Seelenstriptease bei "Promi Big Brother" 2022: Das bietet Folge 4

Die heutige Ausgabe von "Promi Big Brother" 2022 steht im Zeichen von emotionalen Beichten und waschechten Haarproblemen. Wir geben ihnen einen Ausblick, was sie von Folge 4 erwarten können.

So langsam wird's warm im Container. Nachdem in der ersten Folge schon auf die Tränendrüsen gedrückt wurde, kündigt Sat.1 für Folge 4 der aktuellen zehnten Staffel von "Promi Big Brother" 2022 heute Abend um 22:15 Uhr "Deep Talk" an, und so emotionale Bewohner "wie nie". DSDS-Menderes berichtet von der schwierigen Beziehung zur eigenen Mutter, "Popstar"-Doreen Steinert spricht offen über ihre Essstörung und Jay Khan erklärt, wie das Techtelmechtel mit Indira im Dschungel wirklich ablief. Nicht zu vergessen Micaela Schäfer, die ein waschechtes (Haar-)Problem hat.

Micaela Schäfer muss bei "Promi Big Brother" 2022 Abschied nehmen von ihren Extensions

Für Busenmodel Micaeala Schäfer kündigt der Sender einen schweren Tag an. Der Reality-Star muss Abschied nehmen, nicht etwa vom Container, sondern von seinen Haar-Extensions, die anscheinend durch das Tortenspiel vom Samstagabend arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. “Es riecht ein bisschen nach Kotze”, bemerkt Micaela dazu lakonisch in der Garage des Hauses.

Ihre künstliche Haarpracht ist nicht nur verklebt, auch die Restsahne säuert vor sich hin. Es gibt nur eine Lösung: die Extensions müssen raus. “Ich brauche die hier jetzt eh nicht”, kommentiert sie den nahenden Verlust. Auch Menderes steht tatkräftig an der Seite des Erotik-Models, und probiert gleich mal von den vernachlässigten Tortenresten im Nest der Haar-Extensions. “Das klebt so wie Sirup irgendwie, oder wie diese Fliegendinger, diese Aufsteller. Da kleben gleich die Fliegen dran.”

DSDS-Menderes spricht bei "Promi Big Brother" 2022 über die schwierige Beziehung zu seiner Mutter

Die DSDS-Legende Menderes steht im Mittelpunkt einer anderen, diesmal emotional weit belastenderen Szene. So berichtet der 38-Jährige in der Garage den anderen Männern von seiner Kindheit und seinem schwierigen Verhältnis zur eigenen Mutter. Denn der Castingshow-Dauergast musste im zarten Alter von zehn von seiner Mutter zu seinem Vater, seiner neuen Frau und deren Kind ziehen.

Der Kontakt zur Mutter verlor sich: “In den ersten Jahren hat sie sich noch gemeldet, da habe ich sogar mal ein Geschenk bekommen. Nach drei Jahren nicht mehr. Sie hat nie gesagt, mein Sohn komm mal. Wir haben nur noch sehr sporadisch telefoniert. Doch der Kontakt kam immer nur von mir aus. Aber so eine Erwachsene muss doch wissen, sie hat ein Kind, da kann man sich vielleicht einmal im Monat melden”, so der bitter verletzte Sänger.

Doreen Steinert beichtet bei "Promi Big Brother" 2022: Ich war magersüchtig

Nicht weniger emotional berichtet das ehemalige Nu Pagadi-Bandmitglied Doreen Steinert von einer aufreibenden Phase ihrer Vergangenheit: “Ich habe aufgehört zu essen und bin dann in die Magersucht gerutscht”, so die 36-Jährige über die Auswirkungen einer toxischen Beziehung 2015, nach der es sehr einsam um sie wurde und aus der eine Neurose und schließlich die völlige soziale Isolation hervorgingen.

Die Ex von Sido sagt hierzu: “Ich habe dann auch eine Angst vor Zucker entwickelt. Später kam dann auch Bulimie, bulimische Anfälle dazu. Das führt dann irgendwann dazu, dass du keine sozialen Kontakte mehr haben kannst. Du denkst nur noch an essen oder hungern. Das ging fast zwei Jahre so. Das hat dann dazu geführt, dass ich keine Freunde mehr hatte. Es waren alle weg. Ich konnte mich mit niemandem mehr treffen. Ich war komplett alleine mit mir. Ich konnte auch nicht mehr arbeiten gehen und habe von den Resten von meinem Ersparten gelebt. Und dann nach eineinhalb Jahren kam ein wunderbarer Mensch in mein Leben, der mich einfach nur gerettet hat.”

Ausgepackt bei "Promi Big Brother" 2022: Jay Khans Dschungel-Techtelmechtel mit Indira

Ein bisschen leichter geht es im Stoff um den ehemaligen Boygroup-Sänger Jay Khan zu, den seit Jahren vor allem eine Frage umtreibt: War der Flirt mit Indira Weis im Dschungelcamp damals nur Fake? Gab es womöglich Absprachen mit Sarah Knappik, einer anderen Dschungelbewohnerin?

Auch Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann hat großes Interesse am Thema und will wissen, was vor zwölf Jahren denn eigentlich wirklich in Australien passiert ist. Khan nimmt vollmundig Stellung: “Ich fühle mich jetzt im Stande, dir darauf eine Antwort geben zu können. Früher hatte ich Angst, das Falsche zu sagen. Wir waren damals in einer Extremsituation und ich wollte einfach ein bisschen Spaß haben und fand das ganz aufregend und spannend. Ich habe da nicht weiter um die Ecke gedacht. Das war auch mein Fehler im Nachhinein reflektierend.”

Khan fühlt sich bis heute hintergangen, und wirft seiner alten TV-Flamme Falschheit vor: “Ich habe keine Silbe mit der Frau vor diesem Format gesprochen. Ich kannte sie nicht! Klar, ich kannte sie als Indira von Bro’Sis - aber nicht persönlich. Ich habe sie im Camp kennengelernt, das hatte nichts mit einer Absprache zu tun. Mir wäre es lieber gewesen, ich wäre als Erster rausgeflogen und das alles wäre nicht passiert. Es ist schlimm zu wissen, dass nach zwölf Jahren immer noch ein Großteil der Menschen ihr klares Bild haben, aber nur du weißt, es war einfach nicht so!”