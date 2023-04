Percival Duke beim "Kampf der Realitystars" 2023: Der Broadway war seine Heimat

Percival Duke ist einer von 23 Promis, die bei der aktuellen Staffel von "Kampf der Realitystars" auf RTL2 teilnehmen. Erfahren Sie hier alles über den Mann, der bereits zahlreiche Höhen und Tiefen durchlebte.

Eine neue Staffel von " Kampf der Realitystars" läuft - seit Mitte April geht die von Cathy Hummels als Moderatorin begleitete Sendung in die vierte Runde. Zahlreiche Promis, genauer gesagt 23 Kandidaten und Kandidatinnen, kämpfen bei der aktuellen Staffel um 50.000 Euro. Das Prinzip dabei ist relativ simpel: Gemeinsam verweilen die Stars an einem idyllisch gelegenen Strand im fernen Thailand. Doch an Urlaub ist keinesfalls zu denken. Vielmehr kämpfen die Promis um Punkte und Sendezeit, die sie im Rahmen von verschiedenen Challenges allein, als Paar oder im Team sammeln müssen. In der "Stunde der Wahrheit" wird es dann ernst: Werden keine Punkte geholt, so droht der Rauswurf. Die Übertragung von "Kampf der Realitystars" übernimmt der Privatsender RTL2, auf dem die vierte Staffel mit insgesamt 10 Sendeterminen ausgestrahlt wird.

Einer der 23 Promis ist der gebürtige US-Amerikaner Percival Duke. Der aus Dallas im US-Amerikanischen Bundesstaat Texas stammende Musiker war in der Vergangenheit bereits in TV-Formaten wie "The Voice of Germany" oder " Promi Big Brother" zu sehen. Auch als Sänger und Schauspieler ist er in der Vergangenheit bereits in Erscheinung getreten. Doch wer steckt hinter der Person Percival Duke? Und was würde er überhaupt mit dem Preisgeld anstellen? Wir stellen Ihnen den Kandidaten der kommenden Staffel von "Kampf der Realitystars" näher vor.

"Kampf der Realitystars" 2023: Kandidat Percival Duke im Porträt

Zunächst haben wir für Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen zum diesjährigen Kandidaten Percival Duke aufgelistet:

Name: Percival Duke

Beruf: Sänger und Songwriter

Sänger und Songwriter Geburtsort: Dallas , Texas, USA

, Texas, Bisherige TV-Auftritte: " The Voice of Germany ", " Promi Big Brother "

Wie der Website von Percival Duke zu entnehmen ist, wurde der US-Amerikaner in Dallas geboren. Als junger Mann zog es ihn an die Ostküste der USA, nach New York City. Dort versuchte er sein Glück und war unter anderem als Sänger, Tänzer und Schauspieler am Broadway zu sehen. Aber auch als Kellner verdiente Percival Duke seinen Lebensunterhalt. Im späteren Verlauf zog es ihn nach Deutschland, das er mittlerweile als sein Zuhause beschreibt und in dem er gerne lebt.

Percival Duke nimmt kein Blatt vor den Mund. In einem Vorstellungsvideo von RTL2 gibt er an, dass neben dem Preisgeld auch der Spaß-Faktor eine große Rolle für ihn spielt, warum er an der diesjährigen vierten Staffel teilnehmen möchte. Das Preisgeld von 50.000 Euro würde er teilweise spenden, den anderen Kandidaten etwas abgeben und natürlich auch ein wenig für sich behalten.

"Kampf der Realitystars" 2023: Der Künstler Percival Duke

Dass Percival Duke eine Vielzahl an Talenten vorweist, hat er in der Vergangenheit bereits bewiesen. In diesem Jahr soll nun seine Autobiografie erscheinen, in der er seinen Fans noch tiefere Einblicke in sein Leben gewährt. Zudem ist für 2023 auch ein neues Album geplant. Eine Auswahl seiner musikalischen Veröffentlichungen haben wir für Sie aufgelistet:

