temptation Island VIP" und "Ex on the Beach" gesammelt. Dort sorgte sie für Aufsehen, als sie in intimen Momenten vor laufender Kamera zu sehen war. In Bezug auf Intimität im Fernsehen scheint sie also weniger Hemmungen zu haben. Die rundum Überwachung im 24-Stunde-Livestream von " Promi Big Brother" könnte jedoch auch für sie eine neue Erfahrung darstellen.

Was werden die Zuschauer Neues über Paulina erfahren? In einer Staffel, die durchgehend im Livestream rund um die Uhr übertragen wird, gibt es sicherlich die Möglichkeit, die TV-Persönlichkeit in verschiedenen Situationen neu kennenzulernen. Doch was ist bereits privat über das Reality-Gesicht bekannt? Hier stellen wir Ihnen die Kandidatin in einem kurzen Porträt vor.

Ex-"Köln 50667"-Darstellerin Paulina Ljubas: Neuer Freund und neues Format

Paulina Ljubas, bekannt durch ihre Rolle als Stella Fries in der Reality-Fernsehserie "Köln 50667", startete ihre TV-Karriere im Jahr 2020. Allerdings wurde sie schnell aus der Produktion entlassen, nachdem sie während der Corona-Pandemie gegen Quarantäneauflagen verstoßen hatte. Doch Ljubas ließ sich nicht bremsen und machte weiter Schlagzeilen durch ihre Teilnahme an verschiedenen Dating-Formaten.

Bei "Temptation Island VIP" scheiterte der Treuetest mit ihrem Partner und bei "Ex on the Beach" flammten alte Gefühle zu ihrem Ex-Freund Yasin Mohamed wieder auf - inklusive einer damals kontroversen Sex-Szene vor der Kamera. Nun testet sie mit "Promi Big Brother" ein neues TV-Format.

Abseits der Kameras präsentiert sich Paulina als Influencerin auf Instagram, wo sie über 400.000 Follower hat. Ihre Beiträge zeigen seit November 2023 nicht nur sie, sondern auch ihre neue Beziehung zu Tommy Pedroni. Er ist ebenfalls ein bekannter Reality-TV-Teilnehmer aus Shows wie "Temptation Island". Die beiden zeigten sich bei Instagram zusammen bei einer Gondelfahrt durch Venedig.

Paulina und ihre neue Liebe verbindet außerdem direkt etwas: ihr Wohnort in Südfrankreich, genauer gesagt Nizza. Sie lebt hier alleine in einer Wohnung, ihr Freund wurde in der Stadt 1995 geboren. In ihrer Freizeit geht die Influencerin gerne auf Festivals. Dadurch sei sie abgehärtet, was das auskommen ohne Luxusgüter und das Schlafen auf dem Boden angehe.

Hier sind die wichtigsten Eckdaten zu Paulina Ljubas im Überblick:

Name: Paulina Ljubas

Alter : 26 Jahre

: 26 Jahre Geburtsdatum : 06. Dezember 1996

: 06. Dezember 1996 Geburtsort : Gelsenkirchen

: Beruf : Reality-TV-Darstellerin und Influencerin

: Reality-TV-Darstellerin und Influencerin Social Media: Instagram @paulina_ljubas

Paulina Ljubas bei "Promi Big Brother" 2023: Sie braucht keinen Luxus

Mit 26 Jahren zieht Paulina Ljubas in der 11. Staffel von "Promi Big Brother" in den Container ein. In einem Interview mit Sat.1 verspricht sie, Schwung ins Haus zu bringen, betont ihre Liebe zum Lachen und ihre Fähigkeit, von Drama bis zur Eskalationsstufe zehn alles bieten zu können. Ihre klare Absicht ist es, sie selbst zu sein und dem Zuschauer gutes Entertainment zu liefern.

In Bezug auf das Format hebt sie den Generationenmix bei "Promi Big Brother" hervor, der es von anderen Reality-Formaten unterscheide. Paulina betont im Interview mit Sat.1, dass die TV-Persönlichkeiten im Haus durch ihre langjährige Erfahrung im Fernsehen mit allen Wassern gewaschen seien. Dies ist beim 26-jährigen Reality-Sternchen sicherlich nicht anders. Durch ihre Auftritte bei "Temptation Island VIP" und "Ex on the Beach" dürfte Paulina wissen, wie sie sich vor der Kamera präsentiert muss.

Mit dem Beginn der Live-Übertragung zeigt sich seit dem 18. November, wie sich Paulina in ihrem neusten TV-Abenteuer schlägt. An diesem Datum feierte die 11. Staffel ihren Start auf Joyn. SAT.1 übernimmt die Übertragung von "Promi Big Brother" im klassischen TV.