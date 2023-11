Promi Big Brother 2023 gestern am 28. November: Wer ist raus?

Wer ist bei Promi Big Brother gestern am 28. November rausgeflogen? Hier erfahren Sie, welcher Kandidat oder welche Kandidatin den Container verlassen musste.

Am gestrigen 28. November stand im Promi-Big-Brother-Container erneut eine weitreichende Entscheidung an. Ein weiterer Kandidat musste die Show verlassen, womit bereits drei Teilnehmer ihre Heimreise antreten mussten.

Als Erstes musste Patricia Blanco gehen, kurz darauf auch Magier Philo Kotnik. Wer musste den beiden folgen? Wer ist raus am 28. November 2023? Wir verraten Ihnen, für wen die Show ebenfalls fasst endete und was sonst in Folge 9 passierte.

"Promi Big Brother 2023" gestern: Wer ist am 28. November rausgefolgen?

Die Kandidaten von Promi Big Brother 2023 mussten sich schon wieder entscheiden. Ein Teilnehmer musste die Sendung gestern verlassen und wurde mit einem anderen Kandidaten ins Voting geschickt.

In der gestrigen Ausgabe am Dienstagabend stand im Promi-Container weiterhin der Streit zwischen Paulina Ljubas und Jürgen Milski im Fokus. Yeliz Koc enthüllte zudem, dass sie als Teenager eine Beziehung mit einer Frau hatte, die jedoch mit Liebeskummer endete. Auch ihre Beziehung zu Jimi Blue, dem Vater ihrer Tochter, endete nicht glücklich, da er sich während ihrer Schwangerschaft mehr um seine Karriere als sie kümmerte.

Im neuesten Kapitel des andauernden Dramas zwischen Jürgen Milski und seiner Mitbewohnerin Paulina, griff Milski ihre Trash-TV-Vergangenheit an. Big Brother konfrontierte die beiden mit ihren Ausrastern, woraufhin sie Einsicht zeigten und ihre Fehler eingestanden.

Dennoch wurde Milski von Mitbewohner Marco nominiert, der den vergangenen Streit im Hinterkopf hatte. Mit ihm stand Kontrahent Ron Bielecki zur Wahl. Trotz seiner eigentlichen Beliebtheit musste am Ende PBB-Urgestein Jürgen Milski das Haus verlassen. Die Zuschauer stimmten im Voting mehrheitlich gegen den Favoriten .

Der neue Container-Chef Matthias Mangiapane konnte sich mit einem geschickten Spiel vor der Nominierung schützen und nominierte Ron, Iris und Dominik für den nächsten Exit.

Promi Big Brother 2023: Wer ist raus?

Welche Teilnehmer nicht mehr in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother 2023 vertreten sind, sehen Sie hier:

"Promi Big Brother" 2023: Diese Kandidaten sind weiter dabei

Drei Teilnehmer sind bei Promi Big Brother 2023 bereits rausgeflogen.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind noch dabei:

Yeliz Koc

Peter Klein

Iris Klein

Dilara Kruse

Dominik Stuckmann

Paulina Ljubas

Matthias Mangiapane

Manuela Wisbeck

Ron Bielecki

Wildcard: Marco Strecker

So sehen Sie Promi Big Brother 2023: Übertragung im TV und Stream

Wie üblich gibt es die Übertragung von Promi Big Brother 2023 auf Sat.1. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Sendung im Live-Stream auf Joyn zu verfolgen. In diesem Jahr haben die Zuschauer sogar die Gelegenheit, das Geschehen im Container rund um die Uhr zu verfolgen. Privatsphäre können die Teilnehmer durch den 24-Stunden-Livestream mehr oder weniger vergessen.

Nächste Folge von Promi Big Brother 2023

Staffel 11 läuft bereits seit dem 20. November 2023. Die Staffel hat sogar bereits die Halbzeit erreicht. Neun von 15 Folgen der Sendetermine von Promi Big Brother 2023 liefen schon. Die nächste Folge 10 läuft am Mittwochabend, den 29. November 2023, ab 23.00 Uhr auf Sat.1.