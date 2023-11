"Promi Big Brother" 2023: Übertragung live im TV oder Stream & 24 Stunden Livestream aus dem Haus

"Promi Big Brother" 2023: Sat.1 bringt eine Übertragung live im TV und Stream, Joyn einen 24-h Livestream aus dem Haus - alle Infos finden Sie hier.

Zum zehnjährigen Jubiläum von " Promi Big Brother" bringt Sat.1 eine Geburtstags-Überraschung: Die bewährte Voyeur-Show wird 2023 zum ersten Mal nicht nur zu festen Sendeterminen im Fernsehprogramm, sondern zusätzlich rund um die Uhr im Livestream gezeigt. Der sendereigene Streaming-Dienst Joyn hat die dankbare Aufgabe bekommen, sämtliche Bewohner im "Promi Big Brother"-Haus keine Minute aus den Augen zu lassen. Teilen Sie die Spannung mit uns!

Übertragung von "Promi Big Brother" 2023 live im TV und Stream

Wie bisher wird auch 2023 Sat.1 die Übertragung von "Promi Big Brother" im linearen TV-Programm übernehmen. Start war am Montag, 20. November 2023. Auch beim regulären Stream der Show hat sich nichts geändert - Staffel 11 der Show läuft wie gewohnt simultan bei Joyn. Hashtag zur Show: #PromiBB.

Der 24-h Live-Stream hingegen ist schon zwei Tage vor der regulären Show gestartet. Schon am 18. November ließ sich der Einzug der Stars ins "Big Brother"-Haus live mitverfolgen.

2023 gibt es zum ersten Mal einen 24-h Live-Stream aus dem "Promi Big Brother"-Haus

Nichts bleibt diesmal geheim: Der große Bruder zeigt das Leben seiner neuen Bewohnerinnen und Bewohner neben den offiziellen Sendeterminen von "Promi Big Brother" 2023 auf Sat.1 auch rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn. „Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream“ wird als eigenständiger Sender etabliert und als Live-TV-Channel bei Joyn Plus zu sehen sein.

Der Basisdienst wird von Joyn wird völlig kostenlos angeboten, dazu muss man sich lediglich registrieren. Falls Sie das eine oder andere Extra wünschen - beispielsweise eben jenen 24-h Livestream aus dem Haus - müssen Sie die Premium-Version Joyn Plus abonnieren. Die kann man sieben Tage gratis testen. Für anschließend 6,99 Euro im Monat bietet dieser Dienst nach eigener Aussage "mehr Serien und Shows bereits vor TV-Ausstrahlung, mehr Live TV mit sechs Pay TV Sendern" in HD-Qualität - ohne Werbung (Stand: November 2023). Aktuelle und weiterführende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Bewohner

Wer sind die neuen Mitbewohner der medialen Zweck-WG? Hier finden Sie einen Überblick über alle Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2023, die zu Beginn der Staffel eingezogen sind:

Iris Klein (56)

Iris Klein ist einem breiten Publikum vor allem als die Mutter von Reality Star Daniela Katzenberger bekannt. In letzter Zeit hat sie zudem Schlagzeilen durch ihre Trennung von Ex-Mann Peter Klein gemacht - genau diesen trifft sie jetzt bei "Promi Big Brother" 2023 vor laufenden Kameras wieder.

Jürgen Milski (60)

Er ist ein "Big Brother"-Veteran: Bereits im Jahr 2000 nahm Jürgen Milski an der allerersten Staffel des Überwachungsformats teil. Seitdem hat er sich als Reality-Promi etabliert - und will in diesem Jahr den Sieg aus dem "Promi Big Brother"-Haus tragen, nachdem es bei seinem ersten Auftritt vor 23 Jahren nur für Platz 2 gereicht hat.

Yeliz Koch (29)

Yeliz Koch ist Reality-TV-Darstellerin und Influencerin. Die gelernte Kosmetikerin wurde in Hannover geboren und kann auf eine ganze Reihe von Auftritten in einschlägigen TV-Formaten verweisen. Ihren Durchbruch erzielte sie mit einer Ohrfeige, die sie "Bachelor" Daniel Volz verpasste.

Peter Klein (56)

Peter Klein ist gelernter Maler und Lackierer, hat aber mittlerweile den Beruf eines Reality-TV-Darstellers ergriffen. Der Stiefvater von Daniela Katzenberger bastelt im Augenblick an einer Karriere als Schlagersänger.

Dilara Kruse (32)

Kruse wurde vor allem als die Ehefrau von Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse bekannt. Gemeinsam führen sie den YouTube-Kanal "Die Kruses", auf dem sie unter anderem über ihre Beziehung sprechen.

Patricia Blanco (52)

Patricia Blanco ist die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco. Bekannt wurde sie vor allem als sie sich bei der Scheidung ihrer Eltern öffentlich von ihrem Vater distanzierte.

Dominik Stuckmann (31)

Stuckmann hat die wohl bunteste Karriere unter den Teilnehmern: Er hat bisher Tischtennis auf Leistungssport-Niveau betrieben, dann auf die IT-Branche umgesattelt und schließlich mediale Bekanntheit durch das Format "Der Bachelor" erlangt.

Philo (41)

Philo ist Reality-TV-Neuling: Hauptberuflich arbeitet er eigentlich als Magier und reist dafür um den Globus.

Paulina Ljubas (26)

Ljubas startete ihre TV-Karriere beim Format "Köln 50667". Nach ihrem Rauswurf legte sie noch einen Abstecher zu „Temptation Island VIP“ und „Ex on the Beach“ ein. Indem sie in letzterem Format Sex vor laufender Kamera hatte, hat sie die Skandal-Messlatte bereits ziemlich hoch gehängt.

Matthias Mangiapane (40)

Er ist im Reality-TV zu Hause: Mangiapane hat bisher bei den unterschiedlichsten Formaten teilgenommen, darunter „Kampf der Realitystars“, „Hot oder Schrott“, „Sommerhaus der Stars“ und „Das große Promi-Büßen“.

Manuela Wisbeck (40)

Die Schauspielerin ist vor allem aus der RTL-Serie "Böse Mädchen" bekannt. 2013 nahm sie außerdem bei "Let's Dance" teil und tanzte sich mit Profi Massimo Sinató bis auf Platz 5.

Ron Bielecki (25)

Bielecki feierte seinen Aufstieg zunächst als Fitness-Influencer und YouTuber. Unterbrochen wurde diese Karriere durch einen Phase von Party-Exzessen. Inzwischen ist er aber wieder auf seinen Fitness-Pfad zurückgekehrt.

Wildcard: Marco Strecker (21)

Zum ersten Mal wurde eine Wildcard vergeben: Kandidat Marco Strecker wurde von seinen Fans in das "Promi Big Brother"-Haus gewählt. Er hat vor allem durch Comedy-Beiträge auf Instagram und TikTok Bekanntheit erlangt.

Moderation

Das Moderatoren-Team von "Promi Big Brother" ist schon seit ewigen Zeiten eine bewährte Konstante: Jochen Schropp und Marlene Lufen. Sie moderieren auch die aktuelle Staffel der Sendung.

Die bisherigen Gewinner bei "Promi Big Brother"

Zehn vergangene Staffeln - das bedeutet natürlich auch zehn Gewinner von "Promi Big Brother". Wir haben Ihnen die Vorgänger des Siegers von 2023 hier einmal aufgelistet: