Tatort-Kritik zu "Des anderen Last" aus Köln: "Krimi ohne Mätzchen"

Die Tatort-Kritik zu "Des anderen Last" aus Köln: Ballauf und Schenk mit einem sozialkritischen Krimi pünktlich zur Vorweihnachtszeit. Die Pressestimmen.

Es weihnachtet sehr im Tatort heute (03.12.2023) aus Köln - wenngleich es nicht sehr besinnlich wird: Der Fahrer eines Paketdienstes wird in seinem Wagen überfallen und erstochen, von einem maskierten Weihnachtsmann. Wer steckte unter der Maske?

In "Des anderen Last" stoßen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) auf viele Verdächtige und tauchen ein in eine gestresste Branche und persönliche Tragödien. Dabei setzt Regisseurin Nina Wolfrum bei den Bildern auf starke Kontraste zwischen der glitzernden Vorweihnachtszeit und den tristen Wohnungen der Paketboten. In den Pressestimmen gibt es für die wohldosierte Sozialkritik viel Lob. Die Pressestimmen.

Kritik zum Köln-Tatort: "Ein echter Adventsstimmungskiller"

Ein Mord unter Paketfahrern – die ARD liefert den perfekten Tatort zum Start der Adventszeit. Stern

Zwischen Weihnachtsmarkt und Lieferwahnsinn: Die Verantwortlichen dieses Advents-Tatorts hätten ihre unfrohe Botschaft ruhig noch ein wenig böser verpacken können. Spiegel

Im Kölner "Tatort: Des anderen Last" werden Paketboten überfallen. Wie sie als moderne Sklaven schuften müssen, schildert der Film mit vorweihnachtlicher Sozialkritik. Ein echter Adventsstimmungskiller. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Im Kölner Tatort stirbt ein Paketbote und die Vorweihnachtszeit ist auch sonst die Hölle. Eine spannende Episode. Süddeutsche Zeitung

Tatort-Kritik zu "Des anderen Last": Klassisches Whodunit