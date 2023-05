Tatort-Kritik zu "Das geheime Leben unserer Kinder": "Übererklärend"

Die Tatort-Kritik zu "Das geheime Leben unserer Kinder" aus dem Schwarzwald: eine Generationenstudie, ungewöhnlch verfilmt, mehr Drama als Krimi. Die Pressestimmen.

Eine Patchworkfamilie mit fast erwachsenen Kindern ist lange ein eingespieltes Team. Doch als der beste Freund des Sohnes tot aufgefunden wird, kommen bei den Ermittlungen von Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) Dinge zum Vorschein, mit denen die Eltern nie gerechnet hätten.

Der Tatort heute (14.05.2023) aus dem Schwarzwald thematisiert die Brüche zwischen den Generationen - der Krimi bietet dafür den Rahmen. Das Publikum blickt durch die Brille der Älteren auf die junge Generation. Der Ansatz ist ungewöhnlich und reizvoll, will aber auch (etwas zu) viel - das wird beim Blick in die Pressestimmen deutlich. Die gesammelte Tatort-Kritik zu "Das geheime Leben unserer Kinder".

Tatort-Kritik zu "Das geheime Leben unserer Kinder": "Gelungener Fall"

Bezeichnenderweise klingt aber nicht nur der Titel nach einem Dokufilm (über Bäume), auch die Perspektive ist die gleiche: Von oben herab und übererklärend. ntv

Die Tatort-Ermittler widmen sich in "Das geheime Leben unserer Kinder" aktuellen Generationskonflikten. Dabei sehen sie aber vor allem eine Seite. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Mehr Jugenddrama als Krimi: Dieser Fall erzählt viel über unsere Gegenwart. Stern

Generation Z trifft Generation Zynismus – und wir bleiben etwas ratlos zurück. Der Spiegel

"Das geheime Leben unserer Kinder" ist zum Glück keine bemühte Abarbeitung am aktuellen Zeitgeist geworden, sondern ein wahrhaftig anmutendes Drama über Eltern und Kinder, die gefangen in entgegengesetzten Parallelwelten den Bezug zueinander verloren haben. kino.de

Was diesen neuen gelungenen Fall so sehenswert und bezwingend macht, ist der sehr fein und nuanciert skizzierte Verfall des Vertrauens innerhalb einer Familie, die um die Abgründe, an denen sie bereits längere Zeit entlangschlitterte, kaum untereinander wusste. Tagesspiegel

