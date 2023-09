"Princess Charming" 2023 gestern am 8. September 2023: Wer ist raus?

Am 8. September 2023 lief die zweite Folge von "Princess Charming" mit Madleen Matthias. Wer ist raus? Wer ist weiterhin dabei? Das erfahren Sie hier.

Eine neue Staffel von "Princess Charming" ist angelaufen. In dieser steht Madleen Matthias ganz im Vordergrund. Die 23-Jährige kommt ursprünglich aus Weyhe in der Nähe von Bremen. Allerdings lebt und studiert sie im niederländischen Groningen. In der lesbischen Datingshow, die mittlerweile bei der dritten Staffel angekommen ist, sucht Madleen Matthias nun die große Liebe. Insgesamt 20 Kandidatinnen buhlen also unter der thailändischen Sonne von Koh Samui um die Gunst der jungen Frau, auch wenn am Ende nur eine von ihnen übrigbleiben wird.

Nachdem am gestrigen Freitag, dem 8. September 2023 die zweite Folge der aktuellen Staffel von "Princess Charming" lief, wollen wir Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten, welche der Kandidatinnen die Sendung verlassen musste.

"Princess Charming" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 8. September 2023?

In der 1. Folge von "Princess Charming" war noch keine der 20 beziehungsweise 17 Kandidatinnen rausgeflogen. Denn 3 Kandidatinnen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Sendung dazustoßen. Gleich zu Beginn gab es für die Zuschauer und Teilnehmerinnen eine Überraschung, mit der sie nicht gerechnet hatten: Madleen Matthias war nämlich undercover unterwegs und hatte sich bei Ankunft ihrer möglichen Lebenspartnerinnen als Crew-Mitglied getarnt. Da sich die Protagonistin jedoch mit allen 17 Frauen gut verstand, musste in der Folge vom 1. September niemanden gehen.

Dies änderte sich jedoch am gestrigen Abend, dem 8. September. Als erste Kandidatin, die nach Hause gehen musste, erwischte es Ebru. Die 33-Jährige nahm das Ausscheiden jedoch souverän auf. Zwar zeigte sie sich enttäuscht über die Tatsache, dass sie bei "Princess Charming" nicht die große Liebe gefunden hat. Doch für sie sei es gekommen, wie es kommen sollte.

Nach den ersten beiden Folgen von "Princess Charming" ist damit bisher eine Kandidatin ausgeschieden:

Ebru (33) aus Buchholz (raus in Folge 2)

Welche Kandidatinnen sind bei "Princess Charming" 2023 weiterhin mit dabei?

Folgende Kandidatinnen haben demnach weiterhin die Möglichkeit, das Herz von Madleen Matthias zu erobern und damit "Princess Charming" 2023 zu gewinnen:

Aileena (26) aus Regensburg

Aleyna (23) aus Köln

Aysun (23) aus Mannheim

Desi (25) aus Köln

Gabi (29) aus Berlin

Jazz (28) Hamburg

Kim (32) aus Koblenz

Lili (29) aus Köln

Linh (26) aus Salzburg

Lucy (25) aus Innsbruck

Maria (29) aus Frankfurt

Melanie (29) aus Berlin

Natalie (31) aus Mönchengladbach

Nina (31) aus Berlin

Nora (25) aus Köln

Rahel (27) aus Berlin

Stephie (28) aus Köln

Meli (27) aus Zürich

Elsa (24) aus Berlin

"Princess Charming" 2023: Folge 2 von Staffel 3 als Wiederholung sehen

Die aktuelle Staffel der lesbischen Datingshow wird auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ übertragen. Ein monatliches Abonnement kostet 6,99 Euro. Mit diesem können sämtliche Folgen unbegrenzt oft als Wiederholung gestreamt werden.

Wann läuft die nächste Folge von "Princess Charming" 2023?

Im wöchentlichen Turnus erscheint jeweils eine neue Folge von "Princess Charming". Nach der letzten Ausstrahlung gestern am Freitag, dem 8. Oktober wird die nächste Folge dementsprechend am kommenden Freitag, dem 15. Oktober anlaufen.