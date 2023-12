"Promi Big Brother" 2023 gestern am 30. November 2023: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Promi Big Brother" 2023 gestern am 30. November 2023? Eine weitere Kandidatin musste den Container verlassen. Hier finden Sie alle Infos.

Gestern am 30. November 2023 wurde Folge 11 von " Promi Big Brother" 2023 ausgestrahlt und wieder musste ein Promi die Sendung verlassen. Nur wer bis zum Ende durchhält, hat eine Chance auf das Preisgeld von 100.000 Euro. Nach und nach platzen jedoch die Träume vom Sieg für die Bewohner und Bewohnerinnen von Staffel 11.

Hier erfahren Sie, wer "Promi Big Brother" 2023 in Folge 11 verlassen musste und welche Kandidaten weiterhin im Container verbleiben. Zudem haben wir alle Infos rund um die aktuelle Folge für Sie parat.

"Promi Big Brother" 2023: Wer ist am 30. November rausgeflogen?

Die Luft wird immer dünner bei „Promi Big Brother“ 2023. Die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaen von Staffel 11 müssen mittlerweile fast dauerhaft zittern, denn kaum musste ein Promi den TV-Container verlassen, wartet praktisch schon die nächste Nominierung. Am elften Tag standen ausnahmslos alle Bewohner auf der Abschussliste. Knapp wurde es letztendlich für Dilara Kruse, Dominik Stuckmann und Manuela Wisbeck.

Schlussendlich traf es Manuela - sie musste ihre Koffer packen und aus dem Container ausziehen. Was passierte sonst noch in Folge 11 am 30. November? Unter anderem gingen die Promis im Hot Tub baden, um danach Videobotschaften ihrer Liebsten einsehen zu dürfen. Die Vorgabe lautete jedoch, dass der Hot Tub durchgehend von zwei Prominenten besetzt sein musste. Dabei zum einen oder anderen interessanten Gespräch zwischen den jeweiligen Badepartnern. Außerdem wurde ein neuer Container-Chef gewählt, die Wahl fiel schließlich auf Yeliz Koc.

Die neue Chefin hatte gleich eine wichtige Aufgabe zu erledigen: Unmittelbar nach Manuelas Abgang musste Yeliz drei ihrer Mitbewohner nominieren. Nach einigem Hin und Her entschied sie sich schließlich für Iris Klein, Marco Strecker und Matthias Mangiapane.

"Promi Big Brother" 2023: Wer musste bereits ausziehen?

Nachdem Manuela nun auch raus ist, sind insgesamt fünf Kandidaten nicht mehr im Rennen. Hier ist einmal aufgelistet, wer die Sendung bereits verlassen musste:

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2023 noch mit dabei?

Folgende Kandidaten haben weiterhin die Chance, das begehrte Preisgeld zu gewinnen:

Yeliz Koc

Peter Klein

Iris Klein

Dilara Kruse

Dominik Stuckmann

Paulina Ljubas

Matthias Mangiapane

Wildcard: Marco Strecker

"Promi Big Brother" 2023: Folge 11 in der Wiederholung sehen

Wiederholungen der Folgen im Free-TV sind nicht bekannt. Doch Sie haben die Möglichkeit, die vergangenen Folgen in der Sat.1-Mediathek zu schauen. Die Sendung kann außerdem live auf Joyn gestreamt werden. In dieser Staffel haben die Zuschauer die Chance, das Geschehen im Container 24 Stunden am Tag zu verfolgen. Die Teilnehmer müssen durch den rund um die Uhr laufenden Livestream quasi dauerhaft auf ihre Privatsphäre verzichten.

Wann läuft die nächste Folge von "Promi Big Brother" 2023?

Laut den angekündigten Sendeterminen von "Promi Big Brother" 2023 werden die nächsten Folgen der Sendung an diesen Terminen ausgestrahlt: