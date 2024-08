"Princess Charming" 2024: Das sind die Kandidatinnen in Staffel 4

2024 ist das queere Dating-Fomart "Princess Charming" mit Staffel 4 zurück. Gedreht wurden die neuen Episoden auf der thailändischen Insel Koh Samui. Mit dabei sind nicht nur die neue "Princess" Lea Hoppenworth, sondern auch 20 Single-Damen, die darauf hoffen, ihr Herz zu erobern. Das Konzept der Sendung ist im Prinzip dasselbe wie bei "Die Bachelorette" oder "Prince Charming", nur dass anstelle von Rosen oder Krawatten Halsketten verteilt werden. Wer von der "Princess" eine Kette erhält, ist eine Runde weiter. Am Ende bleibt nur eine Kandidatin übrig.

Wer sind die Kandidatinnen bei "Princess Charming" 2024? Wir stellen Ihnen die Teilnehmerinnen von Staffel 4 genauer vor.

"Princess Charming" 2024: Kandidatinnen in Staffel 4

Christine (28) aus

Die Kölnerin Christine arbeitet als Immobilienkauffrau und Barkeeperin. Sie beschreibt sich selbst als humorvoll, empathisch und verständnisvoll. Zudem ist sie nach eigenen Angaben keine Minimalistin - in ihrer 1-Zimmer-Wohnung beherbergt sie über 60 Paar Sneaker sowie über 80 Pflanzen.

Hang (31) aus

Hang ist von Beruf Gesundheits- und Krankenpflegerin. "Ich bin offen, kommunikativ und ein Teammensch. Außerdem habe ich eine coole Ausstrahlung", so die 31-Jährige, für die das Alter ihrer Partnerin in einer Beziehung nicht ausschlaggebend ist. Für sie zählt am Ende nur der Mensch im Gesamten.

Inci (27) aus

Die 27-Jährige ist nach eigenen Angaben extrovertiert, tiefgründig und spontan. Sie arbeitet im Vertriebsinnendienst und beschäftigt sich grundsätzlich viel mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Zudem singt und lacht sie gerne - beides auch vor Publikum.

Julia (23) aus

Julia studiert und lebt nach dem Motto "Don't overthink it, just do it". Die extrovertierte 23-Jährige sagt, was sie denkt und beschreibt sich selbst als sportlich und ehrgeizig. Bei der "Princess" Lea Hoppenworth möchte sie mit ihrer offenen Art, ihrem Humor und ihren Blicken punkten.

Katharina (28) aus

Katharina ist beruflich als systemische Einzel- und Paartherapeutin unterwegs. Privat verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Hund - deshalb bezeichnet sie sich selbst humorvoll als "liebe und lustige Dog-Mom".

Lara (27) aus

Die 27-jährige Kosmetikerin skatet gerne und ist laut ihrer eigenen Beschreibung wissbegierig, begeisterungsfähig und kreativ. Ihre Freizeit verbringt sie oft auf Konzerten. Wenn sie verliebt ist, erkennt sie dies selbst an ihrem Dauergrinsen.

Laura (28) aus

Die Ingenieurstudentin und ausgelernte Speditionskauffrau ist nach eigenen Angaben ein Familienmensch und außerdem spontan, lebensfroh und offenherzig. Eins ihrer persönlichen Ziele im Leben ist es, irgendwann eine eigene Familie zu gründen. Sie geht als Single durchs Leben, weil sie schlicht noch nicht die richtige Frau kennengelernt hat.

Lisa (24) aus der Nähe von

Lisa ist Studentin und außerdem sarkastisch, sportlich und tollpatschig. Sie findet Formate wie "Princess Charming" unter anderem deshalb wichtig, weil sie die Facetten der Community zeigen und ihr die Themen Queer Awareness und LGBTQ+ Aufklärung am Herzen liegen.

Lucia (28) aus

Tattoo-Artist Lucia ist auch als Schmuckdesignerin und Yogaleiterin tätig und versucht, ihr Leben weitestgehend nach Spaß auszurichten. Sie mag es, zu singen und sich kreativ auszuleben. Ehrlichkeit und Transparenz sind ihr ebenfalls wichtig, zudem ist sie gerne in der Natur unterwegs.

Maike (30) aus Berlin

Maike ist beruflich als Head of Marketing unterwegs und geht seit einem Jahr als Single durchs Leben. Laut eigenen Angaben ist sie empathisch und für jedes Abenteuer zu haben, zudem beschreibt sie sich als Person mit harter Schale und einem weichen Kern. Maike hat zehn Jahre lang im Ausland gelebt, ihr Celebrity Crush ist neben Kristen Stewart auch Shannon Beveridge.

Marjam (30) aus Hamburg

Marjam ist von Beruf Pflegekraft und beschreibt ihre Persönlichkeit als "charmant, lustig, lebensfroh". Ihre längste Beziehung hielt vier Jahre, ging dann aber in die Brüche, weil sie und ihre Ex-Partnerin unterschiedliche Werte entwickelten. Sie wünscht sich, lieben zu können, wen sie möchte, ohne von anderen dafür verurteilt zu werden.

Marlen (31) aus Berlin

Marlen ist von Beruf Headhunterin im Bankwesen und privat Single seit Juni 2023. Sie hat vier Jahre lang in den USA gelebt und macht gerne Sport - seit ihrem 3. Lebensjahr spielt sie aktiv Tennis.

Melissa (28) aus

Account Managerin Melissa ist laut eigener Beschreibung ein "hochgradiger Tollpatsch" und nimmt mit "Princess Charming" 2024 an ihrem persönlichen Lieblings-Format teil. "Ich bin die Person, die auf dich wartet, wenn du deine Schuhe zubindest", so die 28-Jährige über sich selbst.

Sara (20) aus

Sara arbeitet als Komparsin und ist mit ihren 20 Jahren die jüngste Teilnehmerin bei "Princess Charming" 2024. "Ich bin für mein Alter eine reife und charismatische junge Frau. Ich bin selbstbewusst und weiß, was ich will", stellt die Wienerin klar. Ihr Lebensmotto? "Leben und leben lassen."

Sarah (29) aus Köln

Sarah ist Qualitätsmanagerin, humorvoll, empathisch und eine herzliche Frohnatur. Sie hört nach eigenen Angaben rund um die Uhr Musik und ihr oberstes Ziel im Leben ist es, glücklich zu sein. Außerdem möchte sie die Welt bereisen - am liebsten mit ihrer zukünftigen Partnerin.

Seleya (23) aus Köln

Seleya arbeitet im Vertrieb in der IT sowie als Barkeeperin. Die 23-Jährige beschreibt sich selbst als lebensfrohen Menschen, der gerne unterwegs ist. Formate wie "Princess Charming" findet sie vor allem deshalb wichtig, weil sie Aufklärung und Awareness über FLINTA* Personen schaffen.

Sina (24) aus

"It's nice to be important – but more important to be nice" - so lautet das Lebensmotto von Sina. Sie ist als Rechtemanagerin tätig und privat eine hoffnungslose Romantikerin, wie sie selbst einräumt. "Ich glaube, dass man mit der richtigen Frau gemeinsam heilt und zur besten Version von sich wird", so Sina.

Tay (25) aus München

Studentin Tay schätzt sich selbst als extrem vielseitig ein. "Mich zeichnet eine Mischung aus kreativem Chaos mit Sehnsucht nach Abenteuern aus. Ich habe aber auch das Bedürfnis nach Harmonie, Struktur und Ruhe – das ist ein bisschen widersprüchlich", erklärt die Münchnerin. Weil sie alleinerziehende Hunde-Mama ist, wird sie von ihren Freunden scherzhaft "Mom" genannt.

Tommi (23) aus

Tommi ist noch im Studium, ein kreativer Kopf, klassischer "Overthinker" und seit 2020 Single. "Liebe ist, miteinander zu wachsen und einander zu vertrauen. Und der Mut, sich darauf einzulassen", so Tommis Ansicht.

Viviana (24) aus Wien

Viviana ist Studentin und freischaffende Assistentin und erlebte ihr Coming Out im engen Kreis - die Reaktionen darauf seien "mehr oder weniger positiv" ausgefallen. "Anfeindungen in der Öffentlichkeit habe ich leider schon öfter erlebt", erklärt die 24-Jährige, die ihre Persönlichkeit schlicht mit drei Worten beschreibt: "Wärme statt Coolness".

"Princess Charming" 2024 läuft auf RTL+ und eine Woche später auch im Free-TV bei VOXup.