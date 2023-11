Content-Creator Marco Strecker will die "Promi Big Brother"-Bühne erobern

"Promi Big Brother": Marco Strecker will nach Social Media auch im TV die Menschen mit seinem Humor begeistern. Hier erfahren Sie alles zum TikTok-Star.

Mit seinen Parodien und einer jahrelangen Online-Präsenz hat Marco Strecker sich über die Jahre eine Vielzahl an Followern generiert. Als Content-Creator hat er zwar viel Erfahrung vor der Kamera, doch mit dem klassischen Fernsehen hatte er bisher noch keine Berührungspunkte.

Doch wer ist Marco Strecker, der sich durch ein Online-Voting über Joyn als Wildcard-Gewinner einen Platz im Big-Brother-Haus sichern konnte? Hier erfahren Sie alles Wichtige über den TV-Neuling bei "Promi Big Brother" 2023.

Tik-Tok-Star mit Sozialphobie: Wer ist Wildcard-Gewinner Marco Strecker?

Marco Strecker stammt gebürtig aus dem Allgäu und hat sich in den letzten Jahren als Content-Creator in der digitalen Welt einen Namen gemacht. Im Jahr 2015 startete er seinen eigenen YouTube-Kanal, dem aktuell rund 400.000 Abonnenten folgen. Sein Repertoire erstreckt sich über verschiedene Plattformen, darunter TikTok mit ganzen 4,5 Millionen Followern und Instagram, wo er um die 590.000 Follower unterhält.

Unter der Überschrift "Typisch Mütter" parodiert er auf TikTok Alltagssituationen und Stereotypen aus dem Alltag von Müttern. Doch auch eine andere Gruppe nimmt er in seinen Parodien gerne humorvoll unter die Lupe, nämlich die Lehrer.

Der 21-jährige Content Creator lebt bei seinen Eltern im Allgäu, wobei sein genauer Wohnort nicht bekannt ist. Seine Mutter Silvia unterstützt ihn teilweise vor der Kamera und betreibt auch einen eigenen Instagram-Account mit dem Namen "iomarcosmum". Sein Vater hingegen bleibt im Hintergrund. Marco hat zudem zwei ältere Geschwister, Timo und Jessica, wobei über Timo wenig bekannt ist. Jessica, hingegen, ist ebenfalls auf Instagram aktiv und Mutter von drei Kindern: Chayen, Lyam und Levyn, von denen Marco auch zensierte Bilder auf seinem Instagram-Kanal teilt. Neben seiner Familie hat Marco auch einen vierbeinigen Begleiter namens Chico in seinem Leben.

Bemerkenswert ist außerdem sein Umgang mit seiner sozialen Angst, sogenannter "Social Anxiety". Er spricht im Netz offen darüber, dass er unter sozialer Phobie leidet und sich in der Öffentlichkeit eigentlich oft unwohl fühlt. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, eine große Online-Präsenz aufzubauen und als Wildcard-Gewinner bei " Promi Big Brother" mitzumachen.

Hier sind die wichtigsten Infos zu Marco Strecker im Steckbrief zusammengefasst:

Name: Marco Strecker

Alter : 21 Jahre

: 21 Jahre Geburtsdatum : 20. Februar 2002

: 20. Februar 2002 Geburtsort : Gebrazhofen , Allgäu

: , Beruf : Content-Creator und Influencer

: Content-Creator und Social Media: Instagram @itsofficialmarco, TikTok @itsofficialmarco, YouTube @Itsofficialmarco

Marco Strecker bei "Promi Big Brother" 2023: Die Teilnahme ist seine erste TV-Erfahrung

Die "Promi Big Brother"-Bühne betritt Marco Strecker zwar als erfolgreicher Youtuber und Influencer, doch nicht als erfahrener TV-Profi. Die Kultshow wird sein erster Auftritt im Reality-TV. Durch das App-Voting gewann er die begehrte Wildcard. Hier setzte er sich im Vorfeld der Show gegen neun andere Influencer durch.

Obwohl Marco regelmäßig vor der Kamera steht, dürfte seine TV-Teilnahme in Bezug auf seine Sozialphobie spannend werden. Immerhin wird er mit den anderen Kandidaten bei "Promi Big Brother" für 14 Tage und 24 Stunden am Tag auskommen müssen. Laut seinem Instagram-Account freut sich der TikTok-Star auf die Dauerüberwachung im TV:

Strecker will nicht nur seinen humorvollen Charakter mit in die "Promi Big Brother"-WG bringen, sondern authentisch sein: "Promi Big Brother ist mein erstes Reality-Format. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, daher habe ich mir vorgenommen einfach so zu sein wie ich auch zu Hause bin. Egal was ist, ich werde nicht aufgeben", erzählt der 21-jährige Allgäuer im Sat.1-Interview vor der Show.

Seit dem 20. November ist Marco bei "Promi Big Brother" im Fernsehen auf Sat.1 und online im Stream über Joyn zu sehen.