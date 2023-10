"Princess Charming" 2023: Sendetermine und Übertragung

Das lesbische Datingformat "Princess Charming" ist 2023 in eine neue Runde gegangen. Alles rund um die Sendetermine und Übertragung im Stream erfahren Sie hier.

Datingshows sind mittlerweile ein fester Bestandteil im Deutschen Fernsehen. Damit es den Zuschauern allerdings nicht langweilig wird, müssen sich die Sender immer wieder was Neues einfallen lassen. Neben Datingshows wie "Die Bachelorette" oder erst kürzlich erschienenen Shows wie "My Mom, Your Dad" läuft auch in diesem Jahr wieder "Princess Charming" - und das mittlerweile mit Staffel 3.

Die "Princess" ist allerdings nicht auf der Suche nach einem Mann, sondern nach einer Frau. Dabei versuchen 20 Kandidatinnen das Herz der "Princess" zu erobern. In Einzel- oder Gruppendates lernen sich die Damen besser kennen. Am Ende jeder Folge muss eine Entscheidung getroffen werden. In diesem Jahr gibt es eine Veränderung: Im Laufe der Staffel wird es drei Nachrückerinnen geben, die das Feld von hinten aufrollen wollen.

Was Sie über die Sendetermine und die Übertragung im Stream von "Princess Charming" 2023 wissen müssen, erfahren Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Seit wann läuft "Princess Charming" 2023?

Der Startschuss von "Princess Charming" 2023 fiel am 1. September. Seitdem gibt es wöchentlich immer neue Folgen der Datingshow.

Das sind die Sendetermine von "Princess Charming" 2023

Insgesamt gibt es neun Folgen von "Princess Charming" 2023, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Was noch nicht hinzugerechnet wurde, ist die Wiedersehenssendung, die im Anschluss an das Finale ausgestrahlt wird. Einen Überblick mit allen Sendeterminen haben wir hier für Sie:

Folge 1 am 1. September 2023

Folge 2 am 8. September 2023

Folge 3 am 15. September 2023

Folge 4 am 22. September 2023

Folge 5 am 29. September 2023

Folge 6 am 6. Oktober 2023

Folge 7 am 13. Oktober 2023

Folge 8 am 20. Oktober 2023

Folge 9 am 27. Oktober 2023

Wiedersehen am 3. November 2023

"Princess Charming" 2023: Übertragung im Stream

"Princess Charming" 2023 wird von RTL+ übertragen und zunächst nicht im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Um den Stream auf RTL+ sehen zu können, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Nach einem kostenlosen Probemonat kann das Abo für 6,99 Euro (Stand: Oktober 2023) pro Monat abgeschlossen werden. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? " Princess Charming " 2023

" " 2023 Wann? Seit 1. September 2023

Seit 1. September 2023 Wo? RTL+

Das ist die "Princess Charming" 2023

In diesem Jahr versucht die 23-jährige Madleen Matthias, die große Liebe zu finden. Die Studentin stammt aus Weyhe bei Bremen, wohnt allerdings aktuell in den Niederlanden. Nach dem Studium möchte sie gerne mit queeren Menschen arbeiten. Vorher sucht sie allerdings unter der Sonne Thailands eine Partnerin. Bisher hatte Madleen zwei Beziehungen - eine mit einer Frau und eine mit einem Mann. Bei der Suche nach einer neuen Partnerin ist ihr sehr wichtig, welche Energie von der Frau ausgestrahlt wird.

Das sind die Kandidatinnen von "Princess Charming" 2023

Das sind die Kandidatinnen, die in diesem Jahr das Herz von Madleen erobern möchten: