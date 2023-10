Wer ist raus bei "Princess Charming" am 13. Oktober 2023?

In Staffel 3 der Datingshow "Princess Charming" sucht Prinzessin Madleen nach ihrer Traumfrau. Wer ist raus nach Folge 7 am 13. Oktober 2023?

In der Datingshow "Princess Charming" ist eine Frau auf der Suche nach der großen Liebe unter einer Vielzahl von Kandidatinnen. Aktuell läuft Staffel 3 der queeren Datingshow auf der Streamingplattform RTL+. Dort werden seit dem 1. September 2023 neue Folgen des Formats gezeigt. Die Rolle der "Princess Charming" übernimmt in diesem Jahr die 23-jährige Madleen - und sie hat auf der Suche nach ihrer Zukünftigen bereits kräftig aussortiert unter den Teilnehmerinnen. Bereits 16 Kandidatinnen mussten sich verabschieden.

Wer ist raus? Welche der Kandidatinnen bei "Princess Charming" 2023 haben es nicht weiter geschafft? Wir haben alle Informationen zur Folge am 13. Oktober.

"Princess Charming" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 13. Oktober 2023?

In der gestrigen Ausgabe von "Princess Charming" sind zwei Kandidatinnen rausgefolgen. Für Jazz (28) aus Hamburg und Melanie (29) aus Berlin war das Buhlen um Princess Madleen nach der gestrigen Folge vorbei.

Jazz (28) aus Hamburg

Melanie (29) aus Berlin

Wer ist raus bei "Princess Charming" 2023?

Bereits 16 der Kandidatinnen bei "Princess Charming" 2023 wurde aussortiert - oder haben sich freiwillig verabschiedet: Vier Kandidatinnen packten ihre Koffer ohne, dass "Princess Charming" Madleen sie nach Hause schickte. Hier sind alle ausgeschiedenen Kandidatinnen in der Übersicht:

Lucy (25) aus Innsbruck (Folge 2)

(Folge 2) Nora (25) aus Köln (Folge 2)

(Folge 2) Ebru (33) aus Buchholz (Folge 2)

(Folge 2) Meli (27) aus Zürich (Folge 3)

(Folge 3) Aileena (26) aus Regensburg (Folge 3)

(Folge 3) Desi (25) aus Köln (Folge 3, freiwillig gegangen)

(Folge 3, freiwillig gegangen) Rahel (27) aus Berlin (Folge 4, freiwillig gegangen)

(Folge 4, freiwillig gegangen) Maria (29) aus Frankfurt (Folge 4, freiwillig gegangen)

(Folge 4, freiwillig gegangen) Kim (32) aus Koblenz (Folge 4, freiwillig gegangen)

(Folge 4, freiwillig gegangen) Linh (26) aus Salzburg (Folge 5)

(Folge 5) Stephie (28) aus Köln (Folge 5)

(Folge 5) Gabi (29) aus Berlin (Folge 6)

(Folge 6) Aysun (23) aus Mannheim (Folge 6)

(Folge 6) Lili (29) aus Köln (Folge 6)

"Princess Charming" 2023: Welche Kandidatinnen sind weiter dabei?

Noch zwei Sendetermine hat die "Princess Charming" Zeit, um sich für eine der Kandidatinnen zu entscheiden. Aktuell sind noch vier Bewerberinnen im Rennen:

Aleyna (23) aus Köln

Elsa (24) aus Berlin

Natalie (31) aus Mönchengladbach

Nina (31) aus Berlin

"Princess Charming" 2023: Folge 7 von Staffel 3 als Wiederholung sehen

Wer Folge 7 von "Princess Charming" verpasst hat, kann die Episode ganz leicht nachholen: Die Streamingplattform RTL+ ist nicht nur für die Erstausstrahlung der Serie verantwortlich - hier stehen die Folgen auch nach dem ersten Tag der Veröffentlichung zur Verfügung. Um das volle Angebot des Streaminganbieters nutzen zu können, muss man allerdings ein Abonnement abschließen. In der günstigsten Version kostet das aktuell 6,99 Euro im Monat.

Wann läuft die nächste Folge 8 von "Princess Charming"?

Es stehen noch zwei reguläre Sendetermine bei "Princess Charming" 2023 an: Am 20. Oktober wird Folge 8 ausgestrahlt und am 27. Oktober 2023 gibt es Folge 9 zu sehen. Ganz vorbei ist es danach aber noch nicht: Am 3. November gibt es noch eine Wiedersehensfolge. Das bedeutet in der Übersicht: