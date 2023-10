Bei "Promi Big Brother" ziehen auch 2023 wieder prominente Teilnehmer in das "Big Brother"-Haus. Hier erfahren Sie, welche Kandidaten diesmal mit dabei sind.

In den vergangenen Jahren waren wenige Reality-TV-Shows so nah am realen Leben wie " Promi Big Brother". Denn in der Show ziehen nicht nur viele Promis gemeinsam in ein Haus und verbringen viel Zeit miteinander, wie das etwa bei "Das Sommerhaus der Stars" der Fall ist. "Promi Big Brother" geht einen Schritt weiter und lässt 24 Stunden am Tag die Kameras rollen. So ist wirklich alles für die Zuschauer zu sehen, Privatsphäre gibt es keine.

Für wurde dieses Konzept sogar noch verschärft. Diesmal sind die prominenten Kandidaten tatsächlich rund um die Uhr beobachtbar. Denn auf dem Streamingdienst Joyn wird für die 11. Staffel ein 24-Stunden-Stream als Live-TV-Channel angeboten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit können die Zuschauer also nachschauen, was die Kandidaten gerade so treiben.

Das verstärkt den Druck, der auf den Kandidaten lastet, natürlich noch einmal. In der vergangenen Staffel sorgte dieser bereits dafür, dass einer der Kandidaten nach kürzester Zeit die Show freiwillig verließ. Jeremy Fragrance war die Show damals schon zu heftig - die Kandidaten diesmal stehen allerdings unter noch umfangreicherer Beobachtung.

"Promi Big Brother" 2023: Diese Kandidaten sind dabei

Welche Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2023 mit dabei sind, wird erst nach und nach veröffentlicht. Einige Kandidaten sind allerdings jetzt bereits offiziell bestätigt worden. Diese haben sich auch schon mit Posts auf Social Media gemeldet und ihre Begeisterung für die kommende Staffel von "Promi Big Brother" ausgedrückt.

Das sind die Kandidaten, die bislang für "Promi Big Brother" 2023 bestätigt wurden:

Yeliz Koc

Bekanntheit erlangte der Reality-TV-Star durch ihren Auftritt bei "Der Bachelor". Damals verpasste sie dem eigentlichen Star der Show eine Ohrfeige. Längst ist sie jedoch selbst in die Rolle der Verehrten geschlüpft und hatte mit "Make Love, Fake Love" dieses Jahr auch schon ihre eigene Datingshow. Abseits des Fernsehens zeigt sich die junge Mutter mittlerweile aber sehr ruhig und postet auf Instagram viele Bilder mit ihrer kleinen Tochter.

Bei "Promi Big Brother" geht Yeliz davon aus, dass ihr besonders die alltäglichen Dinge wie Duschen oder Rasieren fehlen werden. Diese fallen für sie aufgrund der rund-um-die-Uhr-Überwachung weg. Entsprechend meint sie, sie würde sich besonders über einen Aufenthalt im Luxusbereich freuen.

Peter Klein

Peter Klein wurde ursprünglich als Stiefvater von Daniela Katzenberger in deren Reality-TV-Show bekannt. Doch längst hat er es selbst ins Rampenlicht geschafft und an diversen TV-Formaten teilgenommen. So war er schon bei "X-Factor", bei "Das perfekte Promi Dinner" und bei "Das Sommerhaus der Stars" mit dabei. Seine Freizeit verbringt der 54-jährige in seiner Wahlheimat Mallorca.

Diese wird er nach eigener Aussage bei "Promi Big Brother" besonders vermissen. Seine größte Angst ist es nämlich, in der Show ohne Tageslicht auskommen zu müssen. Das würde der von der mallorcanischen Sonne verwöhnte Sänger nicht aushalten. Ansonsten gibt er sich aber kampfeslustig und meint in Richtung seiner Konkurrenten: "Versucht es zu gewinnen oder mich auszubooten - es wird euch nicht gelingen, denn ich bin gekommen, um zu siegen!"