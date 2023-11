Philo Kotnik bei "Promi Big Brother 2023": Er zaubert für Menschen auf der ganzen Welt

Philo ist bekannt für seine Magie, mit der er um die Welt reist. Nun gibt er sein TV-Debüt im "Promi Big Brother"-Haus 2023: Wir stellen den Magier hier vor.

Philo war bisher noch nicht viel im TV zu sehen. Nun gibt der Magier im Kult-Format "Promi Big Brother" 2023 sein Reality-Debüt.

Es dürfte spannend sein zu sehen, wie er mit den übrigen Kandidaten bei "Promi Big Brother" live im TV zurecht kommt. Nützen ihm seine Erfahrungen als Magier und Künstler etwas? Er habe zwar, wie er im Sat.1-Interview erzählt, viele Jahre in der Animation gearbeitet und dort mit Menschen bereits auf engstem Raum gelebt, doch eine rundum Überwachung im Stream und TV ist sicher auch für ihn etwas anderes. Immerhin wird seit dieser Staffel alles bei " Promi Big Brother" in einem 24 Stunden Livestream rund um die Uhr gezeigt.

Was macht den Zauberer aus? Was gibt es über Philo und sein Leben neben der Magie noch zu wissen? Hier stellen wir Ihnen den Promi-BB-Kandidaten im Porträt vor.

Philo Kotnik bei "Promi Big Brother" 2023: Er ist seit 20 Jahren Magier

Philo Kotnik wurde in der schwäbischen Haupstadt Augsburg geboren. Hier entwickelte er während seiner Kindheit eine Faszination für alles Magische. Sein Weg in die Welt der Zauberei begann also früh. Bereits im Alter von 21 Jahren verdiente er seinen Lebensunterhalt als Magier. In den folgenden Jahren führte ihn seine Leidenschaft für die Magie um die Welt. Als Zauberer und Mentalist lebte er acht Jahre seines Lebens auf Ibiza. Von dort bereiste Philo Länder wie Spanien, Mexiko, Costa Rica, Thailand und die USA.

Philo Kotnik zählt heute zu den erfolgreichsten deutschen Zauberern der Branche, wie er auf seiner eigenen Website angibt. Seine Shows reichen von Betriebsfeiern über Gala-Shows bis hin zu privaten Veranstaltungen. Durch seine internationalen Auftritte in verschiedenen Ländern habe er über tausende Shows für mehr als 400 Unternehmen weltweit absolviert.

Heute lebt er in Köln und ist nicht nur als erfolgreicher Zauberkünstler tätig, sondern auch als Mentor und Berater für aufstrebende Nachwuchskünstler. Seine Expertise fließt außerdem in die Entwicklung von Showprogrammen ein.

Hier sind die wichtigsten Infos zu Philo im Steckbrief zusammengefasst:

Name: Philo Kotnik

Alter : 41 Jahre

: 41 Jahre Geburtsdatum : 21. August 1982

: 21. August 1982 Geburtsort : Augsburg

: Beruf : Magier und Entertainer

: Magier und Entertainer Social Media: Instagram @philoinyourmind

Philo bei "Promi Big Brother" 2023: Der Reality-Neuling unter Dauerüberwachung

Philo Kotnik betritt mit seiner Teilnahme an der elften Staffel von "Promi Big Brother" absolutes Neuland im Reality-Format. In einem Interview mit dem Sender Sat.1 erklärt er, dass die Entscheidung bewusst gefallen sei, da "Promi Big Brother" ein Urgestein im Reality-Fernsehen ist. Daher sei es eine Ehre für ihn dabei zu sein. Sein Ziel: Spaß, Motivation und einen Hauch von Magie in das Haus zu bringen. Er wolle alle Herausforderungen und Challenges annehmen. Auch auf Instagram motiviert der gebürtige Augsburger nochmal seine Fans, fleißig für ihn zu voten.

Er wolle zwar sein eigenes Ding im Haus machen, doch wenn es eine Art Vorbild geben würde, dann wäre das Ex-Publikmusliebling Aaron Troschke: "Er war und ist ein authentischer Typ", erklärt Philo. Kann der erfahrene Magier auch die Zuschauer des Reality-Formats "verzaubern"?

Seit dem 18. November 2023 kann man das im Live-Stream rund um die Uhr selbst beurteilen. An diesem Datum feierte die 11. Staffel ihre Premiere auf der Streaming-Plattform Joyn. Wie in den vorherigen Jahren übernimmt SAT.1 die Übertragung von "Promi Big Brother" im Fernsehen.