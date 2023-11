"Promi Big Brother" 2023: Diese Kandidaten sind dabei

Bei "Promi Big Brother" ziehen auch 2023 wieder prominente Teilnehmer in das "Big Brother"-Haus. Hier erfahren Sie, welche Kandidaten diesmal mit dabei sind.

In den vergangenen Jahren waren wenige Reality-TV-Shows so nah am realen Leben wie " Promi Big Brother". Denn in der Show ziehen nicht nur viele Promis gemeinsam in ein Haus und verbringen viel Zeit miteinander, wie das etwa bei "Das Sommerhaus der Stars" der Fall ist. "Promi Big Brother" geht einen Schritt weiter und lässt 24 Stunden am Tag die Kameras rollen. So ist wirklich alles für die Zuschauer zu sehen, Privatsphäre gibt es keine.

Für "Promi Big Brother" 2023 wurde dieses Konzept sogar noch verschärft. Diesmal sind die prominenten Kandidaten tatsächlich rund um die Uhr beobachtbar. Neben der Übertragung von "Promi Big Brother" 2023 im TV wird auf dem Streamingdienst Joyn für die 11. Staffel ein 24-Stunden-Stream als Live-TV-Channel angeboten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit können die Zuschauer also nachschauen, was die Kandidaten gerade so treiben. Los ging es laut offiziellen Sendeterminen von "Promi Big Brother" 2023 am 20. November 2023.

Das verstärkt den Druck, der auf den Kandidaten lastet, natürlich noch einmal. In der vergangenen Staffel sorgte dieser bereits dafür, dass einer der Kandidaten nach kürzester Zeit die Show freiwillig verließ. Jeremy Fragrance war die Show damals schon zu heftig - die Kandidaten diesmal stehen allerdings unter noch umfangreicherer Beobachtung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Promi Big Brother" 2023: Diese Kandidaten sind noch dabei

Mit der Veröffentlichung der Kandidaten hat Sat.1 sich etwas Zeit gelassen - nur nach und nach wurde bekannt, wer die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der diesjährigen Ausgabe von "Promi Big Brother" sind. Inzwischen wurden allerdings alle Kandidaten bestätigt. Darunter sind viele Realitystars, aber auch zwei "Fachfremde". Teilnehmer Peter Klein hat indes seine Freunde schon auf Instagram ausgedrückt:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Diese Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2023 dabei:

Iris Klein

Iris Klein Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Die 56-jährige Reality-Darstellerin ist seit Januar 2023 hauptsächlich wegen ihrer Trennung vom Noch-Ehemann Peter in den Schlagzeilen der Yellow Press. Bei "Promi Big Brother" haben die zukünftigen Ex-Eheleute ein Live-Date. Dass sie dabei ständig von Kameras umgeben ist, erschüttert Iris Klein kaum. Sowas sei sie hinreichend gewöhnt, meint sie: "Ich fürchte mich vor nichts!"

Jürgen Milski

Jürgen Milski Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Der 59-Jährige gilt für Sat.1 als „Big Brother“-Legende: Im Jahr 2000 nahm er mit zarten 36 Lenzen an der Premieren-Staffel von "Big Brother" teil. Nach seinem Vize-Sieg in der damaligen Show startete er eine Karriere als Ballermann-Mann, Moderator und Gast in diversen Fernsehsendungen. 2023 kehrt Milski in den geliebten Container zurück und kann dort einen Ehrentag begehen: Am 24. November feiert er seinen 60. Geburtstag. Voller Romantik gesteht er: „Big Brother ist für mich eine Herzensangelegenheit!"

Yeliz Koc

Yeliz Koc zieht bei "Promi Big Brother" ein. Foto: Copyright: SAT.1/Nadine Rupp

Bekanntheit erlangte der Reality-TV-Star durch ihren Auftritt bei " Der Bachelor". Damals verpasste sie dem eigentlichen Star der Show eine Ohrfeige. Längst ist sie jedoch selbst in die Rolle der Verehrten geschlüpft und hatte mit "Make Love, Fake Love" dieses Jahr auch schon ihre eigene Datingshow. Abseits des Fernsehens zeigt sich die junge Mutter mittlerweile aber sehr ruhig und postet auf Instagram viele Bilder mit ihrer kleinen Tochter.

Bei "Promi Big Brother" geht Yeliz davon aus, dass ihr besonders die alltäglichen Dinge wie Duschen oder Rasieren fehlen werden. Diese fallen für sie aufgrund der rund-um-die-Uhr-Überwachung weg. Entsprechend meint sie, sie würde sich besonders über einen Aufenthalt im Luxusbereich freuen.

Peter Klein

Peter Klein zieht bei "Promi Big Brother" ein. Foto: Copyright: SAT.1/Nadine Rupp

Peter Klein wurde ursprünglich als Stiefvater von Daniela Katzenberger in deren Reality-TV-Show bekannt. Doch längst hat er es selbst ins Rampenlicht geschafft und an diversen TV-Formaten teilgenommen. So war er schon bei "X-Factor", bei "Das perfekte Promi Dinner" und bei "Das Sommerhaus der Stars" mit dabei. Seine Freizeit verbringt der 54-jährige in seiner Wahlheimat Mallorca.

Diese wird er nach eigener Aussage bei "Promi Big Brother" besonders vermissen. Seine größte Angst ist es nämlich, in der Show ohne Tageslicht auskommen zu müssen. Das würde der von der mallorcanischen Sonne verwöhnte Sänger nicht aushalten. Ansonsten gibt er sich aber kampfeslustig und meint in Richtung seiner Konkurrenten: "Versucht es zu gewinnen oder mich auszubooten - es wird euch nicht gelingen, denn ich bin gekommen, um zu siegen!"

Dilara Kruse

Dilara Kruse zieht bei "Promi Big Brother" ein. Foto: Copyright: SAT.1/Nadine Rupp

Die 32-Jährige wurde als Ehefrau von Fußball-(Ex-)Nationalspieler Max Kruse bekannt. Zusammen wohnen sie in Berlin. Sie haben sich im Sommer 2020 in einer Shisha-Bar getroffen, in der Dilara zu dieser Zeit arbeitete. Nachdem er vor laufender Kamera um ihre Hand angehalten hatte, gingen sie im Jahr 2021 den Bund der Ehe ein. Als Paar führen sie den YouTube-Kanal "Die Kruses", auf dem sie über Fußball und ihre Liebesbeziehung sprechen.

Dominik Stuckmann

Dominik Stuckmann zieht bei "Promi Big Brother" ein. Foto: Copyright: SAT.1/Nadine Rupp

Dominik Stuckmann kommt gebürtig aus Frankfurt am Main. Nach seinem Abitur an einer renommierten Sportschule widmete er sich dem Leistungssport im Bereich Tischtennis. Im Alter von 31 Jahren hat er eine berufliche Laufbahn als IT-Experte eingeschlagen, wobei er sich auch in Immobilienprojekten engagiert und Start-ups berät und investiert. Im Jahr 2022 war er der Hauptdarsteller in der Dating-Show "Der Bachelor", in der er seine Partnerin Anna fand. Anschließend nahm er an weiteren Fernsehshows teil, darunter "Ninja Warrior Germany" und "Mein Mann kann".

Philo

Philo. Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Der 41-Jährige ist absoluter Realityneuling: Seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" ist seine Premiere in diesem Genre. Entertainmenttalent hat er aber bereits an anderer Stelle bewiesen: Bereits seit rund 20 Jahren verdient er sein Geld als Magier und reist dafür rund um den Globus.

Paulina Ljubas

Paulina Ljubas. Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Paulina Ljubas startet ihre TV-Karriere 2020 beim Format "Köln 50667". Nachdem sie dort rausgeworfen wurde, tingelte sie stattdessen durch einige der Datingformate, die das deutsche TV so zu bieten hat: "Temptation Island VIP" und "Ex on the beach" kann sie sich beispielsweise in den Lebenslauf schreiben. Bei Promi Big Brother will die 26-Jährige vor allem Leben in die Bude bringen: „Mit mir kommt auf jeden Fall Schwung ins Haus. Ich lache gerne und viel und habe von Drama bis Eskalationsstufe zehn alles zu bieten", sagt Ljubas gegenüber Sat.1.

Matthias Mangiapane

Matthias Mangiapane. Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Mangiapane lebt im Grunde genommen sowieso schon im Reality-TV - eine Teilnahme bei "Promi Big Brother" war also nur der nächste logische Schritt. Zu seinem bisherigen Repertoire zählen unter anderem „ Kampf der Realitystars“, „Hot oder Schrott“, „Sommerhaus der Stars“ und „Das große Promi-Büßen“ und auch im Dschungelcamp hat der 40-Jährige schon gehaust. Seine Anpassungsfähigkeit an verschiedendste (mediale) Umgebungen sieht er auch als seine große Stärke, die er nun bei "Promi Big Brother" ausspielen will: "Ich bin Unterhaltung pur, denn ich brauche kein besonderes Umfeld, um meinen Spaß zu haben", sagt Mangiapane über sich selbst.

Manuela Wisbeck

Manuela Wisbeck. Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Den meisten TV-Zuschauern dürfte Manuela Wisbeck vor allem durch ihre Rolle in der RTL-Serie "Böse Mädchen" bekannt sein. Diese wurde zwischen 2007 und 2011 produziert und zeigt Manuela Wisbeck mit ihren Kolleginnen Annett Fleischer und Isabell Polak, wie sie Männern Streiche spielten. Einen weiteren großen TV-Auftritt legte Wisbeck 2013 mit ihrer Teilnahme bei " Let's Dance" hin. Gemeinsam mit Profi-Tänzer Massimo Sinató tanzte sie sich dort bis auf den 5. Platz. Mit Schweinerein und Gezicke bei "Promi Big Brother" sollte Wisbeck eigentlich gut klarkommen - schließlich arbeitet sie nebenberuflich auf einem Bauernhof.

Ron Bielecki

Ron Bielecki. Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Ron Bielecki hat bereits eine Wendungen in seiner Karriere hingelegt: Ursprünglich bekannt wurde er zunächst als Fitness-YouTuber - bereits 2012 eröffnete er seinen eigenen Kanal. Auf seine Fitnesskarriere folgte der radikale Richtungwechsel und Bielecki machte vor allem durch Party-Exzesse von sich reden. Mit "Tornado" veröffentlichte er gemeinsam mit Schlagersänger Ikke Hüftgold sogar den passenden Partysong. Es folgte die Rückkehr zu seinen Ursprüngen: Mit dem "Sober October wendete er sich Ende 2022 von Party und Alkohol wieder ab. "Promi Big Brother" ist das erste Realityformat, an dem er teilnimmt.

Wildcard: Marco Strecker

Marco Strecker. Foto: Joyn/Nadine Rupp



Wer mobilisiert seine Fangemeinde für die Chance auf einen unschätzbaren Gewinn? Das war die große Frage vor der Auslosung des Wildcards-Platzes, denn zum ersten Mal in der Geschichte von "Promi Big Brother" erhielten Content Creator und bekannte Persönlichkeiten die Gelegenheit, durch die Unterstützung ihrer eigenen Communities in die bekannteste Promi-Wohngemeinschaft Deutschlands einzuziehen. Beworben hatten sich: Louis Streich, Marco Strecker, Lena Schiwiora, Sophie Reintjes, Matthias Höhn, Christina Grass, Nikola Glumac, Marco Cerullo und Cenkgo.

Letztendlich schaffte es Marco Strecker, die meisten Stimme auf sich zu vereinen. Bekannt wurde der 21-Jährige vor allem auf den Plattformen TikTok und Instagram. Rund 600.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, auf TikTok sind es 4.4 Millionen. Dort veröffentlicht er vor allem Comedy-Content, beispielsweise Parodien von Lehrern und Eltern.

"Promi Big Brother" 2023: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

In den ersten fünf Folgen der Sendung musste keiner gehen. Erst ab Folge 6 musste ein Kandidat die Show verlassen. Hier finden Sie die Kandidaten, die gehen mussten, in einer Übersicht:

Patricia Blanco

Patricia wurde 1971 als Tochter von Sänger Roberto Blanco geboren. Im Jahr 2012, als sich ihre Eltern scheiden ließen und ein folgender öffentlicher Rosenkrieg entbrannte, distanzierte sich Patricia öffentlich von ihrem berühmten Vater. Dies führte zu einer öffentlichen Auseinandersetzung. Danach sorgte die 52-Jährige durch eine Reihe von Schönheitsoperationen für Schlagzeilen und trat bereits in zahlreichen Reality-Formaten auf, unter anderem 2009 als Bewohnerin im Haus von "Big Brother".