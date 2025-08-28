„Princess Charming“ 2025: Sendetermine von Staffel 5 - Wo läuft die Show im TV oder Stream?

RTL+ führt die Dating-Show „Princess Charming“ auch 2025 fort. Die fünfte Staffel bringt mit Vanessa Borck ein bekanntes Gesicht ins Zentrum der Sendung. Die Influencerin, bekannt unter dem Namen nessiontour, folgt auf die vierte Princess Lea Hoppenworth und sucht in der neuen Staffel unter mehreren Kandidatinnen ihre potenzielle Partnerin.

Die Show bleibt ihrem Konzept treu: In der ersten Folge lernt die Princess alle Kandidatinnen kennen. Danach verabschiedet sie sich Woche für Woche von einzelnen Teilnehmerinnen – bis zum Finale, in dem sie sich für eine entscheidet. Statt Rosen gibt es erneut Ketten, die nur jene Kandidatinnen behalten dürfen, die weiterkommen. In Staffel 3 zogen drei Kandidatinnen später in die Villa ein – es bleibt abzuwarten, ob es auch in der aktuellen Staffel Nachzüglerinnen geben wird.

Am 24. Juni gab die neue Princess Vanessa in einem Reel den Starttermin der Sendung bekannt:

„Princess Charming“, Staffel 5: Sendetermine - Wann erscheinen die Folgen?

Die aktuellen Sendetermine von „Princess Charming“ 2025 stehen fest. Der Startschuss fiel am 24. Juli 2025. Aktuell läuft jede Woche donnerstags eine neue Episode. So sehen die Sendetermine von „Princess Charming“ 2025 aus:

1. Folge: Donnerstag, 24. Juli 2025, RTL+

2. Folge: Donnerstag, 31. Juli 2025, RTL+

3. Folge: Donnerstag, 7. August 2025, RTL+

4. Folge: Donnerstag, 14. August 2025, RTL+

5. Folge: Donnerstag, 21. August 2025, RTL+

6. Folge: Donnerstag, 28. August 2025, RTL+

7. Folge: Donnerstag, 4. September 2025, RTL+

8. Folge: Donnerstag, 11. September 2025, RTL+

9. Folge: Donnerstag, 18. September 2025, RTL+

10. Folge: Donnerstag, 25. September 2025, RTL+

Übertragung von „Princess Charming“ 2025 im Stream: Wo läuft Staffel 5?

Neue Folgen erscheinen immer donnerstags auf RTL+. „Princess Charming“ ist ein RTL+ Original und wird seit 2020 von Seapoint Production produziert. Im regulären Fernsehprogramm werden die Episoden nicht ausgestrahlt. Ab 5,99 Euro im Monat kann man die Sendung mit Werbeunterbrechungen im Stream sehen.

„Princess Charming“ 2025: Ganze Folge als Wiederholung

In den vergangenen Jahren wurde die Sendung komplett oder teilweise im linearen Fernsehen gezeigt. Staffel 4 lief beispielsweise auf VOXup und eine Woche vor linearer Ausstrahlung auf RTL+ im Stream. Die aktuelle Staffel läuft jedoch exklusiv auf RTL+, das heißt eine Wiederholung gibt es im klassischen Fernsehen nicht. Alle Folgen können aber nach der Erstausstrahlung flexibel auf dem Streamingportal abgerufen werden.

„Princess Charming“: Drehort von Staffel 5

Die Drehorte von „Princess Charming“ wechselten im Laufe der Staffeln mehrfach. Die ersten beiden Staffeln wurden auf der griechischen Insel Kreta produziert. Für die dritte Staffel wurde erstmals in Thailand gedreht: Der Hauptdrehort war die Insel Ko Samui, das Finale fand in Bangkok statt. Staffel 4 kehrte nach Ko Samui zurück, mit dem Staffelfinale in Phuket. Für die fünfte Staffel gab RTL+ lediglich Thailand als Drehort bekannt.