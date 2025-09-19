„Princess Charming“ 2025: Vanessa Borck ist die neue Princess in Staffel 5

„Princess Charming“ ist die lesbische Version der Datingshow-Formate bei RTL. Die Sendung funktioniert ähnlich wie die beliebten Sendungen „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“: Im Mittelpunkt jeder Staffel steht eine Person, die die große Liebe sucht. Sie kann unter mehreren Kandidatinnen wählen, welche sie zu Beginn der ersten Folge kennenlernt. Am Ende der Folge müssen die ersten Kandidatinnen bereits gehen. Das geht jede Folge bis zum Finale so weiter - ähnlich wie beim Bachelor.

Anders als beim „Bachelor“ und der „Bachelorette“ werden bei „Princess Charming“ allerdings keine Rosen als Zeichen der Zuneigung und des Weiterkommens verteilt. Stattdessen werden am Ende der ersten Folge Ketten verteilt, welche alle verbliebenen Kandidatinnen erhalten. Sollten sie später rausfliegen, müssen sie ihre Kette wieder abgeben.

Die vierte Princess war zuletzt Copywriterin Lea Hoppenworth aus Berlin. Nun läuft Staffel 5 der Dating-Show. Die neueste Princess ist die Social-Media-Persönlichkeit Vanessa Borck, bekannt als „nessiontour“. Sie wollen mehr zu ihr erfahren? Hier stellen wir die neue Princess genauer vor.

Vanessa Borck: Princess Charming 2025 als Neustart in der Liebe

Die „Princess Charming“ 2025 ist keine Unbekannte in der Medienwelt. Denn Vanessa Borck hat über eine Million Follower auf Instagram - eine beachtliche Fanbase, welche wahrscheinlich kein geringes Interesse am Liebesleben der Influencerin hat. Immerhin nimmt Brock ihre Fans online fast überall mit: Ob Mode-Tipps, der Alltag mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter, Fitnessroutinen oder persönliche Erlebnisse - die Content Creatorin gibt täglich Einblicke in ihr Leben.

So teilte Vanessa auch die Trennung von Ex-Ehefrau Ina auf Social Media: Im September 2024 gaben Vanessa und ihre Ex-Partnerin Ina dort das Ende ihrer Beziehung bekannt. Acht Jahre lang waren die beiden ein Paar und erlangten auf Instagram unter dem Namen „coupleontour“ große Bekanntheit. Das Paar gab sich 2021 das Ja-Wort und teilte den besonderen Moment mit ihrer Community. Gemeinsam mit ihrem Hund lebten sie in Berlin. 2022 bekamen sie mithilfe einer Samenspende ein Mädchen, das von Vanessa ausgetragen wurde. Kurz zuvor erlitt Ina überraschend einen Schlaganfall - all diese Momente wurden intensiv über Social Media geteilt.

Nach der intensiven und langen Beziehung zu Ina, die mittlerweile mit einem Mann zusammen ist, wagt Vanessa als „Princess Charming“ den Schritt zurück in die Datingwelt: „Ich bin ein monogamer Mensch, bin sehr romantisch, bin neu auf dem Dating-Markt und weiß noch gar nicht, was das alles mit sich bringen wird. Wie flirtet man überhaupt richtig?“ Mit diesen Worten zeigt sich Borck bei RTL zurückhaltend im Hinblick auf die Erfahrungen in Thailand, wo Staffel 5 gedreht wird.

„Princess Charming“ 2025: Kandidatinnen können sich auf „Herzensmensch“ Vanessa freuen

Doch trotz aller Skepsis nach der langen Beziehung scheint Nessi, wie Vanesaa auch genannt wird, bereit für einen neuen Lebensabschnitt zu sein. Die Zeit bei „Princess Charming“ bezeichnet sie im Vorstellungsvideo als die „spannendste Zeit meines Lebens“:

Klar ist, dass die interessierten Singles eine absolute Romantikerin erwarten können: „Ich stelle mir meine Traumpartnerin so vor, dass sie mich unterstützt, dass sie mich mit ganz viel Liebe überschüttet und dass sie auch Interesse daran hat, für immer zusammenzubleiben und auch monogam zu leben“, erklärt Nessi auf Instagram. Die Romantikerin ergänzt: „Ich bin ein Herzensmensch, kein Kopfmensch. Aber ich glaube, ich sollte häufiger meinen Kopf entscheiden lassen“. Ob ihr das in der TV-Show gelingt und sie eine neue Seite an sich entdeckt? Das erfahren wir, in Staffel 5.