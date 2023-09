"Princess Charming 2023": Wer ist raus in Folge 5?

Nur noch 9 Kandidatinnen sind nach der fünfte Folge von Princess Charming 2023 übrig. Wer ist raus? Alle Infos zu Folge 5 finden Sie hier.

So langsam wird es immer hitziger bei Princess Charming 2023. Gefühle sind im Spiel und jede der Kandidatinnen möchte das Herz der Princess erobern, koste es, was es wolle. Auch in dieser Folge stehen also einige Dates an. Wer darf auf ein Date und für wen endet die Reise hier? Alle wichtigen Infos zur Folge 5 finden Sie hier.

"Princess Charming" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 29. September 2023?

Die fünfte Folge startet direkt mit einem Gruppendate. Elsa, Aysun, Melanie und Lili dürfen sich auf die Spuren der Vergangenheit machen und müssen Fragen aus Madleens Vergangenheit beantworten. Mit ein bisschen Schummeln ergattert sich Elsa den ersten Platz, ein Einzelgespräch und direkt den ersten Kuss der Folge. Das folgende Einzeldate bekommt allerdings eine andere Kandidatin. Zum Übernachtungsdate wird Nina eingeladen. Auch bei der Poolparty in der Villa geht es parallel heiß her, was natürlich für einige Diskussionen sorgt. Schlussendlich mussten sich Linh und Stephie von der Princess verabschieden. Die Beziehung zu den beiden war einfach nicht tief genug.

"Princess Charming" 2023: Wer ist raus?

Von den anfangs 20 Kandidatinnen bei "Princess Charming" 2023 mussten sich jetzt schon einige verabschieden. Auch in dieser Folge kamen zwei weitere Kandidatinnen dazu. Hier finden sie nocheinmal einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Ebru (33) aus Buchholz (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Lucy (25) aus Innsbruck (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Nora (25) aus Köln (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Desi (25) aus Köln (freiwillig gegangen in Folge 3)

(freiwillig gegangen in Folge 3) Meli (27) aus Zürich (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Aileena (26) aus Regensburg (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Rahel (27) aus Berlin (freiwillig gegangen in Folge 4)

(freiwillig gegangen in Folge 4) Maria (29) aus Frankfurt (freiwillig gegangen in Folge 4)

(freiwillig gegangen in Folge 4) Kim (32) aus Koblenz (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Linh (26) aus Salzburg (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Stephie (28) aus Köln (raus in Folge 5)

Welche Kandidatinnen sind bei "Princess Charming" 2023 weiterhin dabei?

Neun Kandidatinnen sind jetzt noch übrig und können sich noch Hoffnungen auf den Sieg bei "Princess Charming" 2023 machen. Madleen möchte jetzt herausfinden, mit wem sie sich wirklich eine langfristige Beziehung vorstellen könnte.

Aleyna (23) aus Köln

Aysun (23) aus Mannheim

Gabi (29) aus Berlin

Jazz (28) Hamburg

Lili (29) aus Köln

Melanie (29) aus Berlin

Natalie (31) aus Mönchengladbach

Nina (31) aus Berlin

Elsa (24) aus Berlin

"Princess Charming" 2023: Die fünfte Folge von Staffel 3 als Wiederholung im Stream sehen

Die queere Datingshow "Princess Charming" 2023 läuft nicht im analogen Fernsehen. Stattdessen kann man die Show nur im Stream auf RTL+ verfolgen. Hierbei handelt es sich jedoch um eine kostenpflichtige Streamingplattform und man muss ein monatliches Abonnement in Höhe von 6,99 Euro abschließen. Nach der Veröffentlichung der neuesten Folge ist diese stets unbegrenzt abrufbar.

Wann läuft die nächste Folge von "Princess Charming" 2023?

Gemäß der Sendetermine von "Princess Charming" 2023 erscheint seit dem 1. September 2023 jeden Freitag eine neue Folge. Nachdem Folge 5 gestern am 29. September erschien, wird Folge 6 dementsprechend ab kommenden Freitag, dem 6. Oktober zur Verfügung stehen.