"Princess Charming" 2024: Start, Sendetermine und alle Infos zu Staffel 4

Das Dating-Format "Princess Charming" kehrt 2024 mit Staffel 4 zurück. Den Start-Termin, die Sendetermine und alle Infos zur neuen Staffel gibt es hier.

"Princess Charming" ist eine queere Dating-Show, welche erstmals im Jahr 2021 ausgestrahlt wurde. Das Konzept ist dasselbe wie bei dem bekannten Format "Prince Charming", mit dem kleinen Unterschied, dass statt Krawatten Halsketten verteilt werden. Und zwar in diesem Fall von einer Frau, der titelgebenden "Princess", welche die Ketten an potentielle Partnerinnen vergibt. Inzwischen gab es drei Staffeln von "Princess Charming" auf RTL+ zu sehen, nun folgt Staffel 4 des Dating-Formats.

In die Rolle der "Princess" schlüpft diesmal Lea Hoppenworth aus Berlin. Auch die Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024 stehen bereits fest. Wann genau startet die vierte Staffel des Dating-Formats? Wie lauten die Sendetermine und was ist über die neue "Princess bekannt? Alle Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

"Princess Charming" 2024: Start von Staffel 4

Wie eingangs bereits erwähnt, ist der Start der vierten Staffel von "Princess Charming" für Anfang Juli geplant. Die erste Folge der neuen Staffel erscheint nach Angaben des Senders am Mittwoch, dem 3. Juli 2024, auf RTL+. Folglich gibt es die einzelnen Episoden von Staffel 4 wie gewohnt auf der sendereigenen Streaming-Plattform von RTL zu sehen. Dort können sie nach der Veröffentlichung jederzeit angeschaut werden. Das Premium-Abo kostet aktuell 6,99 pro Monat.

Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, Staffel 4 von "Princess Charming" kostenlos im Free-TV zu verfolgen: Linear ausgestrahlt wird die Staffel nämlich ab dem 10. Juli 2024 immer mittwochs beim Sender VOXup.

"Princess Charming" 2024: Sendetermine von Staffel 4

Insgesamt besteht Staffel 4 von "Princess Charming" aus zehn Folgen, die immer mittwochs erscheinen. Das sind die Sendetermine bei RTL+:

Folge 1: Mittwoch, 3. Juli 2024

Mittwoch, 3. Juli 2024 Folge 2: Mittwoch, 10. Juli 2024

Mittwoch, 10. Juli 2024 Folge 3: Mittwoch, 17. Juli 2024

Mittwoch, 17. Juli 2024 Folge 4: Mittwoch, 24. Juli 2024

Mittwoch, 24. Juli 2024 Folge 5: Mittwoch, 31. Juli 2024

Mittwoch, 31. Juli 2024 Folge 6: Mittwoch, 7. August 2024

Mittwoch, 7. August 2024 Folge 7: Mittwoch, 14. August 2024

Mittwoch, 14. August 2024 Folge 8: Mittwoch, 21. August 2024

Mittwoch, 21. August 2024 Folge 9: Mittwoch, 28. August 2024

Mittwoch, 28. August 2024 Folge 10: Mittwoch, 4. September 2024

Bei VOXup werden die Folgen ebenfalls jeden Mittwoch ausgestrahlt, allerdings startet die Staffel im linearen TV eine Woche später. Hier sehen Sie die Sendetermine im linearen Fernsehen auf einen Blick:

Folge 1: Mittwoch, 10. Juli 2024, 22.15 Uhr

Mittwoch, 10. Juli 2024, 22.15 Uhr Folge 2: Mittwoch, 17. Juli 2024, 22.15 Uhr

Mittwoch, 17. Juli 2024, 22.15 Uhr Folge 3: Mittwoch, 24. Juli 2024, 22.15 Uhr

Mittwoch, 24. Juli 2024, 22.15 Uhr Folge 4: Mittwoch, 31. Juli 2024, 22.15 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2024, 22.15 Uhr Folge 5: Mittwoch, 7. August 2024, 22.15 Uhr

Mittwoch, 7. August 2024, 22.15 Uhr Folge 6: Mittwoch, 14. August 2024, 22.15 Uhr

Mittwoch, 14. August 2024, 22.15 Uhr Folge 7: Mittwoch, 21. August 2024, 22.15 Uhr

Mittwoch, 21. August 2024, 22.15 Uhr Folge 8: Mittwoch, 28. August 2024, 22.15 Uhr

Mittwoch, 28. August 2024, 22.15 Uhr Folge 9: Mittwoch, 4. September 2024, 22.15 Uhr

Mittwoch, 4. September 2024, 22.15 Uhr Folge 10: Mittwoch, 11. September 2024, 22.15 Uhr

Wer sind die Kandidatinnen bei "Princess Charming" 2024?

20 Kandidatinnen kämpfen in der vierten Staffel der Dating-Show, die in Thailand gedreht wurde, um das Herz von "Princess" Lea Hoppenworth. Diese Singles sind in Staffel 4 mit dabei:

Christine (28) aus Köln

Hang (31) aus Hannover

Inci (27) aus Heidelberg

Juli (23) aus Berlin

Katharina (28) aus Regensburg

Lara (27) aus Frankfurt

Laura (28) aus Bochum

Lisa (24) aus Bamberg

Lucia (28) aus Leipzig

Maike (30) aus Berlin

Marjam (30) aus Hamburg

Marlen (31) aus Berlin

Melissa (28) aus Neuss

Sara (20) aus Wien

Sarah (29) aus Köln

Seleya (23) aus Köln

Sina (24) aus München

Tay (25) aus München

Tommi (23) aus Osnabrück

Viviana (24) aus Wien

Das ist die neue "Princess" Lea Hoppenworth

Lea Hoppenworth ist 30 Jahre alt und kommt aus Berlin. Die Copywriterin geht bereits seit Anfang 2022 als Single durchs Leben, insgesamt hatte sie bisher drei Beziehungen, die längste dauerte drei Jahre an. Für Lea bedeutet die Liebe "bedingungslose Kraft und Inspiration" - genau das hofft sie bei "Princess Charming" zu finden. Ihr persönliches Ziel besteht darin, sich von starren Plänen zu lösen und stattdessen eher spontan im Hier und Jetzt zu leben. Nach eigenen Angaben hat sie Angst vor Sprachnachrichten und sie fährt einen VW Bus, der den Namen "Valentin" trägt.