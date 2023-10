Princess Charming 2023: Wer ist raus in Folge 8?

In Folge 8 ging es um den Einzug in das Finale von Princess Charming 2023. Wer ist raus und wer bekommt noch ein letztes Mal die Chance von sich zu überzeugen?

Am 20. Oktober 2023 lief die letzte Folge vor dem Finale von "Princess Charming 2023". Nur noch vier Frauen kämpften an diesem Abend um das Herz der Princess und nur zwei Frauen durften in das Finale einziehen. So kurz vor dem Finale sind bereits jede Menge Gefühle im Spiel und keine der Kandidatinnen möchte auf die Kette verzichten. Genauso schwierig ist es wohl für die Princess Madleen. Zu allen vier Kandidatinnen hat sie eine emotionale Beziehung aufgebaut und intime Momente geteilt. Wer ist raus in Folge 8 und wer darf weiter auf die finale Kette hoffen? Alle Infos zur aktuellen Sendung finden Sie hier.

"Princess Charming 2023" gestern: Wer ist rausgeflogen am 20. Oktober 2023?

Natalie, Aleyna, Nina und Elsa sind am Anfang der Folge noch im Rennen. Zumindest bis die Kandidatinnen Madleens Herzensmenschen kennenlernen. Die Mutter der Princess und ihre beste Freundin fühlen den Kandidatinnen auf den Zahn. Nachdem Aufeinandertreffen bekommt Aleyna das nächste Einzeldate, sie ist nämlich die Favoritin ihrer Merzensmenschen. Wie immer wirbelt das Einzeldate einiges an Unsicherheiten und Fragen auf. Dann lässt die Princess noch eine Bombe platzen. Nach ihrer Bachelorarbeit hat sie die Möglichkeit nach Hongkong zu ziehen. Nicht für jede der Frauen ist das eine gute Nachricht. Wie soll so eine Beziehung auf diese Distanz funktionieren? Am Ende der achten Folge steht natürlich noch die Entscheidung an. Natalie und Aleyna müssen die Villa leider verlassen.

Welche Kandidatinnen sind bei "Princess Charmig 2023" weiter dabei?

Nina und Elsa haben weiterhin die Chance auf das Herz von Madleen. Auch wenn Nina so langsam ins Zweifeln gerät. Die Unsicherheit, die diese Sendung mit sich bringt, macht ihr langsam zu schaffen. Umso stärker die Gefühle werden, desto größer ist auch die Angst verletzt zu werden. In der nächsten Woche wird wohl endlich Klarheit herrschen.

Der Großteil der Kandidatinnen ist bereits ausgeschieden. Nur noch zwei Frauen haben eine Chance auf die finale Kette. Hier finden Sie einen Überblick über alle bisher ausgeschiedenen Kandidatinnen:

Lucy (25) aus Innsbruck (Folge 2)

(Folge 2) Nora (25) aus Köln (Folge 2)

(Folge 2) Ebru (33) aus Buchholz (Folge 2)

(Folge 2) Meli (27) aus Zürich (Folge 3)

(Folge 3) Aileena (26) aus Regensburg (Folge 3)

(Folge 3) Desi (25) aus Köln (Folge 3, freiwillig gegangen)

(Folge 3, freiwillig gegangen) Rahel (27) aus Berlin (Folge 4, freiwillig gegangen)

(Folge 4, freiwillig gegangen) Maria (29) aus Frankfurt (Folge 4, freiwillig gegangen)

(Folge 4, freiwillig gegangen) Kim (32) aus Koblenz (Folge 4, freiwillig gegangen)

(Folge 4, freiwillig gegangen) Linh (26) aus Salzburg (Folge 5)

(Folge 5) Stephie (28) aus Köln (Folge 5)

(Folge 5) Gabi (29) aus Berlin (Folge 6)

(Folge 6) Aysun (23) aus Mannheim (Folge 6)

(Folge 6) Lili (29) aus Köln (Folge 6)

(Folge 6) Jazz (28) aus Hamburg (Folge 7)

(Folge 7) Melanie (29) aus Berlin (Folge 7)

(Folge 7) Aleyna (23) aus Köln (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Natalie (31) aus Mönchengladbach (raus in Folge 8)

"Princess Charming" 2023: Folge 8 von Staffel 3 als Wiederholung sehen

Eine offizielle Wiederholung der Folgen wird es nicht geben. Wer die achte Folge verpasst hat, muss sich jedoch keine Gedanken machen. Nach der Erstausstrahlung stehen auf RTL+ alle Folgen zum Nachschauen zur Verfügung. Um das volle Angebot des Streaminganbieters nutzen zu können, muss man jedoch ein Abonnement abschließen. In der günstigsten Version kostet das aktuell 6,99 Euro im Monat.

Wann läuft das Finale von "Princess Charming"?

Es steht nur noch ein regulärer Sendetermin bei "Princess Charming" 2023 an: Das Finale. Nächste Woche, am 28. Oktober 2023, darf nur noch eine Frau die Kette von Madleen behalten. Am 3. November gibt es außerdem noch eine Wiedersehensfolge. Das bedeutet in der Übersicht:

