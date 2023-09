"Princess Charming" 2023 gestern am 22.09.23: Wer ist raus in Folge 4?

In Folge 4 von "Princess Charming" 2023 hat sich das Feld der Teilnehmerinnen weiter verkleinert. Wer ist raus? Wer ist weiterhin dabei? Das erfahren Sie hier.

Insgesamt 20 Kandidatinnen buhlen bei "Princess Charming" 2023 um die Gunst von Madleen Matthias. Die 23-Jährige ist Studentin und lebt momentan im niederländischen Groningen. In der beliebten lesbischen Datingshow, die mittlerweile bei Staffel 3 angelangt ist, widmet sie sich nun der Liebe und sucht nach der passenden Partnerin. Peu à peu verkleinert sich dabei das Feld der Teilnehmerinnen, bis am Ende nur eine Kandidatin übrigbleibt.

Am gestrigen Freitag, dem 22. September 2023 lief Folge 4 von "Princess Charming" 2023. Auch in dieser Episode schieden wieder Kandidatinnen aus. Wen es gestern getroffen hat und welche Kandidatinnen sich weiterhin Hoffnungen auf den Sieg machen dürfen, das erfahren Sie in diesem Artikel.

"Princess Charming" 2023: Wer ist gestern am 22. September 2023 rausgeflogen?

In Folge 3 von "Princess Charming" 2023 am 15. September 2023 schieden gleich drei Kandidatinnen aus: Desi, Meli und Aileena. In der gestrigen Folge 4 wurde daran angeknüpft. Sowohl Rahel, als auch Maria und Kim schieden aus der Sendung aus. Während Rahel und Maria die Sendung freiwillig verließen, wurde Kim von Madleen Matthias rausgewählt. Letztere war sich am Ende nicht sicher, ob die 32-Jährige sich in der lesbischen Datingshow wirklich wohlfühlt. Dies war schließlich auch der ausschlaggebende Punkt, Kim keine weitere Chance zu geben.

"Princess Charming" 2023: Wer ist raus?

Von den 20 Kandidatinnen bei "Princess Charming" 2023 haben nun mittlerweile schon neun die Sendung verlassen. Um wen es sich dabei handelt, das erfahren Sie an dieser Stelle:

Ebru (33) aus Buchholz (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Lucy (25) aus Innsbruck (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Nora (25) aus Köln (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Desi (25) aus Köln (freiwillig gegangen in Folge 3)

(freiwillig gegangen in Folge 3) Meli (27) aus Zürich (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Aileena (26) aus Regensburg (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Rahel (27) aus Berlin (freiwillig gegangen in Folge 4)

(freiwillig gegangen in Folge 4) Maria (29) aus Frankfurt (freiwillig gegangen in Folge 4)

(freiwillig gegangen in Folge 4) Kim (32) aus Koblenz (raus in Folge 4)

Welche Kandidatinnen sind bei "Princess Charming" 2023 weiterhin dabei?

Im Gegenzug können sich diese Kandidatinnen weiterhin Hoffnungen auf den Sieg bei "Princess Charming" 2023 machen:

Aleyna (23) aus Köln

Aysun (23) aus Mannheim

Gabi (29) aus Berlin

Jazz (28) Hamburg

Lili (29) aus Köln

Linh (26) aus Salzburg

Melanie (29) aus Berlin

Natalie (31) aus Mönchengladbach

Nina (31) aus Berlin

Stephie (28) aus Köln

Elsa (24) aus Berlin

"Princess Charming" 2023: Die vierte Folge von Staffel 3 als Wiederholung im Stream sehen

Die lesbische Datingshow "Princess Charming" 2023 läuft nicht im analogen Fernsehen. Vielmehr sind die jeweiligen Folgen auf dem hauseigenen Steaming-Service von RTL, der unter dem Namen RTL+ hört, abrufbar. Da es sich dabei um eine kostenpflichtige Plattform handelt, müssen die Zuschauer ein monatliches Abonnement in Höhe von 6,99 Euro abschließen. Nach der Veröffentlichung der neuesten Folge ist diese stets unbegrenzt abrufbar.

Wann läuft die nächste Folge von "Princess Charming" 2023?

Gemäß der Sendetermine von "Princess Charming" 2023 erscheint seit dem 1. September 2023 jeden Freitag eine neue Folge. Nachdem Folge 4 gestern am 22. September erschien, wird Folge 5 dementsprechend ab kommenden Freitag, dem 29. September zur Verfügung stehen.