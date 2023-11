"Promi Big Brother" 2023: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 11

"Promi Big Brother" ist 2023 zurück! Hier erfahren Sie alles rund um die Sendetermine und alle weiteren Infos zur 11. Staffel der Reality-TV-Show.

Auch nach der 10. Staffel von " Promi Big Brother" im vergangenen Jahr geht die Show weiter. 2023 kehrt die erfolgreiche Reality-TV-Sendung mit Staffel 11 zurück auf die Bildschirme. So wie im vergangenen Jahr können sich die Zuschauer auch diesmal auf jede Menge prominenter Bewohner des "Big Brother"-Hauses freuen.

In der letzten Staffel ging es im vergangenen Jahr heiß her. Lange war unklar, wer das Rennen machen würde. Zum Schluss konnte sich dann jedoch Rainer Gottwald durchsetzen und das Preisgeld von 100.000 Euro gewinnen. Mit diesem unterstützte er dann unter anderem arme Menschen in Thailand und ein Hospiz in Deutschland. Ganz anders hingegen Jeremy Fragrance: Der Influencer wollte nach kürzester Zeit das Haus verlassen - freiwillig. Das Ganze war ihm doch eine Spur zu heftig.

Wer zieht dieses Jahr in das "Promi Big Brother"-Haus? Wer moderiert die Sendung? Ab wann ist sie wieder im TV zu sehen? Die Antworten auf all diese Fragen finden Sie hier bei uns.

"Promi Big Brother" 2023: Start der Reality-TV-Show

"Promi Big Brother" kehrte Ende 2023 auf die Bildschirme zurück. Die Reality-TV-Show ist seit Ende November wieder täglich im deutschen Fernsehen zu sehen. Der genaue Starttermin war Montag, der 20. November 2023. Ab diesem Datum können die Zuschauer wieder das mehr oder minder friedliche Zusammenleben der Promis im "Big Brother"-Haus beobachten.

Sendetermine und Sendezeiten von "Promi Big Brother" 2023

Die Reality-TV-Show startete am 20. November 2023 und ist seit dem täglich zu sehen sein. Seit dem wird jeden Tag eine neue Folge ausgestrahlt, insgesamt 15 Folgen wird es geben. Das Finale läuft dann dementsprechend am Montag, dem 4. Dezember 2023.

Montag, 20. November 2023, 20.15 Uhr

Dienstag, 21. November 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 22. November 2023, 23.00 Uhr

Donnerstag, 23. November 2023, 22.15 Uhr

Freitag, 24. November 2023, 22.55 Uhr

Samstag, 25. November 2023, 23.30 Uhr

Sonntag, 26. November 2023, 22.15 Uhr

Montag, 27. November 2023, 20.15 Uhr

Dienstag, 28. November 2023, 20.15 Uhr

Mittwoch, 29. November 2023, 23.00 Uhr

Donnerstag, 30. November 2023, 22.15 Uhr

Freitag, 1. Dezember 2023, 23.55 Uhr

Samstag, 2. Dezember 2023, 22.15 Uhr

Sonntag, 3. Dezember 2023, 22.15 Uhr

Montag, 4. Dezember 2023, 20.15 Uhr (Finale)

"Promi Big Brother" 2023: Das sind die Kandidaten in Staffel 11

In der vergangenen Staffel waren insgesamt 16 Kandidaten bei "Promi Big Brother" mit dabei. Auch der Cast in diesem Jahr ist ähnlich groß. Das sind die Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2023 dabei:

Yeliz Koc

Peter Klein

Iris Klein

Jürgen Milski

Dilara Kruse

Patricia Blanco

Dominik Stuckmann

Philo

Paulina Ljubas

Matthias Mangiapane

Manuela Wisbeck

Ron Bielecki

Wildcard: Marco Strecker

Übertragung von "Promi Big Brother" 2023 im TV und Stream

Wie üblich, so übernimt auch 2023 wieder SAT.1 die Übertragung von "Promi Big Brother" 2023 im TV. Auch beim regulären Streaming der Show hat sich nichts geändert. Die 11. Staffel von "Promi Big Brother" ist wie gewohnt auf Joyn verfügbar.

Darüber hinaus gibt es aber eine Erweiterung der Übertragung von "Promi Big Brother". Bei der 11. Staffel bleibt nichts mehr geheim und den Zuschauern wird diesmal wirklich alles im Haus gezeigt. Das ist dadurch möglich, dass es einen 24-Stunden Livestream zur Sendung gibt. Rund um die Uhr können die Bewohner also von den Zuschauern beobachtet werden. Dieses Angebot steht allerdings nur den Kunden mit einem Joyn+-Abo zur Verfügung.

Moderatoren bei "Promi Big Brother" 2023

Schon seit vielen Staffeln ist das Moderatorenteam von "Promi Big Brother" das Gleiche geblieben. Bereits seit Staffel 6 sind Jochen Schropp und Marlene Lufen immer mit von der Partie, wenn die Promis wieder im "Big Brother"-Haus leben. Auch in diesem Jahr setzt Sat.1 wieder auf das gewohnter Moderatoren-Duo.

Die bisherigen Gewinner bei "Promi Big Brother"

Zehn vergangene Staffeln bedeutet auch zehn Gewinner von "Promi Big Brother". Hier haben wir Ihnen alle vorangegangenen Sieger der Show mit dem "großen Bruder" zusammengestellt: