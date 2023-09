"Polizeiruf 110" heute aus München: "Little Boxes" im Schnellcheck

Im "Polizeiruf 110" heute (17.09.2023) aus München feiert Johanna Wokalek ihren Einstand als Ermittlerin. Es geht um Gendersprache, Polizeigewalt und Rassismus. Lohnt sich "Little Boxes"?

"Little Boxes" heißt der " Polizeiruf 110 " heute aus München . Der Krimi läuft am Sonntagabend (17.09.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.



Der neue "Polizeiruf 110" aus München widmet sich kontroversen Themen. Ein Mitarbeiter des Instituts für Postcolonial Studies wird tot aufgefunden, mit dem Wort "Rapist" (Vergewaltiger) auf dem Rücken.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Polizeiruf heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute aus München im Schnellcheck

Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Postcolonial Studies wird tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen die nach einem Auslandseinsatz nach München zurückkehrende Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) ins Uni-Milieu. Sie und ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) werden mit der Behauptung konfrontiert, dass das Mordopfer ein Vergewaltiger sei und seine "gerechte" Strafe erfahren habe. Sie erhalten wenig hilfreiche Aussagen, mehr Schweigen als fundierte Auskünfte, was die Ermittlungen zunehmend erschwert. Auch zusammen mit Otto Ikwuakwu (Bless Amada), einem Kollegen, der sie in diesem Fall unterstützen soll, kommen sie nicht weiter. Nun gilt es, jedes noch so kleine Puzzleteil aufzuspüren und herauszufinden, wie es zu der Tat kommen konnte.

Cris Blohm beobachtet durch das Spiegelfenster im Nebenraum, wie Fnan Berhe (Victoire Laly) im Vernehmungsraum Kriminaloberkommissar Otto Ikwuakwu (Bless Amada) ihre Narben zeigt. Foto: Hendrik Heiden, Ariane Krampe Filmproduktion/BR

Polizeiruf-Kritik: Lohnt es sich, bei "Little Boxes" heute einzuschalten?

Nach dem Abschied von Verena Altenberger rückt Johanna Wokalek ins Fahndungsteam des Münchner "Polizeiruf 110" nach und macht ihre Sache sehr gut, obwohl sie es mit sehr anstrengenden Menschen zu tun bekommt. Autor Stefan Weigl und Regisseur Dror Zahavi haben den Höllentrip nach "Wokistan" (Dennis Eden) mit viel Lust an der Zuspitzung bis hin zur Karikatur umgesetzt, die manchmal schwer zu ertragen ist. Dass der "Polizeiruf 110" heute dennoch ein ordentlicher Start eines vielversprechenden Teams geworden ist, liegt an den eingewobenen leichteren Momenten, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Polizeiruf-Kolumne.

Dennis Eden und Judith Flaman (Mara Widmann) untersuchen den toten Dawoud Alrashid (Lucas Janson). Foto: Hendrik Heiden, Ariane Krampe Filmproduktion/BR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute

Cris Blohm : Johanna Wokalek

Dennis Eden : Stephan Zinner

: Otto Ikwuakwu: Bless Amada

Beatrix Grandl: Christiane von Poelnitz

Wendelin Georgi : Matthias Bundschuh

Defne Sahinkaya: Canan Samadi

Fnan Berhe: Victoire Laly

Kim Hallstein: Lise Risom Olsen

Dr. Salka Holm : Katrin Lux

Judith Flaman: Mara Widmann

Max Frühauf: Moritz Treuenfels

Meike Gloser : Anastasia Papadopoulou

"Polizeiruf 110" heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle "Polizeiruf 110"-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Polizeiruf Kommissare: Blohm und Eden sind die Ermittler in München

2019 übernahm Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) nach sieben Jahren von Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) beim Münchner Polizeiruf. Bereits 2023 war aber schon wieder Schlus für die sympathische und engagierte Ermittlerin. Für sie übernimmt Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek).

Blohm kommt nach einem Auslandsaufenthalt zurück nach München. Es ist nicht ihr erster beruflicher Ausflug. Sie kehrt jedoch immer wieder gerne an ihre langjährige Arbeitsstätte zurück. Jetzt möchte sie mal wieder länger bleiben. Mit der Stadt verbindet sie etwas Besonderes, denn sie ist eigentlich keine echte Münchnerin. Wie so viele, ist sie eine Zugereiste, die geblieben ist. Cris Blohm ist freiheitsdenkend, selbstständig, unkonventionell und unbeschwert. Sie hat einen charmanten Humor und überrascht ihre Umgebung damit. Sie ist mit Leib und Seele Kommissarin, gönnt sich aber ab und zu eine Auszeit, um ihre Berufung immer wieder neu für sich zu entdecken, zu definieren und um sich zu motivieren. Sie hat ihren ganz eigenen Ermittlungsstil, der ihr erlaubt, sich einzulassen auf die Menschen und ihre Umgebungen.

Kriminalhauptkommissar Dennis Eden ist ein Ur-Münchner, der sich vom Streifenpolizisten zum Kommissar hochgearbeitet hat. Er kennt München, kennt die Leute. Vertraut oft auf sein Bauchgefühl und neigt zur Bequemlichkeit. Ab und zu ist er etwas ungeduldig. Cris Blohm und er kennen sich von verschiedenen Polizeifesten, haben aber noch nie richtig zusammengearbeitet, bis jetzt. Sie respektieren sich und vertrauen sich, wenn es darauf ankommt.

6 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Foto: Hendrik Heiden, Ariane Krampe Filmproduktion/BR

