Tatort-Kritik gestern zu "Vergebung": "Schauspieler vom Feinsten"

Die Tatort-Kritik zu "Vergebung" aus Stuttgart: Spannender Krimi mit Tiefgang und einem unerwarteten Protagonisten. Die Pressestimmen.

Der Tatort gestern (19.11.2023) aus Stuttgart ging in die Tiefe menschlicher Lebenswelten und Charaktere. Dabei schien für die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ihr 31. Einsatz zunächst wie ein ganz normaler Kriminalfall: Ein Toter wird im Neckar gefunden, lange wägen sie ab zwischen Mord und Suizid und bauen auf die Expertise von Gerichtsmediziner Daniel Vogt. Doch plötzlich gerät der Kollege selbst in den Fokus der Ermittler und übernimmt - getrieben von den Dämonen seiner Vergangenheit - die Hauptrolle in einer spannenden, facettenreichen Story. In den Pressestimmen bekommen Schauspieler Jürgen Hartman und Regisseur Rudi Gaul dafür viel Beifall. Die Tatort-Kritik.

Kritik zum Stuttgart-Tatort: "Ein poetischer Film"

Im eleganten Stuttgarter "Tatort: Vergebung" wird der Neckar zum Fluss der Unterwelt und der Gerichtsmediziner in Gedanken gestürzt. Ein poetischer Film. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Rechtsmediziner sind im Tatort komische Käuze und zuständig für zynische Sprüche. In Stuttgart übernimmt der stille Dr. Vogt diesmal die Hauptrolle. Eine gute Wahl. Süddeutsche Zeitung

Spannendes Schuld-und-Sühne-Drama im Krimi-Gewand. TV Spielfilm

Der Regisseur Rudi Gaul, der zusammen mit Katharina Adler das Drehbuch verfasste, hat einen konzentrierten Film in Szene gesetzt, der mit einer unerbittlichen Kraft seinem hochdramatischen Finale entgegen strömt. Berliner Zeitung

"Vergebung" ist ein ungewöhnlicher Fall mit einem stark aufspielenden Jürgen Hartmann. Der Film schafft trotz prächtigster Sommerbilder eine faszinierend melancholische Grundstimmung. Allein im Abgang schwächelt er ein bisschen. ntv

Tatort-Kritik zu "Vergebung": "Gelungener Sonntagabend-Krimi"