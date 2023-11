Gewinnerin von "Princess Charming" 2023: Wer darf die Halskette behalten?

Die Gewinnerin von "Princess Charming" 2023 steht fest. Wir informieren Sie, welche Frau das Format und somit das Herz von Madleen gewonnen hat.

20 Kandidatinnen und eine Frau, die erobert werden möchte. Bei "Princess Charming" sucht eine lesbische Frau die große Liebe. Ein schwere Entscheidung stand bevor: Im Finale von "Princess Charming" 2023 hat Madleen ihr Herz vergeben. Nun steht die Gewinnerin fest. Für wen hat sich Madleen Matthias entschieden? Im Finale kämpften zuletzt Nina und Elsa um das Herz der 23-Jährigen.

Wer hat gewonnen? Für wen hat sich Madleen entschieden? Nina oder Elsa? Wer die Gewinnerin von "Princess Charming" 2023 ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Wir haben die Details für Sie zusammengeschrieben.

Das ist die Gewinnerin von "Princess Charming" 2023 - Nina oder Elsa?

Jede Folge wurden Kandidatinnen von "Princess Charming" 2023 nachhause geschickt. Am Ende hatten nur noch Nina und Elsa die Möglichkeit, das Herz von Madleen zu erobern und somit die Halskette behalten zu dürfen. Staffel 3 fand in Thailand statt. Für das große Finale ging es dann für Madleen, Nina und Elsa in die Hauptstadt nach Bangkok. Madleen und Nina machten eine Bootstour und für Elsa wurde es actionreich.

Jede Dame schrieb noch einen emotionalen Brief an Madleen. Nina legte Madleen nahe, dass sie auf ihr Herz hören soll, was sie am Ende auch getan hat. Nach den letzten Einzeldates der Staffel musste Madleen die große Entscheidung treffen.

Am Ende entschied sie sich für Elsa, die bereits in Staffel 1 von "Princess Charming" teilgenommen hat. Damals schaffte sie es auch ins Finale, wurde aber nur Zweite. Nun hat sie das Herz von Madleen erobert.

Das waren die Teilnehmerinnen von "Princess Charming" 2023

Dieser Übersicht können Sie die Kandidatinnen entnehmen, die 2023 bei "Princess Charming" teilgenommen haben:

Aileena (26) aus Regensburg

Aleyna (23) aus Köln

Aysun (23) aus Mannheim

Desi (25) aus Köln

Ebru (33) aus Buchholz

Elsa (24) aus Berlin

Gabi (29) aus Berlin

Jazz (28) aus Hamburg

Kim (32) aus Koblenz

Lili (29) aus Köln

Linh (26) aus Salzburg

Lucy (25) aus Innsbruck

Maria (29) aus Frankfurt

Melanie (29) aus Berlin

Meli (27) aus Zürich

Natalie (31) aus Mönchengladbach

Nina (31) aus Berlin

Nora (25) aus Köln

Rahel (27) aus Berlin

Stephie (28) aus Köln

So können Sie "Princess Charming" 2023 in der Wiederholung sehen

Jeder, der die letzte Folge von "Princess Charming" verpasst hat, hat die Möglichkeit diese nachträglich anzusehen. Die Folgen werden von RTL+ übertragen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Für 6,99 pro Monat können die Folgen und viele weitere Produktionen angesehen werden. Für alle, die sich noch nicht sicher sind, wäre der kostenlose Probemonat eine gute Option.

"Princess Charming" 2023 ist Madleen

Die jüngste "Princess Charming" hat ihr Herz vergeben. Studentin Madleen ist 23 Jahre alt und kommt aus Bremen. Aktuell wohnt sie allerdings in den Niederlanden. Nach dem Studium möchte sie mit queeren Menschen zusammenarbeiten. Insgesamt hatte Madleen bereits zwei Beziehungen, eine mit einem Mann und eine mit einer Frau. Die Reise nach Thailand war ein voller Erfolg. Die 24-jährige Elsa konnte das Herz von Madleen erobern.