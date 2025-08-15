„Princess Charming“ 2025: Das sind die Kandidatinnen in Staffel 5

Mit „Princess Charming“ bringt RTL+ seit 2021 frischen Wind in das Reality-Dating-Genre. Die Show folgt einer lesbischen oder bisexuellen „Princess“, die unter mehreren weiblichen und nicht-binären Kandidatinnen ihre große Liebe sucht. In romantischen Settings, Gruppendates und Einzelgesprächen entsteht nicht nur Spannung, sondern auch Raum für echte Emotionen und Sichtbarkeit abseits heteronormativer Muster.

Das Konzept der Sendung hat sich auch in der fünften Staffel nicht verändert: Die Princess lernt die Kandidatinnen in Gesprächen und Dates kennen und muss sich dann jede Woche von einzelnen Teilnehmerinnen verabschieden, bis nur noch eine Kandidatin übrig ist. Die Liebe sucht in diesem Jahr Princess Vanessa „Nessi“ Borck. Um ihre Reise zu verfolgen, können Sie vom 24. Juli bis zum 25. September immer donnerstags auf RTL+ einschalten.

Wer sind die Kandidatinnen der 5. Staffel „Princess Charming“? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

„Princess Charming“ Staffel 5: Diese Kandidatinnen sind bereits ausgeschieden

Jede Woche muss sich die Princess von einer Kandidatin verabschieden. Diese Single-Frauen mussten schon ihre Koffer packen:

Kelly (30) aus Kassel

Icon vergrößern Kelly Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kelly Foto: RTL, Fine Lohmann

Kelly arbeitet als Krankenschwester. Sie ist seit 1,5 Jahren single. Sie steht auf den Schneewittchen-Typ: dunkle Haare und feminin. Ansonsten muss für sie der Vibe stimmen. Sie sagt über sich selbst, sie sei ein Quatschkopf und Riese, der gerne socialist und für jeden Spaß zu haben ist. Für sie war die Reise leider bereits nach der ersten Folge vorbei.

Johanna (25) aus Freiburg

Icon vergrößern Johanna Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Johanna Foto: RTL, Fine Lohmann

Johanna studiert in Freiburg. Sie ist seit 2019 single. Sie sucht eine feminine, sportliche und gerne ältere oder gleichalte Partnerin. Vor allem ist ihr aber eine tolle, warme Ausstrahlung wichtig. Sie selbst beschreibt sich als sportbegeistert, abenteuerlustig und einfühlsam.

Julia (26) aus Hamburg

Icon vergrößern Julia Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Julia Foto: RTL, Fine Lohmann

Julia ist Sozialpädagogin. Bei Frauen liebt sie Tattoos und eine tolle Ausstrahlung. Auch die Augen sind ihr sehr wichtig. Ihr Lebensmotto ist: Jedes Abenteuer beginnt mit einem Ja.

„Princess Charming“ 2025: Das sind die Teilnehmerinnen der 5. Staffel

Diese Kandidatinnen buhlen in der 5. Staffel von „Princess Charming“ um Nessi's Zuneigung:

Alia (25) aus Viersen

Icon vergrößern Alia Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alia Foto: RTL, Fine Lohmann

Alia ist Heilerziehungspflegerin. Sie ist seit Ende März 2024 single und sucht eine Frau, die feminin ist und trägt, worauf sie Lust hat. Sie selbst beschreibt sich als sehr empathisch, verständnisvoll, verrückt, humorvoll, musikalisch, ehrlich, harmonisch, teils eine Energiebombe, teils ein absoluter Ruhepol.

Anna (28) aus Iserlohn

Icon vergrößern Anna Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Anna Foto: RTL, Fine Lohmann

Anna ist als Fahrlehrerin tätig. Sie ist seit 1,5 Jahren single und wünscht sich eine extrovertierte, taffe Partnerin. Sich selbst charakterisiert sie als open minded, goofy und selten schlecht gelaunt.

Bianca (35) aus Berlin

Icon vergrößern Bianca Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bianca Foto: RTL, Fine Lohmann

Die Customer Success Managerin Bianca ist seit März 2023 single. Bei einer Frau wünscht sie sich keinen bestimmten Typ, lediglich die Energie sollte stimmen. Sie beschreibt sich selbst als hopeless romantic with a dirty mind.

Caro (25) aus Köln

Icon vergrößern Caro Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Caro Foto: RTL, Fine Lohmann

Caro studiert in Köln und ist seit Mai 2024 single. Bei Frauen geht ihre Tendenz Richtung tomboy femme und gleich alt oder älter, aber es kommt ihr extrem auf die Ausstrahlung an. Sie selbst sieht sich als hoffnungslose Romantikerin, bei der es sicher nie langweilig wird.

Chantal-Jale (24) aus Wuppertal

Icon vergrößern Chantal-Jale Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Chantal-Jale Foto: RTL, Fine Lohmann

Chantal-Jale ist Schauspielerin. Sie ist seit einem Jahr single und sucht nun nach einer Frau, die sowohl feminin als auch maskulin sein kann. Sie selbst beschreibt sich als eine kreative, selbstbewusste, offene und lustige Person, die für jeden Spaß zu haben ist.

Donija „Doni“ (31) aus der Nähe von Bielefeld

Icon vergrößern Donija Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Donija Foto: RTL, Fine Lohmann

Donija ist seit Anfang 2023 single. Um sich zu verlieben, muss die andere Person sie einfach umhauen. Ihr Lebensmotto ist: Man ist nie zu alt für irgendwas.

Fiona (24) aus Köln

Icon vergrößern Fiona Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fiona Foto: RTL, Fine Lohmann

Fiona ist als selbstständige Social Media Managerin tätig. Sie mag Frauen mit dominanter Ausstrahlung. Single ist Fiona seit August 2024. Sich selbst charakterisiert sie als verpeilt, tollpatschig und humorvoll.

Jeni (26) aus Essen

Icon vergrößern Jeni Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jeni Foto: RTL, Fine Lohmann

Jeni ist im Öffentlichen Dienst beschäftigt. Etwa seit September 2024 ist sie single und wünscht sich eine feminine Partnerin, die das gewisse Etwas hat. Ihr Lebensmotto ist: Was du für dich nicht willst, tu es auch nicht anderen an.

Kim (28) aus Aachen

Icon vergrößern Kim Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kim Foto: RTL, Fine Lohmann

Kim ist im Öffentlichen Dienst beschäftigt. Sie ist seit Dezember 2023 single. Sie mag Frauen mit langen Haare, die feminin und sportlich sind. Das Alter ist ihr egal. Sie beschreibt sich selbst als: empathisch, tollpatschig, aufmerksam und spontan.

Lara (22) aus Magdeburg

Icon vergrößern Lara Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lara Foto: RTL, Fine Lohmann

Lara ist Pflegefachfrau. Sie ist seit etwa sechs Monaten single. Sie charakterisiert sich selbst als sehr anpassungsfähig, gibt sehr viel, ist mal faul und mal agil. Ihr Lebensmotto ist: Yolo: Ich lebe nur einmal und das ist jetzt. Das Leben ist eh schon viel zu kurz.

Lotti (26) aus Berlin und Hamburg

Icon vergrößern Lotti Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lotti Foto: RTL, Fine Lohmann

Lotti ist als Digital Creative tätig. Sie ist seit Anfang 2023 single. Ihre Partnerin sollte älter oder gleichalt sein. Bisher hat sie eher maskulin oder androgyn gedatet, aber hatte auch schon Dates mit femininen Frauen. Optisch ist sie offen, der Vibe muss passen. Ihr Lebensmotto ist: Live, Laugh, Lezzie.

Marlene (26) aus Köln

Icon vergrößern Marlene Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marlene Foto: RTL, Fine Lohmann

Marlene ist Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Psychiatrie. Sie ist seit drei Jahren single. Sie sucht eine Frau mit einer tollen warmen Ausstrahlung und einem schönen Lachen. Sie beschreibt sich selbst als: spontan, lustig, liebevoll und ein bisschen chaotisch.

Seinep (28) aus Oldenburg

Icon vergrößern Seinep Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Seinep Foto: RTL, Fine Lohmann

Seinep ist Großhandelskauffrau. Sie ist seit Februar 2024 single. Ihre Vorliebe bei Frauen: Frauen, die sie zum Lachen bringen, zum Nachdenken anregen und zwischen den Zeilen faszinieren, mit Fuego, Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, einem guten Ohr, einer sozialen Ader und dem klaren Wissen, was sie wollen. Sie charakterisiert sich selbst als offen, lustig und spontan.

Shirine (32) aus Hanau

Icon vergrößern Shirine Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Shirine Foto: RTL, Fine Lohmann

Shirine ist als ganzheitliche Gesundheitsberaterin tätig. Sie mag feminine Frauen. Ihre Partnerin sollte aber nicht mehr als 10 Jahre älter als sie selbst sein. Sie beschreibt sich selbst als: abenteuerlustig, fürsorglich und ein absoluter Foodie.

Vanessa (26) aus Dresden

Icon vergrößern Vanessa Foto: RTL, Fine Lohmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vanessa Foto: RTL, Fine Lohmann

Vanessa ist Erzieherin und studiert Kindheitspädagogik. Sie ist seit etwa einem Jahr single. Sie sucht eine selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Sie beschreibt sich selbst als: aufgeschlossen, Situationskomikerin und Bauchmensch.